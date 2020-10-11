Карабах: стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия

Обе стороны конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе в воскресенье обвинили друг друга в нарушениях перемирия, о котором договорились в ночь на субботу на переговорах в Москве главы МИД Азербайджана и Армении.

Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по жилому району города Гянджа. По данным азербайджанских властей, погибли 9 мирных жителей, более 30 были ранены. Корреспонденты зарубежных СМИ подтверждают факт разрушений в городе и наличие жертв, но не могут подтвердить их число.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что удар был нанесен с территории Армении, расценил его как военное преступление, а также квалифицировал случившееся как «неуважение к переговорам, проведенным при посредничестве России». МИД и министерство обороны Армении назвали заявления азербайджанской стороны «абсолютной ложью» и в свою очередь обвинили Азербайджан в обстрелах Степанакерта и других населенных пунктов подконтрольной армянским силам Нагорно-Карабахской республики. Утверждается, что там погибли не менее 5 мирных жителей.

Азербайджанские военные заявили о нанесении ударов по военным целям в Нагорном Карабахе, а представители армянской стороны сообщили, что им удалось предотвратить наступление Азербайджана на нескольких направлениях.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал обе стороны придерживаться соглашения о перемирии. Глава МИД Турции Мевлет Чавушоглу в телефонном разговоре с министром иностранных дел России призвал Москву повлиять на Ереван, чтобы он соблюдал соглашение. При этом Армения обвинила саму Турцию, поддерживающую Азербайджан, в шагах, направленных на срыв договоренностей. Глава МИД Армении в понедельник, как ожидается, посетит Москву.

Подписанное в Москве министрами иностранных дел обеих стран соглашение формально начало действовать в субботу, 10 октября. Его целями назван обмен пленными и телами убитых, однако его срок не установлен. Кроме того, стороны в Москве согласились возобновить «субстантивные» переговоры об урегулировании конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, однако когда такие переговоры могут состояться - неясно.