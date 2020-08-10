Выборы и границы

В последнее время Грузию, как, впрочем, и весь остальной мир, беспокоит одна большая проблема – открывать или не открывать? Ну, вы уже, наверное, поняли, что речь идет о границах, которые в основном остаются закрытыми.

Единого мнения по данному вопросу нет – делать выбор между возможной второй волной эпидемии и экономическим коллапсом непросто. Как говорится, «главное – здоровье, а остальное придет само собой».

Увы, это прекрасно звучит для тоста, но на самом деле само собой ничего не приходит: как только ваше здоровье оказывается в относительной безопасности, тут же ребром встает вопрос того самого – «всего остального».

Для Грузии туристическая индустрия означает меньше чем для Абхазии, но ненамного. Обвал туристической отрасли, исходя из ее масштабов и значимости, бьет по всем остальным отраслям экономики. Меньше заработков в туризме и меньше иностранных гостей автоматически включают режим «принципа домино», в итоге, падает и все остальное. Для оживления туристического сектора как воздух необходимо открытие границ, однако правительство Грузии делать этого не спешит. Понятно, что, когда страну в октябре ожидают тяжелейшие и принципиальные выборы, эта ситуация не может не быть использована в политических целях.

Дело дошло даже до того, что оппозиционно настроенные граждане нашли-таки причину, по которой правительство заняло ту позицию, которую заняло, – естественно, оно это делает для того, чтобы облегчить себе предвыборную кампанию. Почему, с какой стати, а главное, в чем практическая польза для власти держать границы закрытыми – это большой секрет, раскрыть который, по сути, никто не может.

Эта оригинальная точка зрения в основном держится на священной вере радикалов-оппозиционеров в том, что истинной целью «Грузинской мечты» является выполнение указаний Путина и полное разрушение страны. «Мечтатели» долгое время не могли приступить к полноценному осуществлению этого коварного плана, но вот – коронавирус пришел им на помощь.

Звучит, конечно, очень зловеще, но, к сожалению, перед этой же проблемой стоит и весь остальной мир – хотя, конечно, можно предположить, что лидеры большинства стран мира также намерены развалить собственные экономики и работают на Путина. Все, включая самого Путина, который закрыл границы России наглухо, похуже чем в Грузии, и обвал экономики у него если не больше, то уж точно не меньше, чем у нас.

Если серьезно, то в мире по этому вопросу нет общего мнения – и с выборами в Грузии это никак не связано.

Каждое государство принимает свое решение – например, Греция открылась, несмотря на риски, в итоге греческие курорты более или менее загружены.. Зато Италия и Испания все еще изолированы – Барселона и Венеция никогда не были такими пустыми, как сейчас.

Если мне не верите, то на канале «Интер» идет замечательное во всех отношениях тревел-шоу «Орел и решка», которое из-за карантина в последние месяцы работает в онлайн-режиме – выпуски в различных странах делают живущие там выходцы из Украины. Любителям порассуждать о планетарной значимости наших выборов очень рекомендую посмотреть. И увидите: опустевшие Лазурный берег, остров Бали, Таиланд, Италию, Испанию, другие мировые туристические центры…

Не то чтобы я одобряю эти запреты – я и в период карантина считал эти убийственные для экономики меры излишними, однако это мое персональное мнение, и, что самое главное, нынешняя ситуация в других странах – показатель международного характера проблемы. Соответственно, нет никакой необходимости политизировать эту тему.

В пылу дискуссий по поводу открытия границ все как-то забывают самое главное – преимущественно речь идет о странах Евросоюза. Это, конечно, очень похвально и наглядно показывает стремление нашего народца ассоциировать себя с Европой, но с точки зрения туризма – крайне неэффективно. Евросоюз никогда не был основным источником туристов для Грузии. Да, это был важный, быстрорастущий, очень престижный, но все же – пока только перспективный рынок для нашего туристического сектора.

Евросоюз не был в пятерке лидеров по этой части, а пример Греции показывает, что, даже в условиях открытия границ, европейцы сейчас не склонны слишком активно куда-то ездить… Ездят, конечно, на радость греческим отельерам, но значительно меньше, чем в прошлые годы.

Что касается Грузии, то для нас спасение туризма вовсе не в Европе. Азербайджан, Армения, Россия, Турция, Украина, Казахстан, Иран – вот основные поставщики туристов для Грузии, а не Германия и Франция.

Вопрос об открытии границ с этими странами не поднимает никто, даже оппозиция, и всем понятно почему – там пандемия не только не уходит, но и похоже, что первая волна заражения плавно перетекла во вторую.

Сейчас в Грузии в среднем в сутки заболевает 5-10 человек, и почти в половине случаев источники заражения – иностранцы, прежде всего – водители транзитных грузовиков.

В этой ситуации однозначно ответа на вопрос, открывать или не открывать, нет. Кто-то идет на риск и открывает границы, кто-то полагает, что береженого бог бережет. Оба подхода имеют свое обоснование, и меньше всего это касается наших внутренних дрязг.

У этой проблемы есть и другое измерение: фактически граждан Грузии не выпускают за рубеж – ну, то есть формально, конечно, никакого запрета нет, но по возвращении они обязаны будут пройти двухнедельный карантин, а это напрочь отшибает желание куда-нибудь съездить, если это не вопрос жизни и смерти.

Официально вам этого никто не скажет, но неофициально – все понятно. Граждане Грузии на туристические поездки за рубеж тратят в среднем 300 млн долларов в год…Соответственно, и сигнал, который посылают власти, – простой и откровенный: в стране дефицит валюты, и сейчас не время шастать по заграницам. Отдыхайте дома – это поможет спасти местный туризм и уменьшит давление на национальную валюту.

«Сейчас есть задачи поважнее, чем ваши поездки по заграничным морям», говорит власть народу и грозит двухнедельным карантином.

Что ж, и в этом есть своя, совсем неполитическая логика. Сама постановка вопроса в обычной ситуации, несомненно, вызвала бы вполне легитимное возмущение. Но мы живем в условиях кризиса, а у кризиса – своя логика.

Так что хватит уже о выборах.

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