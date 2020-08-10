Назад, в карантин!

С сегодняшнего дня муниципалитет Местиа закрывается на карантин. За последние сутки там было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом. Решение ввести в муниципалитете ограничения сегодня днем было принято на заседании координационного межведомственного совета.

Того, что Местиа сегодня окажется отрезана от внешнего мира, никто не ожидал, говорит Лариса Маргиани. Она управляет небольшой гостиницей, а также проводит экскурсии в музее. Сейчас постояльцев в ее гостинице всего трое – два иностранца с местным гидом. Будут ли они переведены в карантинные зоны или останутся до открытия муниципалитета в Сванетии – пока не ясно, говорит Лариса.

Несмотря на то, что в целом, говорит она, правила коронавирусной эпохи соблюдались, в последнее время люди стали менее осторожными:

«Маски, да, маски надевали, температуру мерили, в магазины заходишь – тоже надеваешь (маску). Но в последнее время, знаете, все как будто немного расслабились – и вот накрыла волна. Знаете, это вот и паника еще – это такое оружие, что… Но будем надеяться на лучшее. Сейчас говорят, наверное, будут тестировать – в первую очередь тех, кто входит в группу риска, кто с людьми много общается. Будут быстрые тесты делать».

На въезде в муниципалитет днем уже появились блокпосты. В Местиа пускают только местных жителей. Что касается туристов – всем им придется пройти обязательный карантин. По поводу того, где именно они его проведут, – уже ведутся переговоры, сказала глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили:

«Поэтапно состоится коммуникация со всеми, чтобы у каждого человека была возможность пройти карантин на месте, в Сванетии, или же, чтобы организованно перевезти людей в другие регионы, где у нас уже есть карантинные зоны».

По решению координационного межведомственного совета ограничено и передвижение внутри муниципалитета, между населенными пунктами. Работать будут только аптеки, продуктовые магазины, банки и объекты питания открытого типа, сказал председатель совета Александр Ходжеванишвили:

«В местах скопления людей будет строго контролироваться соблюдение дистанции, использование масок в закрытых помещениях и гигиена рук. На месте создан региональный штаб. Мы призываем граждан, которые в течение последних двух недель находились в Ушгули, в Местиа или в селе Ленджери, – при проявлении симптомов (коронавируса) обратиться в температурные центры для прохождения тестирования».

За последние сутки в муниципалитете было выявлено 16 случаев инфицирования. По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, источник заражения установлен. Это мужчина, который гостил у сванской семьи. Ведется изучение его контактов.

«Мобилизована больница в Рухи, куда могут быть определены все возможные пациенты. В случае необходимости в качестве дополнительного ресурса будет использована батумская республиканская больница, а также кутаисские и тбилисские. Впрочем, исходя из того, что меры были приняты достаточно своевременно, у нас нет ожиданий, что пациентов будет много», – сказала министр.

То, что произошло в Местиа, наглядно показало, что коронавирус никуда не уходил, заявил в свою очередь замглавы Национального Центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе:

«Пять отрядов эпидемиологов уже работают на месте, шестой – в пути, а завтра к ним присоединятся еще столько же. Будут проводиться массовые тестирования. Уже после этого мы сможем оценить, какова ситуация в муниципалитете».

В зависимости от ситуации и будет принято решение об открытии Местиа. Предположительно, муниципалитет может быть закрыт на 28 дней.