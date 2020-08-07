Грозит ли отставка Эрику Пухаеву?

В Южной Осетии заговорили о возможной отставке премьер-министра Эрика Пухаева. Якобы в окружении югоосетинского президента сейчас идет кастинг на место руководителя кабмина. Мы расспросили экспертов, можно ли ожидать отставки главы или даже всего правительства, есть ли к этому предпосылки?

Первые слухи о возможной отставке Эрика Пухаева вышли из цхинвальской восьмиэтажки в средине июля, перед отчетом правительства в парламенте за прошлый год. Об этом говорили депутаты, чиновники, назывались даже фамилии возможных преемников, среди них - глава Минздрава Георгий Тотчиев и глава администрации президента Игорь Козаев. Сарафанное радио вывело их в победители конкурса, оно же потом переместило их в число аутсайдеров.

В конце июля разговоры о возможных перестановках в правительстве отошли в тень, уступили место бурным дебатам об адекватности карантинных ограничений на границе с Россией.

"Неуд" кабмин получил за провал, по мнению Анатолия Бибилова, социально–экономического блока, которым тогда руководил как раз Эрик Пухаев

«Эхо Кавказа» спросило у депутата югоосетинского парламента от партии «Ныхас» Давида Санакоева, как он относится к этим «новостям». Он ответил, что для него это такая же странная история, как в свое время само назначение Эрика Пухаева на должность:

«Тогда назначение Эрика Пухаева премьером нас удивило. Дело в том, что, в бытность спикером парламента, Анатолий Бибилов признал неудовлетворительной работу правительства за 2016 год, в котором Эрик Пухаев занимал пост вице-премьера. Примечательно, что "неуд" кабмин получил за провал, по мнению Анатолия Бибилова, социально–экономического блока, которым тогда руководил как раз Эрик Пухаев. То есть он сначала поставил ему двойку, а потом назначил премьером. И как это понимать? И сейчас разговоры об отставке выглядят не менее странно. Во время отчета правительства в парламенте он заявил депутатам, что берет на себя всю ответственность за работу кабмина, потому что он возглавляет исполнительную ветвь власти. Он отвечал на все вопросы парламентариев. Как сказал один депутат: «Что мы сейчас выслушали, отчет о деятельности правительства или отчет о деятельности президента? Что мы сейчас оцениваем?» Он заступался за министра сельского хозяйства, за министра экономики - все провальные министерства он защищал. То есть все разговоры об отставках опровергает сам президент, защищая свое правительство от парламента».

Югоосетинский журналист Анна Чочиева напоминает, что до выборов президента Южной Осетии осталось полтора года. Отставки в правительстве, какие-то значительные кадровые перестановки накануне президентских выборов, считает она, - это возможность назначить винновых за неудачи и изгнать их, тем самым как бы открывая для избирателя новый сезон надежд.

Но именно Анатолию Бибилову сделать это будет трудно, потому что он уже взял на себя всю ответственность за работу правительства. После этого отправить в отставку премьера или даже весь кабмин - значит, признать правоту оппозиции, которая вынесла правительству неуд за прошлый год, признать свою вину за эти неудачи правительства. Не в характере президента посыпать голову пеплом, считает Анна Чочиева, поэтому подобное развитие событий маловероятно, хотя и не исключено:

«Все зависит от того, как будет складываться ситуация. Чем закончится эпопея с карантином – это важно. Крайнее недовольство в обществе вызывает рост цен. Возмущает ситуация с российскими пенсиями, за которыми старики вынуждены ездить в Северную Осетию, но сейчас из-за карантина они остались без средств к существованию, и правительство не может решить эту проблему. Много накопилось претензий, они могут стать причиной политического кризиса. Если это случится, президент будет какие-то меры по спасению принимать, но вот удастся это сделать или нет, это уже другой вопрос. Отставки в правительстве могут снизить напряженность на какое-то время, а дальше что? Соберет он правительство, которое решит накопившиеся проблемы? Это нелегкий вопрос для президента, тем более, когда оппозиция уже напирает, когда она уже вступила с ним в открытый диалог. Президент в сложной ситуации оказался, поэтому сейчас все зависит от того, что он предпримет».

Если президенту придется кем-то пожертвовать, то, скорее всего, это будут те, кто отвечает в правительстве за социалку и экономику

Экс-депутат югоосетинского парламента Роланд Келехсаев делит окружение президента на две категории. Первая – это костяк команды, люди на деле доказавшие свою преданность и полезность. Вторая – это привлеченные специалисты. В принесение в жертву первых Роланд Келехсаев не верит, а отставки вторых жертвой не считает:

«Незаменимые в команде президента – это те, кто может решить проблему, закрыть вопрос, подстраховать или даже защитить его позиции. Это его коалиция в парламенте, силовой блок и судебный департамент. Так было при Эдуарде Кокойты, так и сейчас. Если мы говорим о правительстве, - это, прежде всего, Минюст и МВД. Поэтому если президенту придется кем-то пожертвовать, то, скорее всего, это будут те, кто отвечает в правительстве за социалку и экономику. Они наименее ценны, потому что деньги мы получаем из России, распределяет их президент, а они лишь оформляют этот процесс технически», - говорит Келехсаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия