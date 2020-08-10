В Грузии зафиксирован максимальный суточный прирост случаев коронавируса с конца мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил от президента России Владимира Путина письмо с информацией о российских гражданах, задержанных в Белоруссии незадолго до президентских выборов в этой стране.

Лукашенко сегодня утром, 9 августа, проголосовал на выборах в Минске и после этого пообщался с журналистами. По его словам, в ходе недавнего телефонного разговора с Путиным он упрекнул президента России в том, что Москва перешла с Белоруссией «с братских на партнерские отношения». Путин в ответ, по словам Лукашенко, заверил, что отношения будут братскими. Лукашенко добавил, что после этого разговора получил от президента России письмо «на пяти страницах» «с изложением всех фактов» о задержанных в Белоруссии 33-х гражданах России. По словам белорусского президента, Следственный комитет сейчас рассматривает эти факты.

«Если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией - заблуждаетесь!» - сказал Лукашенко.

Граждане России были задержаны под Минском 27 июля и впоследствии отправлены под арест, им вменяют в вину подготовку к беспорядкам. Сам Лукашенко неоднократно комментировал их задержание, утверждая, что россияне были направлены в Белоруссию целенаправленно, с целью вмешательства в выборы, и называя «враньем» версию российских официальных лиц о том, что они направлялись через Минск транзитом в Турцию и другие страны. Белорусские правоохранительные органы прямо называли задержанных россиян бойцами так называемой ЧВК Вагнера. Среди них нашлись люди, которые ранее воевали в Донбассе против украинской армии. Украина заявила, что будет добиваться экстрадиции большей части задержанных. Российские официальные лица, в свою очередь, подвергали критике белорусские власти.

7 августа сообщалось о телефонном разговоре между президентами двух стран, посвященном задержанию россиян. Утром того же дня в «Комсомольской правде» было опубликовано расследование, где утверждалось, что россияине и белорусские спецслужбы стали жертвой провокации спецслужб Украины. Лукашенко сказал, что знает о версии причастности «третьей страны» к случившемуся, но, по его словам, «это вторично»: «Главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска».

В ходе предвыборной кампании Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и сталкивается с масштабными уличными акциями оппозиции, неоднократно обвинял российские структуры в поддержке его оппонентов, в частности не допущенных на выборы Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Лично Путина во вмешательстве в выборы он не обвинял.