«Ситуация изучается». Инцидент с участием Ахры Авидзба не получил оценки

Администрация президента Абхазии изучает ситуацию в связи с инцидентом, который произошел с помощником президента по международным связям Ахрой Авидзба при пересечении российско-абхазской границы в минувшую пятницу. Возмущенный тем, что российские пограничники отказывались выпустить его за пределы страны, Авидзба снес забор и «продолжил свой путь следования».

Уже несколько дней соцсети и телеграмм-каналы на разные лады комментируют и обсуждают таран российско-абхазской границы, который произвел на своей машине 7 августа помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба.

Сам Авидзба публично объяснил, что снес забор и ворота на границе, потому что один из пограничников включил свое «я» и проигнорировал его дипломатический паспорт:

«Пора было привлечь внимание к тому, что там творится. Люди стоят по пять часов на границе. Я продемонстрировал дипломатический паспорт, я представляю свое государство. Один из миллиона погранцов решил включить свое «я», не смотреть на законы, на права, просто решил меня не пропустить. Судебные приставы наложили на меня ограничения на въезд. Я объясняю это тем, что, ребята, я все прекрасно понимаю, на меня неоднократно уже так накладывается, потому что на меня пять машин оформлено, у меня коммуналка, потому что я в Сочи проездом все время. Оно набегает, я приезжаю и плачу. Я им объясняю: ребята, вот у меня есть дипломатический паспорт, который это все обходит. Я буду послезавтра выезжать, я этот вопрос закрою, спасибо, что вы мне это подсказали. Но человек решил пять часов мне мозги пролечить, продержать, ну и на пятый час, тем более что моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своем транспортном средстве, я просто продолжил свой путь следования».

Пресс-секретарь президента Марианна Квициния сообщила, что в ситуации разбираются, но пока нет ясности, администрация не спешит с реакцией:

«Что касается случая на российско-абхазской границе, то по данному факту в настоящее время во взаимодействии с российскими коллегами ситуация изучается. После того, как будут получены результаты проверки, последует реагирование. Еще надо сказать, что руководство Абхазии исходит из того, что любые проблемы, в том числе, возникающие в связи с пересечением российско-абхазской границы, должны решаться путем цивилизованного диалога в рамках действующего законодательства обеих стран».

Ахра Авидзба был назначен помощником президента 11 июня этого года. О деятельности его в качестве помощника президента по международным связям пока ничего не известно. Авидзба родился в 1986 году в Сочи, участвовал в боевых действиях на Донбассе, куда уехал летом 2014 года, собрав отряд из двадцати добровольцев.

В Абхазию приехал из Донбасса после резонансного убийства на Сухумской набережной около ресторана Сан-Ремо двух криминальных авторитетов, один из которых – Алхас Авидзба был его двоюродным братом. Сумел добиться увольнения министра внутренних дел Гарри Аршба, которого обвинил в укрывательстве преступников. А в дни политического кризиса в январе 2020 года стал лидером протестующих и был активным участником событий, которые привели к отставке Рауля Хаджимба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия