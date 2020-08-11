Реверанс узурпатору как признание родства

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси. По мнению многих югоосетинских наблюдателей, приветственный адрес был излишним, учитывая отношение Лукашенко к признанию Южной Осетии и Абхазии. Скорее всего, Анатолий Бибилов автоматически последовал примеру российского президента Владимира Путина. Но есть и другие мнения. Похоже, здесь не обошлось без симпатий к стилю.

Победа Лукашенко на состоявшихся выборах, говорится в приветственном адресе Анатолия Бибилова, наглядно продемонстрировала общественное признание заслуг перед белорусским народом. «От всей души желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, новых достижений и реализации всех намеченных планов, направленных на процветание Республики Беларусь, а всему белорусскому народу – мира и благополучия», – отмечается в послании.

Вряд ли этот поздравительный адрес вдохновит Александра Лукашенко, который не раз подчеркивал в своих интервью, что не поддался давлению Москвы и не признал Южную Осетию и Абхазию. Скорее всего, он его даже не заметит.

Зато, наверное, поздравительный адрес оценит народ Беларуси, который сейчас травят газом и мутузят дубинками на улицах Минска. Оценят они и мнения некоторых югоосетинских политологов, что вся эта стабильность для их же блага. Послание Бибилова наверняка не останется без внимания протестующих. Люди в отчаянном положении, они отслеживают в информационном пространстве все, что имеет к ним отношение, ищут сочувствия, заступничества… А тут поздравительный адрес от имени югоосетинского народа. Представьте, какое у них сложится мнение о Южной Осетии. Как они будут задаваться вопросом, чего это вдруг они полезли в их дела.

Как с поездкой Анатолия Ильича в январе 2019 года на инаугурацию президента Венесуэлы Мадуро – деятеля, который довел богатейшую страну, экспортера нефти, до банкротства. Уровень инфляции к концу его первого президентского срока достиг 1000 000%, 93% жителей голодало, половина населения страны сбежала к соседям в поисках пропитания. Выборы – фарс, протесты населения жестоко подавляются. И вот во все это счастье прилетел президент Бибилов поздравлять товарища Мадуро «с избранием», поддержать его от имени народа Южной Осетии.

Но там хотя бы был повод – Мадуро признал суверенитет, в отличие от товарища Лукашенко, которого даже внести в списки друзей республики нет повода.

Судя по тому, как все это преподносится властями, и по некоторым реакциям жителей республики, все эти телодвижения воспринимаются как некая внешнеполитическая деятельность, направленная на самоутверждение Южной Осетии в большом мире, на расширение ее суверенитета. Это ошибочное мнение, и вот почему.

Главный и единственный аргумент южных осетин, который они могут предъявить большому миру: «здесь живут люди». Люди, которым тридцать лет назад отказали в праве создать свою национальную автономию в рамках нового грузинского государства. Вместо этого власти пообещали вымести их из страны железной метлой, а церковь благословила убийство.

Это история людей, которые оказались в тяжелой исторической ситуации, и как могли отстаивали свое право на жизнь, на человеческое достоинство, на самоопределение.

В сравнении с этим все прочее не существенно, каким бы значительным оно не казалось в Цхинвале. И подкреплять это можно только одним способом – трепетным отношением к правам других людей. Вот как в 2008 году в Ленингорском районе, когда президент Кокойты поехал и лично гарантировал каждому ленингорцу защиту его гражданских прав, свободу передвижения в Грузию. Это было замечено и оценено большим миром как демонстрация цивилизованности.

По-другому никак. Нельзя натаивать на своем праве и при этом отказывать людям в свободе передвижения через границу: разделять семьи, не пускать их в Грузию на лечение или на учебу. Не может быть никаких причин для подобного, потому что это главное для общества, которое заявляет о главенстве права человека и народа над какой-то политической целесообразностью. Несовместим тезис «здесь живут люди» с совершенно безумными историями про несчастных Давида Башарули и Арчила Татунашвили.

А еще неприлично поздравлять с победой узурпатора, который поломал через колено избирательные права своих граждан, а теперь силой оружия принуждает их подчиниться.

Некоторые другие государства могут себе это позволить, объяснить это какими-то политическими резонами, но Южной Осетии зачем эта грязь? У нее какие здесь геополитические интересы? Ради чего сокращать число сочувствующих республике?

Или это намек на нечто большее? Нет ли в этих реверансах узурпаторам, в этих мантрах о хранителях стабильности какого-то намека на собственную перспективу? На прошлых парламентских выборах мы слышали от президента суждения о никчемности конкурентов, что им вообще не стоит заниматься политикой… И как бы между прочим к выборам не допустили половину потенциальных кандидатов. Да и с допущенными кандидатами ЦИК устроил нечто невообразимое – никто из участников даже представить не может, кто из них на самом деле оказался на первом, а кто на последнем месте. Такой балаган выборами точно не назовешь, но эксперимент в принципе удался, пусть со скрипом, но избиратель смирился с такими результатами. Интересно, как это будет выгладить на президентских выборах, во что разовьется?

Нам на примере Лукашенко говорят, что в стабильность.

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