Грузия-Беларусь: заговор молчания

Власти Грузии не комментируют белорусские протесты, оппозиция призывает участников митингов в Минске держаться, а проживающие в Грузии белорусы отдают предпочтение Светлане Тихановской.

Кандидат от белорусской оппозиции Светлана Тихановская с большим отрывом победила на выборах президента этой страны. Правда, не на родине, а на избирательном участке в Тбилиси. За нее проголосовали 153 избирателя или 83%, действующему президенту Александру Лукашенко свои голоса отдали 24 гражданина Беларуси или 13%. Против всех кандидатов высказались пятеро, за Сергея Черечня – двое, еще два бюллетеня были признаны недействительными.

Ранее инициативная группа белорусов, проживающих в Грузии, опубликовала данные экзит-пола, согласно которым за Тихановскую было отдано 88,3% голосов, за Лукашенко – 2,91%, против всех – 2,33%. «Посольство Беларуси в Грузии честно посчитало голоса», – сообщили они. При этом, по словам одной из активисток, в правительство Грузии и администрацию президента были направлены письма с просьбой не признавать результаты выборов в Белоруссии из-за многочисленных нарушений.

«Написали обращение ко всему правительству – начиная от Гахария и заканчивая президентом, чтобы они не признавали выборы, которые сейчас прошли. И планируют обратиться еще ко всем посольствам. Уже письма написаны, часть уже разослали, и в МИД Грузии тоже».

Впрочем, власти Грузии, где через неполные три месяца свои выборы, правда не президентские, а парламентские, происходящее в Беларуси предпочитают обходить молчанием. Тбилиси делает вид, что события в охваченном протестами Минске его не касается вовсе. Видимо, в грузинском правительстве посчитали, что если сама госпожа Тихановская призывает белорусов смириться с результатами, то с фиксированием позиции можно повременить до окончательного прояснения ситуации.

«Я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, многие возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому берегите себя, пожалуйста, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни», – заявила в своем обращении Светлана Тихановская.

Грузинская оппозиция же видит в протестах в Минске не только стремление белорусов к свободе, но и заинтересованность Москвы, которая, по мнению представителей партии «Европейская Грузия», «может попытаться использовать демократические устремления белорусского народа в своих империалистических целях». Об этом, считают грузинские оппозиционные политики, говорит опыт Грузии и Украины. И сейчас, отмечает кандидат в мажоритарные депутаты от тбилисского района Ваке Элене Хоштария, долг каждого – «поддержать отважных белорусов в их стремлении к свободе». При этом обратилась Хоштария к белорусам на английском языке:

«Я хочу высказать слова поддержки белорусскому народу. Вы отважно сражаетесь за свою свободу. Каким бы жестоким ни был диктаторский режим, он никогда не сможет победить ваше желание самим определять будущее вашей страны. Сфальсифицированные выборы никогда не будут признаны. Если вы готовы осуществлять перемены, никто не сможет вам помешать. У нас есть общая цель – навсегда покончить с советским наследием. Мы стоим рядом с вами! Будьте сильными и заботьтесь о себе! Жыве Беларусь!»

Эксперт Центра стратегического анализа Торнике Шарашенидзе считает, что Александр Лукашенко в итоге окажется на коне, показав Западу, что, если протестный сценарий будет поддержан лидерами демократического мира, Беларусь может стать второй Украиной, а значит, и новой головной болью:

«В общем, Лукашенко совершил головокружительный кульбит. Задержал вагнеровских орлов, напряг отношения с Россией по максимуму, стал фактором, который сдерживает Путина, и заодно заставил сильно понервничать Запад – как бы Путин не скинул этого парня и не учудил в Беларуси вторую Украину. А на фоне всего этого применил силу и выиграл выборы».

Возможное свержение Лукашенко, считают грузинские эксперты, может обернуться для глобальной политической ситуации куда более серьезными последствиями, чем его нахождение во власти. Он, пожалуй, единственный политик на постсоветском пространстве, который умудряется лавировать между Западом и Россией, не позволяя при этом Москве взять под контроль белорусскую внешнюю политику.

Что же касается молчания грузинских властей, то официальный Тбилиси, по мнению наблюдателей, с одной стороны, не может открыто поддержать Лукашенко, так как это вызовет непонимание со стороны большой части общества, а с другой – также не может поддержать протесты. В преддверии выборов поощрение подобного сценария станет прямым сигналом к неповиновению в случае результатов голосования, не устраивающих оппозицию.

Плюс ко всему, Беларусь при Александре Лукашенко, несмотря на статус союзного с Россией государства, а также на прямую просьбу со стороны Москвы, так и не признала независимости грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии. Правда, в недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко объяснил причину – тогда Россия отказалась дать гарантии Минску компенсировать убытки, которые Беларусь, в случае признания, понесла бы в результате введения санкций со стороны Запада. Но теперь, вновь находясь перед санкционной угрозой, уже никак не связанной с Грузией, Александр Григорьевич может окончательно развернуться на Восток. И любой неосторожный шаг Тбилиси чреват новым предложением со стороны Москвы, от которого белорусский президент в этот раз уже не сможет отказаться.