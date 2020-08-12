Чрезвычайное положение в Армении продлено еще на месяц

Режим чрезвычайного положения, объявленный в Армении 16 марта и несколько раз продленный, продлен еще на один месяц, до 17:00 11 сентября.

В ходе заседания правительства министр юстиции Рустам Бадасян также представил новые правила чрезвычайного положения, согласно которым отменен запрет на въезд в Республику Армения лиц, не имеющих гражданства Армении (2-недельный карантин или самоизоляция остаётся в силе), развлекательные мероприятия могут проводиться как на открытых территориях, так и в закрытых помещениях с участием до 40 человек, а также снимается запрет на проведение собраний и забастовок.

Министр тоже сказал: «Исключена возможность применения ограничений на перемещение товаров через таможенную границу, в порядке электронного контроля с целью выявления и самоизоляции инфицированных уточнена лишь возможность получения соответствующих данных по части инфицированных, контактировавших и самоизолированных лиц не более, чем за 14-дневный период».

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что в силу этого решения сегодня в Национальном собрании будет созвано внеочередное заседание.

«Радио Азатутюн» пишет, что число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 201, в общем составив 40 794. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 335 и сейчас составляет 33 492.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 806.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 234 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.