Кадыров призвал жителей Чечни не вызывать скорую, если у них нет коронавируса

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания не видит положительных изменений в отношениях с Тбилиси. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«На сегодняшний день говорить о положительных изменениях не приходится. Ключевой вопрос в отношениях Абхазии и Грузии — подписание соглашения о неприменении силы. Однако Тбилиси подобный правовой документ подписывать отказывается. Мы же исходим из того, что если руководство Грузии действительно заинтересовано в мире, то оно должно проявить максимальную ответственность. И поступками, а не посредством ни к чему не обязывающих деклараций о добрых намерениях убедить Абхазию и ее народ в том, что силовые методы в разрешении политических противоречий окончательно и бесповоротно исключены из государственной практики соседнего с нами государства», – отметил он.

Бжания считает, что говорить о постепенном восстановлении доверия и «конструктивного межгосударственного взаимодействия» можно лишь после подписания документа о неприменении силы.

«Важно, чтобы Грузия признала сложившиеся за последние десятилетия реалии, ключевая из которых в том, что Абхазия — независимое государство со всеми вытекающими из этого правовыми, политическими и иными последствиями. И здесь не может быть никаких разночтений. Но в то же время всем нужен мир. В нем заинтересованы народы — и Абхазии, и Грузии. Только на таких принципах возможны наш дальнейший диалог, взаимодействие и перспективы нормализации отношений, от чего, по моему убеждению, выиграют обе стороны», – заявил Бжания он.

В интервью «Известиям» Бжания также заявил, что «экономические потери Абхазии из-за пандемии и известных ограничений весьма и весьма значительны».