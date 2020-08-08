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За сутки на Северном Кавказе умерли восемь человек с коронавирусом. Новых заболевших – 441
За последние сутки на Северном Кавказе умерли восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 441.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском, Ставропольском краях и в Дагестане умерли по два человека, в Кабардино-Балкарии и Чечне – по одному пациенту. Всего на Северном Кавказе умерли уже 1053 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 137 человек:
- Ставропольский край + 137 (9136 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 112 (9173)
- Калмыкия + 55 (2952)
- Дагестан + 48(9613)
- Ингушетия + 25 (3847)
- Адыгея + 25 (2955)
- Кабардино-Балкария + 14 (6098)
- Карачаево-Черкесия + 10 (4527)
- Чечня +8 (2140)
- Северная Осетия + 7 (4618)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 54 673 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 8 августа, выявлено 882 347 человек с коронавирусом.
- Ставропольский край вновь лидирует по числу выявленных больных. До этого самый большой прирост заболевших фиксировался в Краснодарском крае, Калмыкии, Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
Другие новости дня
В Западной Грузии неизвестные ограбили дом епископа Хонского и Самтредийского
Неизвестные ограбили дом епископа Хонского и Самтредийского, митрополита Саввы (Гигиберия) в селе Нокалакеви Сенакского района (регион Самегрело – Земо-Сванети). Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Случай произошел накануне поздно ночью. Трое мужчин в масках ворвались в дом, где проживают родители Гигиберия. По некоторым данным, они были вооружены огнестрельным и холодным оружием.
Утверждается, что в течение часа злоумышленники требовали отдать им деньги и драгоценности. Они угрожали расправой 100-летней матери Гигиберия, а также ее сиделке и несовершеннолетней внучке. Во время нападения в доме больше никого не было.
Согласно предварительной информации, налетчики унесли мобильные телефоны и небольшую сумму наличных денег. В связи с произошедшим МВД начало следствие по статье: «разбой с незаконным проникновением в жилище, совершенный группой лиц». О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.
Армения отправит в Ливан 12 тонн гуманитарной помощи
Сегодня вечером, 8 августа, первым рейсом из Еревана в Бейрут вылетит самолет с 12 тоннами гуманитарной помощи на борту. Основная цель армянских властей - это, прежде всего, оказание лекарственной помощи Бейруту, который серьезно пострадал в результате мощного взрыва три дня назад.
Планируется осуществить еще два рейса, сегодня на совещании в правительстве во главе с премьер-министром Николом Пашиняном сообщил вице-премьер Тигран Авинян.
«В данный момент идет процесс сбора необходимых товаров, и когда уже у нас будет окончательный список, думаю, первым рейсом мы доставим в Ливан около 12 тонн груза», - сказал вице-премьер.
По его словам, Ливан посетят также представители правительства и Национального собрания Армении, Всеармянского фонда «Айастан», чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, а также в ходе встреч с представителями армянской общины уточнить, в каких других средствах нуждается как правительство Ливана, так и местная армянская община.
Почему правительство раньше не протянуло руку помощи, пояснил главный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян: «Сразу после взрыва МЧС протянуло руку помощи и спросило, нужно ли послать спасателей или еще что-то. Насколько я понял, мы получили отрицательный ответ. А почему Турция и Россия послали спасателей? Тот же вопрос задал и я. Выясняется, что они приехали со своими бульдозерами, тяжелой техникой, которых у нас нет, у нас просто не было такой возможности. Но предложение с нашей стороны было, с нашей стороны было также предложение направить врачей».
В МИД Радио Азатутюн сообщили, что находящиеся в Ливане граждане Армении, которые в результате бедствия потеряли свои квартиры, будут перевезены в Армению. Их число уточняется.
Ситуация после мощного взрыва в порту Бейрута беспрецедентно тяжелая. Всего в результате взрыва погибли 137 человек, ранены более 5 тысяч, 300 тысяч остались без крова. В армянской общине - 11 погибших и 250 раненых, но это число может увеличиться, так как есть пропавшие без вести и серьезно раненные, сказал, главный редактор издающейся в Бейруте газеты «Аздак» Шахан Гантахарян.
«Мы никогда не видели взрыва такой силы и с такими тяжелыми последствиями, сопоставимого с мощным землетрясением, мы все еще находимся под действием этого потрясения», - сказал Гантахарян.
С начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении выявлено больше 40 тысяч случаев
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 200, в общем составив 40 185. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 8 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 387 и сейчас составляет 32 395.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 785.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам, передает Радио Азатутюн.
- На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 777, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 174 438 (1 444 за последние сутки).
Георгий Гахария: Наша обязанность, помнить всех погибших, позаботиться об этой стране, чтобы достичь ее деоккупации
По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, «оккупация – это самый большой вызов грузинской государственности». Об этом он заявил на Мухатгведском братском кладбище, где почтили память погибших в российско-грузинской войне 2008 года, передает «ИнтерпрессНьюс». По его словам, долг всех граждан Грузии служить стране, чтобы достичь конечной цели – деоккупации страны.
«Это чрезвычайно тяжелый день в новейшей истории Грузии, однако наш долг, несмотря ни на что, ежедневно, не только 8 августа, чтить память и помнить этих людей, этих героев. В этой войне Грузия потеряла сотни граждан и солдат. Оккупированными стали 20% территорий Грузии. Этот день является самым большим вызовом грузинской государственности. Долг и обязанность каждого из нас помнить всех эти людей, всех погибших и служить стране для того, чтобы достичь конечной цели – деоккупации страны, восстановления территориальной целостности, и это будет целью каждого грузина до самой победы», - заявил Гахария.
Вместе с тем, по заявлению премьера, Грузия в результате августовской войны потеряла не только земли, но и людей и возможность развития. По его словам, мирная и разумная политика – это единственная возможность развития страны.
«В августе российские вооруженные силы пересекли границу Грузии и осуществили полномасштабную агрессию. Так началась война в Грузии. В результате этой войны сегодня уже оккупированы 20% территории страны, мы потеряли сотни наших граждан, потеряли перспективу развития страны, и когда мы говорим об оккупации 20%-ов страны, не думаете же вы, что речь идет лишь о землях? Речь идет о людях. После войны у нас 30 тысяч беженцев, покинувших свои собственные дома. Вот таковы последствия этой войны.
Мир и мирные действия, мирная и разумная политика – это единственная возможность для того, чтобы в стране происходило развитие. Мир является безоговорочным и обязательным условием для всякого развития», - завил Гахария.
На вопрос журналиста о том, «почему он не упоминает в своем заявлении Владимира Путина», Гахария ответил, что «российская армия вторглась на территорию Грузии по заданию тогдашнего руководства России, в том числе и Владимира Путина».
«Матери Беслана» призвали жителей Осетии воздержаться от посещения «Вахты памяти»
Общественная организация «Матери Беслана» обратилась к жителям Северной Осетии с просьбой воздержаться от участия в ежегодной «Вахте памяти» 1-3 сентября, посвященной очередной годовщине бесланской трагедии.
В связи с угрозой распространения коронавируса председатель комитета Сусанна Дудиева призвала ограничить посещение полуразрушенной школы №1 и мемориального кладбища, где похоронены жертвы теракта, а также соблюдать элементарные меры предосторожности.
«Мы благодарны всем, кто все эти годы был рядом с нами и делил нашу боль. В эти дни (1-3 сентября – прим. ред.) мы будем вместе с нашими детьми в школе, какие болезни не угрожали бы нам. Но мы просим жителей республики ограничить присутствие на «Вахте памяти», в особенности детей и пожилых людей. Своим старшим мы тоже предложили в этот раз остаться дома: пусть лучше бабушки испекут пироги и помянут наших детей.
Траурные мероприятия будут транслироваться по местному телеканалу, мы же, как и в прошлые годы, будем чувствовать поддержку жителей Осетии», - сказала «Кавказ.Реалиям» Сусанна Дудиева.
- 1 сентября 2004 года боевики захватили среднюю школу №1 в Беслане. В заложниках оказалось почти 1200 человек, 334 из них погибли при штурме школы федеральными силами. Ежегодно в эти дни в Беслане проходит «Вахта памяти», участие в которой принимают несколько тысяч человек.
- 20 апреля лидер комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева через мессенджеры распространила аудисообщение о вспышке заболеваемости коронавирусом в Беслане, в том числе в местных больницах. Она призвала жителей Северной Осетии строго соблюдать режим самоизоляции.
- Первый случай заболевания COVID-19 в республике был зафиксирован у жителя Беслана.
Председатель Высшего церковного суда РПЦ скончался от коронавируса
Председатель Высшего общецерковного суда Русской православной церкви митрополит Исидор (Кириченко) скончался от коронавируса. Ему было 79 лет. О смерти сообщил в Telegram-канале заместитель управляющего делами патриархии епископ Савва (Тутунов).
Исидор 33 года был правящим архиереем Кубани. Он поступил в Ленинградскую духовную академию по окончании школы в 1959 году, а в 1967 году был пострижен в монашество митрополитом Никодимом (Ротовым) - влиятельным епископом РПЦ, наставником действующего предстоятеля церкви патриарха Кирилла (Гундяева). В советское время он занимал должность епископа Архангельского и Холмогорского.
6 августа запрещенный в служении влиятельный проповедник РПЦ Андрей Кураев сообщил, что кубанская епархия две недели не сообщает новостей об Исидоре. «Кубань не решается просить молитв о своем митрополите. По моей информации у владыки Исидора COVID. Так что молитвы о нем нужны», - написал он.
Марина Эзугбая: Все новые случаи коронавируса в Грузии – завозные
Все три случая коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, являются завозными. Об этом журналистам сегодня, 8 августа, сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее словам, среди трех новых пациентов двое водителей междугородных грузовых перевозок.
В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжает 241 человек с коронавирусом. Из них 31 пациент помещен в инфекционную больницу Тбилиси. «Состояние здоровья всех пациентов, помещенных в инфекционную больницу, оценивается как средней тяжести и легче средней», — сказала Эзугбая.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 216 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Общее число выздоровевших составляет 996 – это 82% от всего числа случаев COVID-19, зафиксированных в стране. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются 7 166 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 282 человека.
В Конгрессе США заявили о поддержке Грузии и неприемлемости действий РФ
США должны продолжать поддержку суверенитета Грузии, Украины и других партнеров, страдающих от враждебных действий российского президента Владимира Путина. Об этом говорится в совместном заявлении главы Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгеля (Eliot Engel) и члена комитета, конгрессмена Майкла Маккаула (Michel McCaul).
В заявлении, распространенном по случаю 12-й годовщины российско-грузинской войны, отмечается, что Грузия является «важным партнером США и НАТО». Одновременно в Комитете по иностранным делам считают неприемлемыми действия Россия по отношению к Грузии.
«Оккупация Южной Осетии и Абхазии, а также постоянное вмешательство во внутреннюю политику Грузии продолжаются спустя двенадцать лет после безрассудного вторжения России. Эти действия были неприемлемы в 2008 году и неприемлемы сейчас. Грузинский народ стремится и приносит жертвы для построения более демократического государства. Грузия доказала, что является важным партнером США и НАТО, особенно в Афганистане. Мы должны продолжать искренне поддерживать суверенитет Грузии, Украины и всех наших партнеров, которые страдают от враждебных действий Путина за рубежом», - сказано в заявлении.
В Грузии выявлено три новых случая коронавируса, два человека выздоровели
В Грузии за последние сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусом, два человека с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.ge.
В целом с начала пандемии в стране лабораторно подтверждено 1 216 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Общее число выздоровевших составляет 996. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В карантине остаются 7 166 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 282 человека.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 7 августа тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 253,5 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 258,4 тысячи.
12-я годовщина августовской войны: заявления стран-партнеров Грузии
Литва, Украина, Румыния, Словакия и Словения подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, распространив заявления в 12-ю годовщиной российско-грузинской войны.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил, что неусвоенный урок августовской войны привел к агрессии против Украины. «Прошло 12 лет с тех пор, как Россия осуществила преднамеренную агрессию против Грузии. К сожалению, урок не был усвоен, что привело к агрессии против Украины. Продолжается ползучая аннексия и оккупация 20% территории Грузии. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - написал Линкявичюс в Twitter.
В заявлении МИД Словакии отмечается, что Россия продолжает нарушать обязательства по мирному соглашению от 12 августа 2008 года. «Словакия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. В то же время министерство заявляет, что продолжающееся присутствие вооруженных сил Российской Федерации в регионах Южной Осетии и Абхазии и препятствие доступа Миссии наблюдателей ЕС на эти грузинские территории являются нарушением соглашения о прекращении огня от 12 августа. 2008 года, заключенном при посредничестве ЕС», - сказано в заявлении на сайте словацкого внешнеполитического ведомства.
Министерство иностранных дел Румынии распространило заявление в поддержку Грузии в своем Twitter. «Прошло 12 лет с начала военного конфликта между Российской Федерацией и Грузией. Румыния подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - говорится в заявлении МИД Румынии.
МИД Словении в своем заявлении заверил, что партнерство и сотрудничество с Грузией продолжат расширяться. «Словения продолжает решительно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и разрешения конфликта между Грузией и Россией мирным путем», - сказано в заявлении словенского внешнеполитического ведомства в Twitter.
В 12-ю годовщину августовской войны МИД Украины напоминает о тяжелых последствиях войны 2008 года: «продолжающаяся «бордеризация» оккупированных грузинских территорий, системные задержания и похищения граждан Грузии на линии оккупации, ограничения их фундаментальных прав и свобод, чрезвычайно сложная ситуация в гуманитарной сфере и сфере безопасности».
Киев указывает, что Россия продолжает шаги, «направленные на фактическую аннексию» самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Украинское внешнеполитическое ведомство призывало международное сообщество усилить давление и санкции против РФ «для прекращения агрессии против Грузии и Украины и деоккупации их суверенных территорий». «Украина последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, а также призывает РФ прекратить вооруженную агрессию против Грузии, вывести войска с ее оккупированных территорий и обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных и мониторинговых организаций», - говорится в заявлении МИД Украины.
Разведка США: Россия, Китай и Иран вмешиваются в избирательный процесс
Китай, Россия и Иран пытаются оказать влияние на американских избирателей незадолго до президентских выборов в США. Россия пытается подорвать позиции Джо Байдена, в то время, как Китай и Иран пытаются помешать избранию президентом Дональда Трампа. С таким предупреждением выступил в пятницу глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Ивэйнина.
«Мы пришли к выводу, что Китай хотел бы, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не победил на выборах... Мы пришли к выводу, что Россия прибегает к разнообразным способам, чтобы главным образом очернить бывшего вице-президента Байдена и тех, кого она воспринимает как антироссийский истэблишмент», - говорится в заявлении Ивэйнины. Он предупредил о том, что иностранные государства будут продолжать скрытые и явные попытки воздействия на американских избирателей, подогревать разногласия, подрывать веру американцев в демократический процесс.
Отвечая на вопрос репортера доверяет ли он выводам американской разведки, президент Трамп согласился: «Это может быть... Но последнее, чего хочет Россия, - Дональда Трампа в Белом доме». Представитель Совета по вопросам национальной безопасности предупредил, что США не допустят иностранного вмешательства в американский избирательный процесс и дадут ответ тем, кто атакует американские демократические институты.
Из Белоруссии депортировали журналистов телеканала «Настоящее Время»
В Минске в пятницу были задержаны три журналиста телеканала «Настоящее Время» – Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк. Как сообщается на сайте телеканала, Ромалийская и Гребенюк – граждане Украины, Баранюк – гражданин России.
Телефоны задержанных были заблокированы. Поздно вечером в пятницу Ромалийская написала в фейсбуке, что всех троих журналистов депортируют из страны авиарейсом в Одессу. Им также запретили въезд в Белоруссию. По мнению журналистки, поводом для депортации стала прямая трансляция из Минска 6 августа. После этого их выслали из страны.
Эти сведения подтвердил и Иван Гребенюк:
В связи с этим временно исполняющая обязанности президента медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар заявила:
«Задержанные журналисты «Настоящего Времени» профессионально выполняли свою работу по освещению выборов президента Республики Беларусь. Телеканал «Настоящее Время» вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена, – подчеркнула Дейзи Синделар. – Отказ властей Республики Беларусь своевременно аккредитовать наших журналистов – еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности».
- Телеканал «Настоящее Время» несколько недель освещает президентские выборы в Белоруссии. Журналисты канала провели 6 августа четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской. Только в соцсетях его посмотрели более полумиллиона раз.
- Ирина Ромалийская – ведущая программы «Вечер», главной информационной программы «Настоящего Времени». Иван Гребенюк – украинский журналист, работающий на канале «Настоящее Время» в Праге. Юрий Баранюк – корреспондент «Настоящего Времени» в Санкт-Петербурге.
В Бейруте около 120 человек остаются в критическом состоянии
В Бейруте жертвами взрыва - или, как сообщали некоторые СМИ, двух почти одновременных взрывов - стали, по последним данным, 154 человека. Министр здравоохранения Ливана заявил, что примерно каждый пятый из 5 тысяч пострадавших нуждался в госпитализации, 120 человек находятся в критическом состоянии.
Около 300 тысяч жителей Бейрута остались без жилья, из них 80 тысяч - дети. Таковы сведения ООН. Всемирная организация здравоохранения оценила объем срочной необходимой помощи пострадавшим в 15 миллионов долларов.
Вечером, 4 августа, в порту Бейрута произошли один за другим два взрыв. Как заявили в правоохранительных органах, взорвались более 2700 тонн аммиачной селитры, которые шесть лет хранились на одном из складов без соблюдения соответствующих мер безопасности.
Индийский лайнер, летевший из Дубая, разбился в штате Керала
На борту самолёта находились около 200 человек
Самолёт компании "Эйр Индиа Экспресс" разбился при посадке в аэропорту штата Керала, на юго-западе Индии. На борту находились около 200 человек, включая экипаж. Большинство пассажиров возвращались на родину из Дубая, где находились на заработках.
Видеокадры с места катастрофы и комментарии международных СМИ свидетельствуют, что, самолёт выехал за пределы посадочной полосы и свалился со склона. Фюзеляж разломился надвое.
По предварительсным сведениям, погибли два человека, более 30 с ранениями доставлены в больницы. Агентство "Рейтер", отмечает, что пожара на борту не было.
В Белоруссии задержаны журналисты телеканала "Настоящее Время"
В Минске задержаны трое штатных корреспондентов телеканал "Настоящее Время" - Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк и Иван Гребенюк. Как сообщается на сайте телеканала, Ромалийская и Гребенюк - граждане Украины, Баранюк – гражданин России.
Телефоны троих задержанных и собственного корреспондента "Настоящего Времени" в Белоруссии Романа Васюковича заблокированы.
Телеканал "Настоящее время" несколько недель освещает выборы в Белоруссии. Журналисты канала провели 6 августа четырехчасовой спецэфир с сорванного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской. Только в соцсетях его посмотрели более полумиллиона раз.
Ирина Ромалийская – ведущая программы "Вечер", главной информационной программы "Настоящего Времени". Иван Гребенюк – украинский журналист, работающий на канале "Настоящее Время" в Праге. Юрий Баранюк – собственный корреспондент "Настоящего Времени" в Санкт-Петербурге.
Телеканал "Настоящее Время" обратился в МВД Белоруссии с запросом о причинах задержания своих журналистов, находящихся в Минске с редакционным заданием.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии выросло до 120 человек
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 82 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у шести из них.
Обследование всех контактных лиц продолжается. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 120 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Президент Грузии: наше единство с осетинами и абхазами насчитывает тысячелетия
Все мы помним, что наше единство с осетинами и абхазами насчитывает тысячелетия, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в 12-ю годовщину августовской войны 2008 года.
«Оккупация – большая боль для всех граждан Грузии. Мы одинаково переживаем эту трагедию по обе стороны линии оккупации. Все мы помним, что наше единство с осетинами и абхазами насчитывает тысячелетия. Помним, что являемся частью одной великой культуры и общей кавказской цивилизации, и те, кто борется против этой культуры, этой цивилизации, борются не только с нашим прошлым, но и пытаются отнять наше единое будущее. Но тщетно! Ни война, ни оккупация 20% наших территорий, ни нарушение прав и идентичности наших граждан не повлияли на суверенитет и независимость Грузии. Россия не смогла достичь своей цели, война не смогла изменить курс Грузии, не сбила со своей цели стать достойным, сильным, стабильным, демократическим, независимым государством. Движение к европейской и евроатлантической интеграции продолжается», – сказано в заявлении Зурабишвили, которое публикует Первый канал Грузии.
Зурабишвили отметила, что Россия должна выполнить соглашение о прекращении огня от 2008 года и понять, что «приобретенная войной и оккупированная силой территория, угнетённое страхом население не принесут региону ни стабильность, ни благополучие».
- Сегодня же Европейский союз вновь заявил о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. В МИД самопровозглашенной республики Абхазия заявление назвали «крайне тенденциозным».
Абхазский МИД считает заявление делегации ЕС в Грузии «крайне тенденциозным»
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировало заявление делегации Европейского Союза в Грузии по случаю 12-й годовщины конфликта между Россией и Грузией.
«Сразу же обращает на себя внимание тенденциозная формулировка, в которой в концентрированном виде отражена крайне односторонняя позиция Тбилиси и его западных партнеров. Грузия и ведущие западные страны в упор не замечают ни Республики Абхазия, ни Южной Осетии. Для них существует только «конфликт между Россией и Грузией». Характерно, что в заявлении полностью умалчивается о том, кто спланировал и осуществил агрессию в августе 2008 года», – говорится в заявлении.
А абхазском МИД считают «крайне неубедительным» утверждение о приверженности Евросоюза усилиям по стабилизации и разрешению конфликта в Грузии, в том числе своим участием в качестве сопредседателя Женевских дискуссий.
«Представляется, что с таким политизированным односторонним подходом, которого придерживаются в Тбилиси и Евросоюзе, едва ли получится существенно продвинуться по пути нормализации отношений», – заявили в Сухуми.
Вызывает недоумение абхазского МИД и заявление ЕС о «высокой напряженности» в последние месяцы.
«В этой связи хотелось бы задать вопрос: наблюдают ли представители ЕС регулярные широкомасштабные военные учения в Грузии с участием США и стран НАТО, и как они могут охарактеризовать данные, отнюдь не направленные к миру, действия?», – сказано в заявлении.
- Европейский союз сегодня вновь заявил о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Минюст США хочет конфисковать недвижимость украинского миллиардера
Министерство юстиции США потребовало конфисковать недвижимость, которая может быть связана с бывшими владельцами украинского Приватбанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Следствие считает, что два офисных здания были куплены в Соединённых Штатах на деньги, выведенные с Украины.
Речь идёт об офисных зданиях в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас). Их общая стоимость составляет 70 миллионов долларов.
Американский Минюст утверждает, что Коломойский и Боголюбов вывели из Приватбанка миллиарды долларов, после чего приобрели через посредников в США коммерческую недвижимость и предприятия.
- Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов контролируют несколько компаний, оперирующих в Соединенных Штатах. Одна из них – Optima Management Group – является одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Кливленде. В начале августа агенты Федерального бюро расследований провели в компании обыск.
- Ранее американские СМИ сообщали о том, что ФБР расследует причастность Коломойского к отмыванию денег, но спецслужба отказалась комментировать эту информацию. Адвокат Коломойского в интервью изданию Daily Beast настаивал, что его клиент непричастен к незаконной деятельности.
- Приватбанк являлся на Украине крупнейшим частным банком. В 2016 году его национализировало правительство. Коломойского обвинили в незаконном выводе денег из банка. После этого бизнесмен покинул страну. Весной 2019 года суд в Киеве признал, что национализация Приватбанка прошла с нарушениями.
- Считается, что Коломойский входит в близкое окружение украинского президента. После инаугурации Владимира Зеленского в мае 2019 года бизнесмен вернулся на Украину.
Включивший на официальном мероприятии Цоя белорус осуждён на 10 суток ареста
Суд центрального района Минска приговорил к 10 суткам ареста звукооператора Кирилла Галанова, включившего накануне песню группы "КИНО" "Хочу перемен!" на официальном мероприятии в Минске. Трансляцию заседания вела "Медиазона".
Галанов обвинён в мелком хулиганстве и неподчинении требованиям должностного лица. Сейчас идёт суд над вторым работавшим на мероприятии звукооператором — Владиславом Соколовским.
Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 апреля включили песню Виктора Цоя после того, как на мероприятие, организованное властями, пришли сторонники соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской. У неё должен был пройти митинг неподалёку, но он был отменён из-за противодействия властей.
На суде Галанов заявил, что мероприятие было организовано, чтобы сорвать митинг Тихановской, и его с Соколовским убеждения не позволяли им в этом участвовать. Они просили взять выходной, но им в этом отказали. Он заявил, что признаёт свою вину в хулигантсве в контексте того, что хулиганством было всё мероприятие. Его защита намерена обжаловать решение суда.
В Гори активисты вновь «переименовали» проспект Сталина
В 12-ю годовщину августовской войны группа активистов вновь «переименовала» проспект Сталина в Гори. Они разместили таблички с альтернативными названиеми на главной магистрали родного города «вождя народов».
Рядом с именем Сталина там появились названия «Проспект свободы», «Проспект Арчила Татунашвили», «Проспект Важа Пшавела», «Проспект Кириона Второго», «Проспект Маро Макашвили».
Требования переименовать проспект Сталина звучат в Гори не первый год. При этом памятник Сталину в центре города был демонтирован в 2010 году.
Премьер-министр Грузии: Мы никогда не смиримся с оккупацией
Грузия никогда не смирится с оккупацией, - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария в 12-ю годовщину августовской войны с Россией 2008 года.
«Исполняется 12 лет с тех пор, как наша страна перенесла тяжелейшие дни новейшей истории. Российско-грузинская война 2008 года привела к гибели сотен наших граждан, в том числе мирного населения. Мы потеряли наших героев – военнослужащих, территории. Это были дни, полные трагедии, которые оставили раны и тяжелые последствия», – написал Гахария в социальной сети Facebook.
Премьер-министр отметил, что Грузия привержена мирному урегулированию конфликта и международное сообщество поддерживает страну в этом процессе.
Мы никогда не повторим ошибок прошлого, так как знаем, что альтернативы миру нет
«Мы никогда не повторим ошибок прошлого, так как знаем, что альтернативы миру нет и только совместный труд, экономическое развитие являются основой для объединения страны. Именно поэтому выбором наших властей является рациональная и последовательная политика, которая обязательно приведет нас к конечной цели - полной деоккупации и мирному проживанию искусственно расчлененного общества в едином демократическом, европейском государстве», – заявил Гахария.
В социальной сети Twitter Гахария написал, что Россия должна прекратить «дестабилизирующие действия и выполнить соглашение о прекращении огня от 2008 года». «Эта война остается открытой раной для каждого грузина», – отметил он.
Сегодня же Европейский союз вновь заявил о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Число случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 166, умерли 5 человек
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 166, в общем составив 39 985.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 7 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 452 и сейчас составляет 32 008.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 777.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6 972, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 172 994 (1 394 за последние сутки).
Трамп издал указ, запрещающий работу TikTok и WeChat, если их не продадут американским компаниям
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете приложений TikTok и WeChat в США в течение 45 дней, если они не будут проданы американским кампаниям.
Указ запрещает любые сделки с китайской компанией ByteDance – владельцем популярной социальной сети TikTok. Аналогичные меры приняты в отношении китайской технологической компании Tencent, которой принадлежитWeChat.
Согласно заявлению Белого дома, санкции призваны "устранить угрозу", которую платформы представляют для безопасности США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Трамп считает, что приложения, разработанные китайскими компаниями, "угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике" США. По его мнению, TikTok собирает персональные данные американских пользователей, что, "предположительно, позволяет Китаю отслеживать американских чиновников и подрядчиков, собирать досье с личными данными для шантажа и корпоративного шпионажа".
Трамп отметил, что вводит ограничений на сделки с TikTok и WeСhat "в интересах национальной безопасности".
В самой компании на прошлой неделе заявили, что TikTok не планирует покидать американский рынок. "Мы не планируем никуда уходить", – заявила в сообщении в соцсети директор TikTok по Северной Америке Ванесса Паппас, добавив, что приложение безопасно для личных данных.
"Мы здесь надолго, продолжайте делиться своим голосом через наше приложение и давайте защитим TikTok", – говорится в заявлении Паппас.
Ранее сообщалось, что Microsoft намерена купить американскую долю TikTok. В ответ на это Трамп заявил, что поддержит такую сделку в том случае, если американская казна получит "значительную часть" ее стоимости. При этом президент США предупредил, что намерен запретить соцсеть с 15 сентября.
Платформа TikTok позволяет обмениваться 15-секундными видеороликами, на которых пользователи поют под фонограмму, танцуют, показывают скетчи. У социальной сети около миллиарда пользователей в 150 странах, в США их насчитывается около 80 млн.
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