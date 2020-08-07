Годовщина августовской войны: признание ошибок. Чужих

Сегодня в Тбилиси политики вспоминали августовскую войну 2008 года. И власть, и оппозиция говорили о решимости воссоединить страну в будущем и об ошибках в прошлом. Ошибки оказались разными. В нюансы вдавался Ираклий Орагвелидзе.

Премьер-министр Георгий Гахария, вспоминая события 12-летней давности, предпочел примирительный тон.

«Мы никогда не повторим ошибок прошлого, так как знаем, что альтернативы миру нет, и только совместный труд, экономическое развитие являются основой для объединения страны. Именно поэтому наш выбор - рациональная и последовательная политика, которая обязательно приведет нас к конечной цели: полной деоккупации и мирному проживанию искусственно разделенного общества в едином демократическом, европейском государстве», – говорится в заявлении главы правительства.

С обширным посланием на эту тему на своей страничке в Facebook обратилась к общественности президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Наша цель - примирение, преодоление разногласий и поиск новых форм взаимного сосуществования», - говорится в послании президента:

«Миру нет альтернативы! Ни война, ни оккупация 20% наших территорий не повлияли на суверенитет и независимость Грузии. России не удалось достичь своей цели, война не смогла изменить путь Грузии в стремлении стать сильным, стабильным, демократическим, независимым государством. Прогресс в европейской и евроатлантической интеграции не остановлен».

У оппозиции сегодня была своя повестка дня.

«Мы не бомбили Цхинвали», «Мы помним августовские события», «Россия оккупант!» - под такими лозунгами активисты «Нацдвижения» провели акцию вблизи разделительной линии в Эргнети. По словам члена политсовета партии Бадри Басишвили, открытая агрессия со стороны России и местных бандформирований была развязана не 8 августа, а раньше:

«С первых дней августа грузинские села вокруг Цхинвали подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу, а уже седьмого августа были нанесены удары с воздуха. Мы выражаем решительный протест российской оккупации и верим, что ей обязательно придет конец. Мы вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями найдем пути к совместной жизни».

В свою очередь, лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия вспомнил о фундаментальной ошибке, допущенной властями Грузии в преддверии августовской войны:

«Мы не пошли на риск и не лишили российские войска статуса миротворцев - эта инициатива поступила в парламент, и, доведи мы до конца задуманное, мы бы лишили Россию пространства для маневра. Однако наши союзники не поддержали это стремление, так как стремились избежать эскалации. Мы без устали напоминали им, что Россия готовится к вторжению, об этом говорили все внешние признаки, но мы слышали в ответ, что русские не решатся на открытую агрессию. Это было большой ошибкой», - подытожил Гига Бокерия.

Недостатка в словах поддержки не было со стороны международных партнеров Грузии. В заявлении посольства США по случаю 12-й годовщины августовской войны содержится призыв к России выполнить обязательства по прекращению огня от августа 2008 года:

«Россия должна вывести свои силы на позиции, предшествующие конфликту. Кроме того, мы призываем Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Крайне важно, чтобы сотни тысяч беженцев и вынужденно перемещенных лиц смогли вернуться безопасно и с достоинством в свои дома. Соединенные Штаты верны своему союзничеству с Грузией. Мы поддерживаем грузинский народ и вместе с ним призываем общества, разделенные в результате российской агрессии, к воссоединению».

О своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии выступила и делегация Европейского союза. По словам депутата Европарламента Виолы фон Крамон (Viola von Cramon), провал политики признания оккупированных Россией территорий показывает, что Грузия не одна в своем противостоянии российской агрессии.