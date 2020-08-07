Объединенная оппозиция определилась с разъединением

Главные политические силы, противостоящие «Грузинской мечте», окончательно решили идти на выборы порознь. «Единое национальное движение» согласовало список мажоритариев, остальные противники власти обещают не отставать. Владимир Унанянц с подробностями.

22 мандата для двух десятков партий – объединенная оппозиция разъединилась, чтобы каждый смог самостоятельно попытать счастья в регионах. Если в столице главным противникам власти все же удалось договориться и выставить единых кандидатов в шести из восьми одномандатных округов Тбилиси, то оставшиеся – региональные – стали камнем преткновения.

Теперь все намерены бороться со всеми. И каждая из партий пытается убедить население, что именно их кандидат и есть истинный представитель оппозиции. «Европейская Грузия», которой так и не удалось убедить товарищей по коалиции в необходимости выставить единого бойца в каждом регионе для поединка с «Грузинской мечтой», теперь говорит о конкурентной борьбе, результатом которой, по словам одного из лидеров партии Давида Бакрадзе, будет общая победа оппозиции:

«Мы выставили своих кандидатов, «Национальное движение» - своих. Будет конкуренция, и, надеюсь, в конечном итоге, в первую очередь по части пропорциональных списков и мажоритариев по Тбилиси, оппозиция одержит победу».

В упомянутом Бакрадзе «Национальном движении» с кандидатами уже определились. Сегодня на заседании политсовета партии был утвержден список из 12 человек, которые будут бороться за места в парламенте нового созыва (см. справку ниже).

Как заявил председатель ЕНД Григол Вашадзе, баллотирующийся от Кутаиси, на политсовете обсуждались распределение функций в штабе и стратегия кандидатов в мажоритарные депутаты.

Хатия Деканоидзе уже официально подтвердила свое участие в выборах и подчеркнула, что каждый из противников Бидзины Иванишвили должен использовать свой шанс избавить страну от правления «Грузинской мечты»:

«Я действительно планирую принять участие в выборах в качестве мажоритарного кандидата. Потому что считаю, что это очень важная политическая битва. Каждый политик, который ставит целью избавить страну от Бидзины Иванишвили - а мои друзья, наша команда, являются такими людьми, - должен попытаться получить поддержку в разных округах. Что касается меня, то речь идет о Зестафони-Терджола-Ткибульском мажоритарном округе, где у «Единого национального движения» хорошие показатели».

В «Едином национальном движении» уверены, что сумеют повторить показатели 2018 года, когда Григол Вашадзе едва не вырвал победу у Саломе Зурабишвили на президентских выборах.

Правда, тогда Вашадзе позиционировал себя не как представитель «Нацдвижения», а как кандидат от объединенной оппозиции. Сегодня же таких кандидатов, утверждающих, что именно они являются единственно правильным выбором, - три десятка.

Один из лидеров движения «Лело» Бадри Джапаридзе уже пообещал, что он и его соратники готовят собственных «конкурентоспособных» кандидатов.

«Что касается моей кандидатуры в Сабурталинском мажоритарном округе, я подтверждаю это, и мы уже начинаем встречи с населением. Что касается представления остальных кандидатов от движения «Лело», это произойдет в ближайшую неделю. Мы практически закончили отбор кандидатов, которые составят конкуренцию в каждом мажоритарном округе».

В Сабуртало Джапаридзе придется столкнуться с Алеко Элисашвили, который на днях официально подтвердил: он идет на выборы и именно от этого района Тбилиси. При этом, по мнению наблюдателей, экоактивист, бывший член комиссии по помилованию, экс-кандидат в столичные мэры, в прошлом независимый член муниципального собрания, Элисашвили может оказаться крепким орешком, о который может сломать зубы не только кандидат от правящей «Грузинской мечты», но и конкурентоспособные представители всего оппозиционного спектра.

Так или иначе, тбилисский компромисс оппозиции не смог стать прецедентом. Противники власти идут на битву с правящей партией не единым фронтом, а отдельными колоннами. И согласованные шесть из восьми округов Тбилиси вряд ли смогут сыграть в этой политической битве роль тарана, способного сокрушить ворота цитадели власти.