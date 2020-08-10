На Белорусском металлургическом заводе – забастовка

Белорусский металлургический завод, расположенный в городе Жлобин, в понедельник частично приостановил работу. Как сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на его работников, по меньшей мере в одном из цехов объявлена забастовка. Работники ведут переговоры с генеральным директором. Сообщается, что они выдвигают политическое требование «честных выборов» – по всей видимости, в связи с состоявшимися накануне выборами президента.

Источники Sputnik News сообщают, что на заводе не работают трубопрокатный и канатный цеха.

Издание TUT.BY демонстрирует литовки с призывом к забастовке, о забастовке сообщает и телеграм-канал NEXTA.

В соцсетях сообщалось о задержании нескольких десятков рабочих, однако эта информация не подтверждена.

БМЗ – одно из крупнейших государственных предприятий Белоруссии, на нем работает около 11 тысяч человек.

В телеграм-канале NEXTA, имеющем сотни тысяч подписчиков, в понедельник появился призыв к проведению во вторник, 11 августа, общенациональной забастовки в знак протеста против официальных предварительных итогов выборов президента, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Сообщение о победе действующего президента накануне вызвало массовые уличные акции протеста, участники которых считают, что выборы сфальсифицированы. По данным МВД Белоруссии, около 3 тысяч их участников были задержаны.