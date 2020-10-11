Саакашвили провел предвыборную встречу с грузинскими эмигрантами в Афинах

Третий президент Грузии и кандидат в премьеры страны от коалиции «Сила в единстве» Михаил Саакашвили в Афинах провел предвыборную встречу с грузинскими эмигрантами. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».

Саакашвили заранее анонсировал мероприятие в столице Греции. При этом накануне он заявил, что встречу попытаются сорвать по поручению его политических оппонентов из правящей партии «Грузинская мечта». Без происшествий сегодня действительно не обошлось. Когда несколько сотен человек встречали Сакашвили на улице, неизвестный распылил в толпе перцовый баллончик. После этого, из соображений безопасности, политику было предложено перенести мероприятие или же зайти в здание с черного входа, но он отказался.

«На улицу вышли сотни искренних патриотов… Когда я пришел и увидел людей с горящими глазами, я сказал, что не обману их и не оставлю на улице. Меня не разлучить с этими людьми… Здесь я обниму частичку Грузии, а совсем скоро обниму всю Грузию», - заявил Саакашвили, обращаясь к собравшимся. Встреча продолжалась около часа. Саакашвили говорил о своих планах на будущее, составленной им стратегии реформ и перспективах Грузии.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В рамках предвыборной кампании 21 сентября Саакашвили провел встречу с грузинскими эмигрантами в немецком Мюнхене. Эти мероприятия являются продолжением кампании «Вместе – домой», начатой Саакашвили перед президентскими выборами осенью 2018 года и ориентированной на граждан Грузии, проживающих за рубежом.

Завершив свой второй президентский срок в 2013 году, Саакашвили покинул Грузию. Сейчас он проживает в Украине, у него украинское гражданство, он занимает пост главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

В августе политик в очередной раз объявил о своем возвращении в Грузию. При этом он подчеркнул, что не хочет, чтобы его приезд стал причиной противостояния в обществе, подразумевая, что это должно произойти только после победы оппозиции на выборах, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Избирательный блок «Сила в единстве», в который входит «Единое национальное движение», назвал третьего президента своим кандидатом на пост премьер-министра. Сам Саакашвили заявил, что в случае победы оппозиции, он будет возглавлять правительство Грузии только два года, чтобы провести ряд важных реформ.