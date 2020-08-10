Сценарии грузино-абхазского урегулирования: 16 лет спустя

В августе 2004 года, за четыре года до августовской войны, в грузинской и абхазской прессе обсуждались различные варианты развития грузино-абхазских отношений и возможного урегулирования конфликта. Какой из этих вариантов оказался ближе к сегодняшней реальности?

В августе 2004 года в газете «Эхо Абхазии» была опубликована с продолжением большая статья «Как это будет? Варианты развития грузино-абхазских отношений». Появилась данная статья в рамках совместного проекта «Диалог» этой газеты и выходившего в Тбилиси издания «Кавказский акцент».

Кстати, грузино-абхазский диалог в целом был тогда довольно активным; достаточно вспомнить регулярные встречи в странах Западной Европы в рамках т.н. Шлайнингского процесса, в котором принимали участие и представители гражданского общества, и госчиновники из Сухума и Тбилиси. Но все оборвалось после ввода подразделений грузинской армии в верхнюю часть Кодорского ущелья в 2006 году.

В названной статье анализировались пять сценариев возможного урегулирования грузино-абхазского конфликта, которые были сформулированы несколькими месяцами ранее участниками дискуссионного клуба в грузинском журнале «Дромшвидобиса» («Время мира»). Вот они:

Абхазия выходит из состава Грузии. Такое решение, пришли к выводу участники дискуссии, соответствуют национальному проекту абхазов, но маловероятно, поскольку совершенно неприемлемо для грузинской стороны и вряд ли по разным причинам устроит Россию. Абхазия остается в составе Грузии. Абхазы не согласятся добровольно на такую модель, российская сторона – скорее всего, тоже, поскольку она в этом случае теряет рычаг давления на Грузию. Нынешняя территория Абхазии делится между Грузией и Абхазией (или Россией). Сценарий кажется неприемлемым для всех, но может оказаться (при давлении со стороны международных организаций) единственной возможностью решения проблемы. Абхазия становится независимым суверенным, но дуалистическим государством. Такое государство мыслится после возвращения в Абхазию грузинских беженцев. Для нынешнего поколения грузин и абхазов этот вариант не очень приемлем, но еще в большей степени – для России. Продолжается консервация конфликта с соответствующими ей проблемами. Такое положение совершенно не устраивает ни грузин, ни абхазов, но вполне устраивает Россию, которая в таких условиях вполне контролирует Абхазию и сохраняет влияние на Грузию.

Именно так представлялись возможные сценарии развития событий грузинскими экспертами почти 16 лет назад и почти 11 лет после окончания грузино-абхазской войны. Хорошо помнится, что тогда людям, пережившим эту войну, казалось, что после нее прошла уже уйма времени, и удивляло, как надолго затянулось урегулирование конфликта. Но после того как минуло еще в полтора раза больше времени, стороны, как всем известно, отнюдь не приблизились к некоему компромиссному решению.

Из пяти рассматриваемых в 2004-м сценариев ближе всего к реальности оказался, как видим, последний (его, собственно, и не назовешь проектом урегулирования). Но с существенной корректировкой, которую никто из экспертов предугадать не смог, – спустя четыре года независимость Абхазии и Южной Осетии признала Российская Федерация, а потом еще ряд государств – членов ООН. Это существенное изменение ситуации «сняло» вывод о том, что «такое положение совершенно не устраивает абхазов». Кстати, и до этого события «консервация конфликта» устраивала абхазскую сторону, конечно, больше, чем грузинскую.

Хотя оптимальным для абхазов остается, разумеется, первый вариант – с признанием республики всем мировым сообществом. В статье «Как это будет?» 2004 года отмечалось, что, на взгляд автора, сценарии урегулирования, носящие компромиссный характер (3-й – «независимость Абхазии в обмен на территорию», 4-й – «независимость в обмен на массовое возвращение грузинских беженцев и утрату абхазами положения самого большого по численности этноса в государстве») нежизнеспособны. Ни одна, ни другая из сторон конфликта на них не пойдут, поскольку в каждом из обществ доминирует точка зрения о недопустимости подобных судьбоносных уступок. И тогда же говорилось об устойчивости «временной схемы» (нет ничего более постоянного, чем временное) в отношениях не только Сухума и Тбилиси, но и Степанакерта и Баку, Тирасполя и Кишинева… И далее: «Разумеется, рано или поздно – через год, пять или пятнадцать лет – эта «временная схема» должна будет прекратить свое существование…». Но, как видим, схема оказалась долговечней даже максимальной из названных цифр.

Большую же часть статьи «Как это будет» заняли рассуждения о других возможных сценариях дальнейшего развития отношений двух народов – Второй полномасштабной грузино-абхазской войне (тогда в СМИ появлялось немало публикаций о разных вариантах силового решения проблемы властями Грузии во главе с Саакашвили – «Подлетное время» и др.) и мирного развития отношений.

В связи с первым сценарием хочется напомнить то, что многими сейчас, в частности увлеченными яростными спорами о том, кто был агрессором в августе 2008 года, почему-то забывается. После победоносного въезда Михаила Саакашвили за рычагами бульдозера на территорию Аджарии и бегства из нее Аслана Абашидзе президент Грузии не раз публично заявлял, что очень скоро он решит и проблемы Абхазии и «Цхинвальского региона». Это намерение им абсолютно не скрывалось, и при необходимости можно найти и процитировать те заявления. Правда, не только он, но и многие поверхностно мыслящие наблюдатели не понимали, похоже, что это «две большие разницы» – борьба за властный контроль над Аджарией, где нет этноконфликта, и Абхазия с Южной Осетией, где народы борются за право на самоопределение и сохранение национальной идентичности. В первой половине 2004-го Саакашвили определился, с какой из отколовшихся республик начать, – с меньшей по территории и численности населения…

Что касается сценария мирного развития отношений, то тут в статье «Как это будет?» склонялись к мысли, что вплоть до каких-то глобальных потрясений на планете между Тбилиси и Сухумом будет сохраняться все та же «временная схема».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия