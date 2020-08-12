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Опрос IRI: 46% считают главной проблемой в Грузии безработицу
Жители Грузии считают главными проблемами страны безработицу, высокие цены и нищету. Таковы данные социологического исследования, проведенного по заказу Международного республиканского института США (IRI).
Безработицу главной проблемой в Грузии считают 46% респондентов, 17% - стоимость жизни, 10% - нищету, 6% - экономику в целом, а 4% - пандемию коронавируса.
На вопрос, как изменилось состояние экономики страны с начала пандемии COVID-19, 82% респондентов ответили, что оно ухудшилось. 3% респондентов считают, что экономическое положение Грузии улучшились. 15% не заметили изменений в экономике.
У респондентов также интересовались, как они оценивают экономическое положение своих семей сегодня, на что 65% ответили, что оно плохое или очень плохое. Этот показатель на 5% выше, чем в октябре прошлого года, когда IRI проводил свой последний опрос. 67% респондентов считают, что экономическое положение их семей несколько или очень сильно ухудшилось с начала пандемии.
Последнее социологическое исследование IRI проводилось с 4 июня по 2 июля, сообщает агентство «Новости-Грузия». Методом прямого интервьюирования в масштабе всей Грузии (за исключением самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия) опросили 1500 совершеннолетних граждан. Погрешность результатов составляет +/-2.5%.
Другие новости дня
Украина направила Белоруссии запрос на выдачу задержанных россиян
Генпрокуратура Украины направила в Генпрокуратуру Белоруссии запрос на выдачу 28 из 33 россиян, задержанных в конце июля под Минском. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.
Киев считает, что большая часть россиян принимала участие в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов.
Белорусские власти считают задержанных бойцами частной военной компании Вагнера. Минск заявил, что они приехали для дестабилизации обстановки в республике накануне президентских выборов 9 августа. Возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков.
Российские власти утверждают, что группа следовала транзитом через Минск в другие страны.
В Абхазии диагноз COVID-19 подтвержден у 7 человек
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 131 гражданина - диагноз COVID-19 подтвержден у семерых из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Среди них шестеро детей, три пациента с тяжелой степенью протекания заболевания. В медучреждение сегодня, 12 августа, поступил один новый пациент, и один пациент выписался.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 155 человек. Из них 51 выздоровели и три пациента скончались.
Оперативный штаб призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
IRI: «Грузинская мечта» – 33%, «Национальное движение» – 16%
Международный республиканский институт (IRI) опубликовал результаты социологического исследования, проведенного в Грузии в июне-июле текущего года.
У избирателей, в частности, спросили – «За кого бы вы проголосовали на парламентских выборах, если бы они прошли в воскресенье?». В рейтинге лидирует правящая партия страны.
- «Грузинская мечта» – 33%
- «Единое национальное движение» – «Объединенная оппозиция» – 16%
- «Европейская Грузия» – «Свободные демократы» – 5%
- «За новую Грузию» (Георгий Вашадзе) – 3%
- «Альянс патриотов» – 3%
- Лейбористская партия – 2%
- Партия «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 2%
- «Лело за Грузию» – 2%
- «Гирчи» – 2%
- «Демократическое движение – Единая Грузия» (Нино Бурджанадзе) – 1%
- «Победившая Грузия» (Ираклий Окруашвили) – 1%
- Другие партии – 1%
- Ни одна из партий – 1%
- Не знаю – 17%
- Отказ от ответа – 11%
Исследование по заказу IRI провела компания IPM – с 4 июня по 2 июля. В общей сложности в масштабах всей Грузии были опрошены 1500 человек, имеющих право голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-2,5%.
Парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе. Из 150 мест в парламенте 120 будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок. Остальные места будут распределены между победителями выборов в 30 одномандатных округах.
Белорусское МВД признало, что использовало против демонстрантов огнестрельное оружие и боевые патроны
Министерство внутренних дел Белоруссии впервые официально признало, что использовало против демонстрантов огнестрельное оружие и боевые патроны.
По словам официального представителя МВД Ольги Чемодановой, это произошло накануне вечером в Бресте. По ее словам, оружие было применено против "группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках" после того, как их не удалось остановить с помощью предупредительных выстрелов. Один человек в результате стрельбы был ранен.
Во вторник корреспондент Белорусской службы Радио Свобода нашел на месте столкновений митингующих с ОМОНом резиновые пули и несколько гильз. Одна из них является гильзой от холостого патрона (на фото – справа), другая – от боевого. Как полагает Радио Свобода, это гильза от патрона калибра 5.45X39 мм, именно такие чаще всего используются в автоматах Калашникова.
Радио Свобода поговорило с волонтером, который помогал медикам во время столкновений протестующих с ОМОНом в ночь на 10 августа в центре Минска. Этот человек, попросивший не называть своего имени из соображений собственной безопасности, рассказал, что оказывал помощь пострадавшему с огнестрельным ранением. Пуля не осталась в теле, поэтому определить, из какого оружия был сделан выстрел, затруднительно.
"Силовики используют спецсредства: резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Светошумовые гранаты, это видно по многочисленным записям, используются не по инструкции, они бросаются прямо в толпу, что приводит к осколочным ранениям от их оболочек. Раны эти обычно неглубокие, но повреждают кожу. Также светошумовые гранаты вызывают контузию. У нас был пациент, девушка, с контузией от светошумовой гранаты, разорвавшейся, судя по всему, около ее головы, поскольку у нее были опалены волосы. Текущее ее состояние я не знаю. В основном пострадавших свозят в близлежащие больницы, а в удаленные больницы СМП, скорой медицинской помощи, направляют уже "профильных" больных, конкретно по каким-то профильным травмам. Например, с черепно-мозговыми травмами, сложными сочетанными и так далее. За первую ночь у нас было два тяжелых случая. Это девушка с контузией, о которой я сказал, и мужчина, которого переехало автозаком. У него черепно-мозговая травма, текущее его состояние я не знаю.
Также был человек с огнестрельным ранением. Какая пуля была – неизвестно, потому что в теле она не осталась. Пуля вырвала часть тканей руки в области плеча. Остальные пострадавшие – разной степени избитости, поскольку силовики добивают людей, которые лежат на земле. Есть люди, у которых поражения конечностей в виде рваных ран. Я видел снимки человека, у которого была видна кость из-за повреждений мягких тканей в области бедра. Я не знаю, чем была нанесена эта травма, но травма тяжелая, травмы часто вызывают кровотечения и пострадавшим нужна помощь. Скорые приезжают по-разному, в основном быстро и без проблем, силовики их пропускают, но есть случаи, когда до того момента, пока не закончатся боевые действия, скорые не могут добраться до пострадавших".
- В Белоруссии с вечера 9 августа продолжаются акции протеста. Они начались после выборов президента, на которых, по официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, а его главная соперница — кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — около 10%. Оппозиция заявила о фальсификациях. Протесты жёстко подавляет ОМОН и спецназ. Счёт задержанных идёт на тысячи, пострадавших – на сотни. По официальным данным, один человек погиб.
- Тихановская в ночь на вторник покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Она опубликовала видео, в котором говорит, что сделала сложный выбор и уехала из страны, где идут протесты против официальных итогов президентских выборов, ради детей. Позднее в интернете появилось ещё одно видео с Тихановской, в котором она зачитывает распечатанный текст с призывом к гражданам Белоруссии воздержаться от уличных акций протеста.
Из авиации в политику – основатель Georgian Airways присоединился к «Лело»
Бизнесмен, основатель авиакомпании «Georgian Airways» Тамаз Гаиашвили вступил в ряды партии «Лело для Грузии». Он заявил, что разочаровался в «Грузинской мечте», которая не смогла восстановить справедливость.
Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе заявил, что во время войны в Абхазии Гаиашвили совершил 120 полетов в направлении Абхазии, спасая беженцев и солдат.
«Практически он выполнял эту важную миссию ценой своей жизни. Он был награжден орденом Вахтанга Горгасали», – сказал Хазарадзе.
Лидер «Лело» также отметил, что Гаиашвили трудоустроил многих граждан и создал представительства компании за пределами Грузии.
Избирательный участок в Грузии: Тихановская – 153 голоса, Лукашенко – 24
Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская с большим отрывом победила на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Тбилиси. Об этом «Эху Кавказа» стало известно от наблюдателей.
За Тихановскую проголосовали 153 избирателя (83%), за Александра Лукашенко – 24 избирателя (13%). Против всех кандидатов отдали свой голос пять избирателей, за Сергея Черечня – два, еще два бюллетеня были признаны недействительными.
Ранее инициативная группа белорусов, проживающих в Грузии, опубликовала данные экзит-пола, согласно которым за Тихановскую было отдано 88,3% голосов, за Лукашенко - 2,91%, против всех 2,33%. «Посольство Беларуси в Грузии честно посчитало голоса», – сообщили они.
- В Белоруссии с вечера 9 августа продолжаются акции протеста. Они начались после выборов президента, на которых, по официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, а его главная соперница — кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — около 10%. Оппозиция заявила о фальсификациях. Протесты жёстко подавляет ОМОН и спецназ. Счёт задержанных идёт на тысячи, пострадавших – на сотни. По официальным данным, один человек погиб.
- Тихановская в ночь на вторник покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Она опубликовала видео, в котором говорит, что сделала сложный выбор и уехала из страны, где идут протесты против официальных итогов президентских выборов, ради детей. Позднее в интернете появилось ещё одно видео с Тихановской, в котором она зачитывает распечатанный текст с призывом к гражданам Белоруссии воздержаться от уличных акций протеста.
Чрезвычайное положение в Армении продлено еще на месяц
Режим чрезвычайного положения, объявленный в Армении 16 марта и несколько раз продленный, продлен еще на один месяц, до 17:00 11 сентября.
В ходе заседания правительства министр юстиции Рустам Бадасян представил новые правила чрезвычайного положения, согласно которым отменен запрет на въезд в Республику Армения лиц, не имеющих гражданства Армении (2-недельный карантин или самоизоляция остаётся в силе), развлекательные мероприятия могут проводиться как на открытых территориях, так и в закрытых помещениях с участием до 40 человек, а также снимается запрет на проведение собраний и забастовок.
Министр также сказал: «Исключена возможность применения ограничений на перемещение товаров через таможенную границу, в порядке электронного контроля с целью выявления и самоизоляции инфицированных уточнена лишь возможность получения соответствующих данных по части инфицированных, контактировавших и самоизолированных лиц не более, чем за 14-дневный период».
Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что в силу этого решения сегодня в Национальном собрании будет созвано внеочередное заседание.
«Радио Азатутюн» пишет, что число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 201, в общем составив 40 794. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 335 и сейчас составляет 33 492.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 806.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 234 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 900 тысяч
В России число заболевших коронавирусом с начала эпидемии превысило 900 тысяч человек. За минувшие сутки выявлено более 5 тысяч инфицированных. Умерли за день 129 пациентов. С начала эпидемии скончались более 15 тысяч человек.
В мире число заболевших превысило 20,5 миллионов. Умерли почти 750 тысяч пациентов.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19. Препарат "Спутник V" не прошёл всех необходимых фаз клинических испытаний. Третья фаза начнётся после регистрации. Вакцина должна поступить в оборот с января следующего года.
Однако фармацевтические компании ранее призвали отложить регистрацию до завершения третьей фазы клинических испытаний. Против этого выступил Росздравнадзор. В ведомстве отметили, что препарат испытали на себе сотни добровольцев. У них не возникло нежелательных реакций после прививки. Проведение финальных испытаний вакцины после регистрации допустимо в условиях пандемии, заявил Росздравнадзор.
Всемирная организация здравоохранения напомнила, что вакцина должна пройти тщательные испытания по безопасности и эффективности. Только после этого ВОЗ сможет рекомендовать препарат для массового применения.
В 31 километре от Ткварчели произошло землетрясение
На территории самопровозглашенной республики Абхазия произошло землетрясение магнитудой 3,7.
Как сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр подземных толчков находился в 31 км к северу от Ткварчели, и в четырех километрах от села Марджвена Птиши (Правый Птыш).
Землетрясение произошло в 11:31 по тбилисскому времени.
- 12 июля землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Центральной Грузии.
В Грузию из стран Евросоюза прибыл 751 турист – Гахария
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что в страну прибыл 751 турист из стран Евросоюза.
«Наша задача – позаботиться о здоровье этих людей», – сказал глава правительства на заседании Координационного совета при Кабмине.
Речь идёт о туристах из Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии, а также резидентах этих стран. Они не проходят 2-недельный карантин, если прибывают в Грузию прямыми авиарейсами.
Также Гахария сообщил, что около 4 тысяч человек воспользовались специальной платформой, чтобы приехать в Грузию с деловым визитом. Часть из них уже находится в стране.
Бизнесмены обязаны делать ПЦР-тест на COVID-19 каждые 72 часа в течение двух недель или пройти за свой счёт 14-дневный карантин.
- Регулярные авиарейсы в Грузию возобновили авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic.
Минск заявил о задержании «координаторов массовых беспорядков»
Белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Минске "координаторов массовых беспорядков". Один из задержанных — житель Минска, по версии милиции, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", откуда координировал протесты.
Он, как передаёт БелТА, управлял действиями трех подчиненных, которые , как утверждается, "в свою очередь руководили сотнями".
МВД Белоруссии также объявило о задержании человека, который раздавал деньги участникам протестов. В ведомстве заявили, что у него в рюкзаке "было обнаружено более десяти тысяч долларов", которые предназначались участникам массовых беспорядков.
При задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос, говорится в заявлении МВД.
Накануне ведомство сообщило о задержании "провокаторов беспорядков", в том числе двоих россиян – координаторов "Открытой России" Игоря Рогова и Артёма Важенкова. Позже Следственный комитет Белоруссии завёл на них дело об участии в массовых беспорядках. В «Открытой России» заявляют, что Важенков и Рогов приезжали на выборы в качестве наблюдателей. Их поездка в Белоруссию не скрывалась.
- В Белоруссии с вечера 9 августа продолжаются акции протеста. Они начались после выборов президента Белоруссии, на которых, по официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, а его главная соперница — кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — около 10%. Оппозиция заявила о фальсификациях. Протесты жёстко подавляет ОМОН и спецназ. Счёт задержанных идёт на тысячи, пострадавших – на сотни. По официальным данным, один человек погиб.
- 12 августа после трех дней перебоев в Белоруссии вновь заработал мобильный интернет. Минск называл причиной сбоев кибератаки из-за рубежа, эксперты не исключали, что отключения организовали сами власти.
Кадыров призвал жителей Чечни не вызывать скорую, если у них нет коронавируса
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал местных жителей не вызывать скорую помощь, кроме как в случае появления симптомов коронавируса. Иначе, заявил он, "такие граждане подвергают свое здоровье опасности".
"Хочу попросить население не пользоваться сегодняшней ситуацией, потому что 30% из 100 вызывающих скорую помощь не имеют никаких признаков на коронавирус. Такие вызовы делают люди, которые хотят бесплатно пройти обследование. Таким образом делая нагрузку на и так загруженных людей", - сказал Кадыров, которого цитирует "Чечня сегодня".
Заявление было сделано в ходе заседания Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
- По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Чечне коронавирусом всего были заражены 2158 человек с начала пандемии, умерло 35 пациентов.
- В начале августа власти ужесточили масочный режим в республике. Так, предпринимателям Чечни пригрозили штрафом в размере 30 тысяч рублей в том случае, если их магазины обслужат покупателей без масок.
«Интересно, как Билл Гейтс вставит свои чипы в российскую вакцину?»
Замглавы Национального Центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе прокомментировал регистрацию российской вакцины от COVID-19.
«Испытание этой вакцины проходило в ускоренном режиме. Я не могу говорить о её качестве, пока не будут опубликованы точные данные о результатах исследований и их фазах», – отметил Имнадзе.
В контексте российской вакцины грузинский специалист упомянул и теорию заговора – якобы миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать граждан с помощью вакцины от коронавируса.
«Есть определённая категория людей, которая считает, что их будет чипировать Билл Гейтс. Интересно, как Гейтс вставит свои чипы в российскую вакцину?», – сказал Имнадзе.
- Президент России Владимир Путин объявил 11 августа о регистрации первой вакцины от COVID-19. Он также добавил, что одна из его дочерей уже испытала на себе вакцину. На Западе сомневаются в эффективности и безопасности российской вакцины.
В Грузии за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Грузии выявили 14 новых случаев коронавируса. По данным правительственного портала StopCov.ge на утро 12 августа, общее число подтвержденных случаев достигло 1278. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Число выздоровевших увеличилось до 1058 – за сутки выздоровели 4 пациента. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек.
В стационарах, под наблюдением врачей находятся 245 человек, в карантине – 7718.
Ранее крупный очаг коронавируса выявили в высокогорном регионе Сванети. За последние дни COVID-19 был лабораторно подтвержден у 11-ти сотрудников различных подразделений МВД Грузии.
Камала Харрис станет вице-президентом США в случае победы Байдена
Сенатор от Калифорнии, Камала Харрис станет первой женщиной, представляющей цветное население США, которая будет номинирована на пост вице-президента США от одной из двух главных политических партий.
Дональд Трамп немедленно отреагировал на решение Джо Байдена: разве можно брать в напарники человека, который проявил к вам такое неуважение на прошлогодних дебатах. О реакции Трампа сообщило вечером 11 августа агентство "Рейтер".
Трамп имел в виду прошлогодние дебаты между однопартийцами-демократами за право быть номинированным в кандидаты для участия в президентских выборах. Тогда Харрис остро полемизировала с Байденом, припомнив ему некоторые политические решения из недавнего прошлого. В конце концов, это внутрипартийное соревнование выиграл Байден. Но, возможно, именно в тех дебатах, когда Харрис эмоционально критиковала его, он разглядел в ней ценные качества публичного политика. "Нью-Йорк Таймс" в связи с этим пишет: даже в не самые лучшие моменты своего соревнования с тогдашними соперниками по дебатам, Харрис умела увлечь демократический электорат, пусть и воображаемыми, но захватывающими перспективами её – теоретически возможного – поединка с президентом Трампом.
В прошлом году, когда попытки Харрис добиться выдвижения не принесли ей успеха, многие коллеги по партии не могли даже представить себе, что она вновь окажется включённой в кампанию за Белый дом, пишет "Нью-Йорк Таймс".
Камале Харрис 55 лет. Можно ожидать, что она придаст кампании Байдена больше энергичности и вдохновения, отмечается в публикации.
ЕС пригрозил Лукашенко ухудшением отношений и санкциями
Европейский союз может ввести санкции против представителей белорусских властей, ответственных за насилие против участников акций протеста, необоснованные аресты и фальсификацию итогов выборов. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.
В заявлении подчеркивается, что президентские выборы, прошедшие в Белоруссии 9 августа и завершившиеся, по официальным данным, победой действующего главы государства Александра Лукашенко, не были ни честными, ни свободными и не соответствовали стандартам, которые должны соблюдать страны – члены ОБСЕ. Кроме того, власти Белоруссии непропорционально применяют насилие к участникам акций протеста, что привело к гибели по меньшей мере одного демонстранта при большом числе пострадавших.
ЕС призвал власти Белоруссии немедленно и без условий освободить всех задержанных.
В заявлении отмечается, что с 2015 года отношения между ЕС и Минском улучшались, однако теперь они вновь могут ухудшиться в связи с масштабными нарушениями прав человека и пренебрежением правом со стороны белорусских властей.
В заявлении также содержится призыв к властям начать диалог с обществом с целью избежать эскалации насилия.
С отдельным заявлением выступили министры иностранных дел стран так называемого Люблинского треугольника – Польши, Литвы и Украины. В нем содержится призыв к диалогу между властями Белоруссии и гражданским обществом и выражается готовность стать посредниками при организации такого диалога.
Ранее МИД Белоруссии заявил, что страны ЕС оценивают ситуацию в стране «даже без попытки объективно разобраться и реально оценить» ее. В заявлении МИД говорится, что в Минске «готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа».
ЦИК Белоруссии объявил, что, по предварительным данным, победу на выборах одерживает Лукашенко. Сообщения об этом вызвали массовые протесты в городах страны. Их участники считают результаты выборов сфальсифицированными. Власти Белоруссии подавляют протесты, задержаны тысячи людей.
Минздрав Белоруссии: в больницах более 200 пострадавших
В больницах Белоруссии находится более 200 человек, пострадавших в последние дни в уличных столкновениях. Об этом сообщает Минздрав страны.
Милиция и спецназ жестко разгоняют акции протеста против официальных итогов выборов президента Белоруссии. Используются светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ, дубинки.
По данным Минздрава, у большей части пострадавших - нетяжелые травмы, однако среди госпитализированных есть и люди с черепно-мозговыми травмами, повреждениями грудной клетки и живота. Нескольким из них потребовались операции.
В сообщении Минздрава речь идет только о тех, кому потребовалась госпитализация, а не об общем числе пострадавших в столкновениях.
По официальным данным, в столкновениях погиб один человек. МВД Белоруссии утверждает, что у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство. Издание Tut.by со ссылкой на очевидца пишет, что взрыва не было: участник акции протеста внезапно «согнулся и упал», после чего его унесли омоновцы. МВД не сообщает имени погибшего.
Во вторник на месте гибели человека в Минске возник стихийный мемориал, люди несут туда цветы. Сообщается, что несколько человек были задержаны.
Сегодня вечером, по сообщениям из Белоруссии, в стране почти полностью отключен мобильный интернет. Не работают семь станций Минского метро. В центре Минска размещены подразделения силовых ведомств. Власти готовятся к новым акциям протеста.
Протесты начались 9 августа - их участники считают результаты выборов президента сфальсифицированными. За 3 дня были задержаны, по последним сообщениям, до 5 тысяч человек в разных городах Белоруссии.
За последние дни коронавирус выявлен у 11 сотрудников МВД Грузии
За последние дни COVID-19 был лабораторно подтвержден у 11-ти сотрудников различных подразделений МВД Грузии, сообщает Общественный вещатель.
Из 11 сотрудников - 7 случаев были выявлены в Главном управлении пограничного контроля и координации Департамента патрульной полиции, три случая были подтверждены в муниципалитете Местиа: у пожарного-спасателя, полицейского охраны и сотрудника пограничной полиции, а 11-й случай был подтверждены у инспектора полиции охраны в Тбилиси.
По сообщению ведомства, все семь сотрудников Главного управления пограничного контроля и координации Департамента патрульной полиции исполняли свои служебные обязанности на пограничном пункте «Дарьял». Все они были доставлены в Тбилисскую инфекционную больницу.
По сообщению МВД, при координации с Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья целевое тестирование на коронавирус проводится сотрудникам различных подразделений МВД на регулярной основе.
На Западе сомневаются в эффективности и безопасности российской вакцины
Всемирная организация здравоохранения и представители ряда стран мира прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Представитель ВОЗ Тарик Ясаревич заявил, что организация получает информацию о вакцине, разработанной российским институтом имени Гамалеи, от российского Министерства здравоохранения. Он подчеркнул, что, прежде чем ВОЗ рекомендует применение той или иной вакцины, она должна пройти тщательные испытания – как относительно ее безопасности, так и эффективности.
Известно, что российская вакцина, которую решено назвать «Спутник V» не прошла всех необходимых фаз клинических испытаний. Третья фаза будет проводиться уже после ее регистрации. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, которая объединяет российские исследовательские организации и фармацевтические компании, призывала отложить государственную регистрацию вакцины от COVID-19 до завершения третьей фазы ее клинических испытаний, заявив: «Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан РФ». Однако Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) не поддержала предложение.
Зарубежные агентства цитируют мнения ряда специалистов, которые скептически оценивают регистрацию российской вакцины. «Это безответственное и глупое решение», – приводит AFP слова Франсуа Баллу, специалиста из Лондонского университета. Глава германской Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард жестко раскритиковал действия России. «Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей фазы – это рискованный эксперимент на людях».
Министр здравоохранения США Алекс Азар, комментируя сообщения о регистрации российской вакцины, заявил, что при разработке вакцин безопасность является главным критерием, поэтому важно пройти все стадии клинических испытаний. «Главное не первыми разработать вакцину, а разработать безопасную и эффективную вакцину», – сказал он. В США проходят испытание сразу несколько возможных вакцин, испытания могут быть завершены еще в этом году.
Представитель Минздрава Германии, в свою очередь, заявил об отсутствии достоверных данных о безопасности, эффективности и качестве российской вакцины.
- О том, что вакцина института имени Гамалеи будет зарегистрирована первой в мире, заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Фонд участвовал в финансировании разработок. Дмитриев говорил о вакцине как о новом «Спутнике» – имея в виду первенство СССР в космической гонке.
- Путин, говоря о регистрации вакцины, заявил, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС. Имени дочери он не назвал.
- Как сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на источники, некоторые московские медики и чиновники правительства Москвы получили предложение привиться от коронавирусной инфекции вакциной, которая еще не была зарегистрирована. Cреди тех, кто получил приглашение сделать экспериментальную прививку, был заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он отказался от вакцинации.
Абхазский оперштаб: 5 из 111 тестов на COVID-19 показали положительный результат
За прошедшие сутки тестирование на COVID-19 было проведено у 111 граждан самопровозглашенной республики Абхазия, подтверждено 5 новых случаев инфицирования.
Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, на данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 39 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пятеро пациентов были выписаны из медучреждения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 148 человек. Из них 50 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Бжания надеется, что отношения с Минском «приобретут межгосударственный характер»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте абхазского лидера.
Бжания надеется, что отношения с Минском «приобретут межгосударственный характер».
«Уважаемый Александр Григорьевич! Поздравляю Вас с убедительной победой на выборах президента Республики Беларусь, прошедших 9 августа 2020 года. Результаты голосования демонстрируют высокий уровень доверия и поддержки народа. Это поистине признание Ваших заслуг в деле укрепления государственности Республики Беларусь и защиты ее национальных интересов.
Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, у Абхазии и Беларуси есть немалый опыт сотрудничества в различных сферах. Надеюсь, что в будущем отношения между нашими странами будут только укрепляться и приобретут межгосударственный характер.
Я желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, здоровья и дальнейших успехов в деле служения народу Республики Беларусь», - говорится в поздравлении.
- Ранее Лукашенко поздравил и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
- Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости Южной Осетии и Абхазии, Москва же отказалась компенсировать экономические потери, – рассказал в интервью Дмитрию Гордону белорусский президент Александр Лукашенко.
Двое иранцев осуждены за шпионаж в пользу Израиля и Германии
В Иране двое граждан получили по 10 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад", Германии и Великобритании.
Представитель иранского Верховного суда, заявил, что один из осуждённых работал генеральным секретарём Общества дружбы Ирана и Австрии и передавал некую секретную информацию третьим странам. Другой отправлял данные о соглашениях Центробанка и Национального банка Ирана и документацию Минобороны.
Всего за последнее время в Иране по обвинению в шпионаже арестовали пятерых человек.
В июне к смертной казни приговорили иранца, подозреваемого в сотрудничестве с американской и израильской разведками. Тегеран утверждает, что он, в частности, передал информацию о местонахождении иранского генерала Кассема Сулеймани. В начале января он был убит США в Багдаде.
Алиев: Газ с месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию
Южный газовый коридор является историческим достижением Азербайджана. Как передает Trend, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью AzTv.
«Месторождение «Шахдениз» еще по меньшей мере сто лет будет оснащать газом Азербайджан и партнерские страны. В то же время мы намерены расширить географию экспорта. Газ с месторождения «Шахдениз» будет поставляться в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию. Если в Албании появится газовая сеть, то и Албания станет нашим естественным партнером, мы можем экспортировать газ и туда. Можно поставлять азербайджанский газ в другие соседние страны – страны Балканского региона», – заявил Алиев.
Президент Азербайджана отметил, что через несколько месяцев Южный газовый коридор будет полностью сдан в эксплуатацию.
«Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии. Азербайджан на протяжении долгого времени останется стратегическим партнером для многих стран», – добавил он.
- В 2019 году азербайджанский газ с месторождения «Шах-Дениз 2» впервые достиг государства-члена ЕС - границы Греции по трубопроводу, проходящему через Грузию и Турцию.
- Подача газа из месторождения «Шах-Дениз» в Европу будет происходить через Южный газовый коридор, составляющими частями которого являются Южно-Кавказский трубопровод, проходящий через Азербайджан и Грузию, трансанатолийский трубопровод в Турции и строящийся трансадриатический трубопровод в Греции, Албании и Италии.
Светлана Тихановская призвала белорусов прекратить протесты
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста. Первым его опубликовал провластный белорусский телеграм-канал "Жёлтые сливы".
"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", – прочитала Тихановская текст обращения.
Когда оно было сделано – до или после её отъезда из Белоруссии в Литву – не ясно. На записи нельзя различить время суток, так как окна за спиной Тихановской закрыты шторами. Источник "Медиазоны" в окружении политика говорит, что запись была сделана накануне в Минске. Он уверен, что обращение было записано под давлением.
О том, что Светлана Тихановская находится в Литве, во вторник утром сообщил в твиттере глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
Позже в видеообращении, опубликованном в канале арестованного мужа, Тихановская заявила, что уехала к детям. "Многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят", – сказала она, заявив, что сделала свой выбор в пользу своих детей.
- Вчера Светлана Тихановская подала жалобу на результаты президентских выборов 9 августа в ЦИК Белоруссии. Она провела в здании ЦИК три часа. По информации штаба кандидата, на неё оказывалось давление, было заявлено о недопустимости "действий и заявлений, ведущих к массовым беспорядкам".
- На президентских выборах в Белоруссии 9 августа, по официальным данным, Тихановская набрала 10,09 процента, действующий президент Александр Лукашенко 80,08 процента. Итоговая явка избирателей составила 84,17 процента. Оппозиция оспаривает эти данные.
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