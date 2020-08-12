Белорусское МВД признало, что использовало против демонстрантов огнестрельное оружие и боевые патроны

Министерство внутренних дел Белоруссии впервые официально признало, что использовало против демонстрантов огнестрельное оружие и боевые патроны.

По словам официального представителя МВД Ольги Чемодановой, это произошло накануне вечером в Бресте. По ее словам, оружие было применено против "группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках" после того, как их не удалось остановить с помощью предупредительных выстрелов. Один человек в результате стрельбы был ранен.

Во вторник корреспондент Белорусской службы Радио Свобода нашел на месте столкновений митингующих с ОМОНом резиновые пули и несколько гильз. Одна из них является гильзой от холостого патрона (на фото – справа), другая – от боевого. Как полагает Радио Свобода, это гильза от патрона калибра 5.45X39 мм, именно такие чаще всего используются в автоматах Калашникова.

Радио Свобода поговорило с волонтером, который помогал медикам во время столкновений протестующих с ОМОНом в ночь на 10 августа в центре Минска. Этот человек, попросивший не называть своего имени из соображений собственной безопасности, рассказал, что оказывал помощь пострадавшему с огнестрельным ранением. Пуля не осталась в теле, поэтому определить, из какого оружия был сделан выстрел, затруднительно.

"Силовики используют спецсредства: резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Светошумовые гранаты, это видно по многочисленным записям, используются не по инструкции, они бросаются прямо в толпу, что приводит к осколочным ранениям от их оболочек. Раны эти обычно неглубокие, но повреждают кожу. Также светошумовые гранаты вызывают контузию. У нас был пациент, девушка, с контузией от светошумовой гранаты, разорвавшейся, судя по всему, около ее головы, поскольку у нее были опалены волосы. Текущее ее состояние я не знаю. В основном пострадавших свозят в близлежащие больницы, а в удаленные больницы СМП, скорой медицинской помощи, направляют уже "профильных" больных, конкретно по каким-то профильным травмам. Например, с черепно-мозговыми травмами, сложными сочетанными и так далее. За первую ночь у нас было два тяжелых случая. Это девушка с контузией, о которой я сказал, и мужчина, которого переехало автозаком. У него черепно-мозговая травма, текущее его состояние я не знаю.

Также был человек с огнестрельным ранением. Какая пуля была – неизвестно, потому что в теле она не осталась. Пуля вырвала часть тканей руки в области плеча. Остальные пострадавшие – разной степени избитости, поскольку силовики добивают людей, которые лежат на земле. Есть люди, у которых поражения конечностей в виде рваных ран. Я видел снимки человека, у которого была видна кость из-за повреждений мягких тканей в области бедра. Я не знаю, чем была нанесена эта травма, но травма тяжелая, травмы часто вызывают кровотечения и пострадавшим нужна помощь. Скорые приезжают по-разному, в основном быстро и без проблем, силовики их пропускают, но есть случаи, когда до того момента, пока не закончатся боевые действия, скорые не могут добраться до пострадавших".