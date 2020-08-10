«Можно вести онлайн-лекции, а экзамены и контрольные проводить прямо в школе»

С 15 сентября в школах Грузии возобновится учебный процесс. В Министерстве здравоохранения обещают создать безопасные условия для школьников и педагогов. Возможно ли это в условиях эпидемии? Своим мнением на этот счет поделились жители Тбилиси.

– Как вы считаете, можно ли сегодня создать все условия для начала учебного процесса в школах?

Кетеван, 59 лет: Я считаю, что сейчас стоит воздержаться от этого – начала учебы в школах. Наш народ и без этого бесконтрольный, люди не придерживаются никаких правил. А детей будет намного сложнее контролировать. Уверена, возникнет настоящий хаос, поэтому давайте пожалеем учеников и педагогов, а также врачей, которым придется их лечить. Пусть немного потерпят и обучаются дистанционно, хоть до конца этого года. В такой ситуации оптимальный вариант – онлайн-обучение.

Вахтанг, 36 лет: Если ученики и педагоги будут соблюдать дистанцию, то ничего плохого в этом я не вижу. Если наденут маски и будут часто мыть руки, то не заразятся. Во всяком случае, так нам говорят, я не врач, поэтому не буду утверждать. А вообще считаю, что нужно открывать школы, просто соблюдать дистанцию.

Саломе, 27 лет: Я считаю, что учебный процесс нужно возобновлять, и создать соответствующие условия вполне возможно. Мы должны адаптироваться к этой ситуации, мы ведь не знаем, сколько время она может продлиться? Придется научиться жить в условиях эпидемии и ходить в школу, придерживаться норм безопасности и во всех других сферах. С онлайн-обучением у людей возникает много проблем. Школы Грузии оказались совершенно неподготовлены к дистанционному обучению, таким образом дети не смогут получить полноценное образование. Если школьники продолжат так учиться, мы придем к плачевным результатам.

Темо, 20 лет: Я считаю, что нужно ввести смешанный вид обучения. В определенных случаях можно обойтись и онлайн-обучением, а в некоторых – все же придется ходить в школы, да и в вузы. То есть процесс в учебных заведениях обязательно должен восстановиться, и сегодня можно создать все условия для этого. Только так дети и молодые люди смогут получить качественное образование. Во время дистанционного обучения у многих людей возникали проблемы. Поэтому в случаях, когда присутствие учащихся необязательно, можно проводить онлайн-лекции, а экзамены и контрольные проводить прямо в школе. Полностью отказываться от уроков в классных комнатах было бы неправильно. Так что я был бы рад, если бы учеба возобновилась.

Нана, 57 лет: Не знаю, я очень боюсь. Я не думаю, что дети будут полностью защищены от вируса в школах. Они ведь там практически в обнимку сидят в закрытом помещении. Проследить за всеми не удастся, будут контактировать друг с другом. В общем, я боюсь этого.

Энрике, 20 лет: Я считаю, что сейчас не самый лучший момент, чтобы говорить о возобновлении обычного процесса обучения. Пока мы не можем на 100% быть уверенными в том, что дети будут в безопасности. Но, с другой стороны, постоянно сидеть в изоляции тоже неправильно. Нельзя все закрывать.

Тамар, 46 лет: Естественно, власти должны учесть сложившуюся в мире ситуацию и обеспечить все условия для начала учебного процесса. Никто не знает, когда закончится эпидемия, дома взаперти жить не получится. Пусть установят дезбарьеры во всех классах, дети пусть ходят в масках и пользуются средствами гигиены. У нас не критическая ситуация, чтобы не пускать детей в школы. Онлайн-обучение оправдано только в том случае, если нет другого выхода. На дистанционное обучение можно перейти всегда, если положение ухудшится. А так, в школах ученики и педагоги будут более активны.