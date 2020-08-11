Керамика уходит в прошлое?

На сегодняшний день профессиональных художников-керамистов в Абхазии можно посчитать по пальцам. Александр Донченко – один из них. Вот уже полвека мастер работает с глиной. За это время его искусство не раз выставляли в разных галереях и музеях постсоветского пространства, в том числе, в Государственной Третьяковской галерее и Центральном доме художников (ЦДХ) в Москве. Сегодня Александр Донченко преподает в Сухумском художественном училище имени Александра Чачба. Александр Донченко родился в 1949 году в Сухуме. С раннего детства, и в этом его история похожа на историю почти любого художника, его увлекало искусство. Поэтому в 5-м классе он перешел из обычной школы в художественную, где проучился всего два года и затем уехал поступать в Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени Виктора Васнецова. В Абхазии того времени еще не было художественного училища, поэтому на поездке его на учебу в Московскую область настоял педагог по истории искусств в школе. Именно он познакомил мальчика с керамикой и увидел в нем предрасположенность к этому делу.

Размышляя о том, как сложилась его жизнь после окончания колледжа в 1969 году, Александр Донченко сказал: «Я был направлен на отработку сначала в Краснодарский край, затем меня перенаправили в Томск. И там я за один год получил очень большую практику. Мне пришлось всему обучать взрослых людей, начиная от цветочного горшка и заканчивая солонкой. И после отработки я приехал сюда, в Сухум. И, конечно, начал преподавать в художественной школе и в училище. И до сегодняшнего дня я связан с этим. Параллельно я уже был членом Союза художников СССР, и наши работы 2-3 раза в году бывали на выставках. Я выставлялся в малом зале Третьяковкой галереи, в Центральном доме художников в Москве, была персональная выставка в Сочи. А сейчас, как в 1973 году начал работать в училище, так и работаю. И все дети, которые у нас учились, они уже белоголовые и сами преподают, и мы видим их на выставках». Сегодня работы Александра Донченко есть в художественных салонах Сухума, и он по-прежнему участник почти всех выставок, которые организует Союз художников Абхазии.

Но, в отличие от живописи и скульптуры, которые представлены в подобных экспозициях в большом разнообразии, керамика занимает в них более скромное место. Носить звание «художника-керамиста» в современном мире означает быть представителем редкой и не очень простой профессии. В Абхазии, как и по всему миру, керамикой профессионально занимается не так много людей. Это связано как с самим материалом, так и с теми техническими приспособлениями, которые необходимы для работы с ним.

Александр Донченко пояснил, в чем заключается сложность работы с глиной и как это повлияло сегодня на популярность древнего вида декоративно-прикладного искусства в Абхазии: «Почему не развилась керамика так хорошо? Потому что сырой климат и изделие тяжело сохнет. Красных глин больше, чем белых. А из красной глины труднее делать: она идет на усадку; резкий огонь обжига и изделие лопается, трещит. К тому же керамика водопроницаема, недолговечна, хрупка. Традиционно это декоративное искусство не получило такого развития, потому что даже если взять столовую посуду, из которой кушают и пьют, то даже она не сказать, что была бы востребована. Нужно было делать кувшины для вина, но для этого изделие должно прокрываться глазурью… а глазурь в наше время была свинцовая, то есть ты отравишься из-за содержания там свинца».

Продолжая мысль, Александр Донченко добавил, что маленькое число художников-керамистов в Абхазии является следствием еще и того, что для работы с глиной нужна специально-оборудованная мастерская: «По пальцам можно посчитать тех, кто сегодня занимается керамикой. По дипломам много, а в действии – мало. Ну, может быть, человек пять на сегодняшний день. Дело в том, что это связано опять же с техническими моментами… Нужна мастерская, нужна печка, глина и шаровая мельница. Нужно знать всю технологическую цепочку. Если одного звена не будет – не будет керамики. Маленькая мастерская должна быть керамическим заводом, только тогда ты можешь сделать художественную вещь».

Но, как подчеркнул Александр Донченко, о керамике забывают и по другой, более глобальной причине. Традиции поддерживать художников, будь то в форме частного меценатства или государственных закупок, давно ушли в прошлое. У простых любителей искусства денег немного, а правительству Абхазии явно не до покупки картин или глиняных ваз. В результате художники оказываются в сложной ситуации, когда им приходится искать сторонние подработки либо голодать: «Заработать тяжело. Почему? Ну как, я сделаю хорошую вещь, удивлю ей, выставлюсь в Выставочном зале, но кто ее купит? Покупают, но мало. Некоторые просто подходят и говорят: «Можно я полюбуюсь? Можно подержу хоть в руках?» И все. Некоторые маленькие вещи просто дарим. Видя это – можно дарить. И у нас это нормально. Вот в советское время были отпущены деньги на культуру. Каждая галерея и музей имели денежный фонд, и было у них поручение приобретать работы у живущих художников. Сейчас этой традиции я не вижу. Проводят конкурсы на 1-е, 2-е и 3-е места. Ну, допустим, из 100 человек Министерство культуры, музей или картинная галерея покупают у двух-трех. Так как художнику жить? Только лишь на каких-то подработках». Чтобы вырастить керамиста, надо сначала обучить его ремеслу. Из ремесленника должен получиться мастер и только потом – художник. Керамика требует владения многими навыками. Александр Донченко – один из немногих в Абхазии, кто владеет всеми необходимыми знаниями и передает их своим студентам.