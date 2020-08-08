В центре Бейрута протестующие захватили министерское здание

Литва, Украина, Румыния, Словакия и Словения подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, распространив заявления в 12-ю годовщиной российско-грузинской войны.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил, что неусвоенный урок августовской войны привел к агрессии против Украины. «Прошло 12 лет с тех пор, как Россия осуществила преднамеренную агрессию против Грузии. К сожалению, урок не был усвоен, что привело к агрессии против Украины. Продолжается ползучая аннексия и оккупация 20% территории Грузии. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - написал Линкявичюс в Twitter.

В заявлении МИД Словакии отмечается, что Россия продолжает нарушать обязательства по мирному соглашению от 12 августа 2008 года. «Словакия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. В то же время министерство заявляет, что продолжающееся присутствие вооруженных сил Российской Федерации в регионах Южной Осетии и Абхазии и препятствие доступа Миссии наблюдателей ЕС на эти грузинские территории являются нарушением соглашения о прекращении огня от 12 августа. 2008 года, заключенном при посредничестве ЕС», - сказано в заявлении на сайте словацкого внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел Румынии распространило заявление в поддержку Грузии в своем Twitter. «Прошло 12 лет с начала военного конфликта между Российской Федерацией и Грузией. Румыния подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - говорится в заявлении МИД Румынии.

МИД Словении в своем заявлении заверил, что партнерство и сотрудничество с Грузией продолжат расширяться. «Словения продолжает решительно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и разрешения конфликта между Грузией и Россией мирным путем», - сказано в заявлении словенского внешнеполитического ведомства в Twitter.

В 12-ю годовщину августовской войны МИД Украины напоминает о тяжелых последствиях войны 2008 года: «продолжающаяся «бордеризация» оккупированных грузинских территорий, системные задержания и похищения граждан Грузии на линии оккупации, ограничения их фундаментальных прав и свобод, чрезвычайно сложная ситуация в гуманитарной сфере и сфере безопасности».

Киев указывает, что Россия продолжает шаги, «направленные на фактическую аннексию» самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Украинское внешнеполитическое ведомство призывало международное сообщество усилить давление и санкции против РФ «для прекращения агрессии против Грузии и Украины и деоккупации их суверенных территорий». «Украина последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, а также призывает РФ прекратить вооруженную агрессию против Грузии, вывести войска с ее оккупированных территорий и обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных и мониторинговых организаций», - говорится в заявлении МИД Украины.