Беспорядки в Ахалкалаки: один человек убит, толпа поджигает здания

Уличные беспорядки уже несколько часов продолжаются в Ахалкалаки на юге Грузии – один человек убит, как минимум один пострадал. Об этом сообщает Информационный центр Джавахети.

По предварительным данным, погромы последовали за убийством 27-летнего жителя села Куликам. Группа молодых людей подожгла гостиницу «Артсек» в центре города, разбиты были окна и двери здания. Они были настроены крайне агрессивно – повреждена камера корреспондента местного новостного агентства.

Беспорядки продолжились у дома, принадлежащего владельцу отеля «Артсек». По сообщениям местных СМИ, в целом горели три дома, связанных с бизнесменом. Также поврежден один автомобиль. К этому времени обстановка остается напряженной.

На месте находится губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили. По его словам, в Ахалкалаки стягивают дополнительные силы полиции и спецназ. Амиранашвили заявляет, что ситуация находится под контролем.

«Ситуацию в Ахалкалаки контролирует МВД, как и силы криминальной полиции, а также патрульной полиции и Службы чрезвычайных ситуаций. Также мобилизованы силы департамента особых заданий», - заявил Амиранашвили.

Согласно объяснению губернатора, беспорядки вызваны «криминальным инцидентом». Он не исключил, что владелец гостиницы «Артсек» может быть как-то связан с убийцами жителя села Куликам.

По его словам, в настоящее время «полиция работает как для установления контроля, так и с целью установления-задержания лиц», участвовавших в убийстве.

Следствие по факту начато по двум статьям УК Грузии: «умышленное убийство» и «незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия».