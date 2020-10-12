Информационная закрытость и короткая память

Информационная закрытость нынешней власти в Абхазии не вселяет оптимизма, но в современном мире законсервировать информацию не получается. В такой ситуации носителями информации становятся не СМИ, а различные телеграмм-каналы и анонимные группы в социальных сетях, то есть те информационные ресурсы, которые не несут никакой ответственности за достоверность и объективность информации, часто используют фейковые новости и деятельность которых направлена на манипуляцию общественным сознанием. Думаю, глава государства, взявший курс на закрытость, плохо понимает, что в стране, где информация по традиции «передается из уст в уста», подобная келейность не просто бессмысленна, но и чревата последствиями.

Свежий пример. В выходные дни на сайте президента появились документы, свидетельствующие о том, что Аслан Бжания ни на минуту не прекращает думать о делах государственных, – в частности, он создал комиссию по конституционной реформе. Из указа мы должны догадаться, что Аслана Бжания что-то не устраивает в системе государственной власти и управления и он намерен это что-то изменить. Нормальный посыл, если бы еще президент, его пресс-служба или администрация рассказали бы, о чем идет речь.

Да, в январе 2015 года такая же комиссия по конституционной реформе (только в более широком составе) была создана предшественником Аслана Бжания на посту президента – Раулем Хаджимба. Какая разница между этими комиссиями? Для начала по персональному составу. В комиссию, созданную Бжания, даже перекочевали некоторые персоналии, но, в отличие от хаджимбовской, в бжаниевской комиссии не представлены партии вообще, тем более оппозиционные.

Теперь что касается содержания бжаниевской и хаджимбовской комиссий. Хаджимба объяснил общественности, для чего она создается – для реформирования избирательной системы (переход к смешанной системе выборов депутатов парламента), судебной системы, местного самоуправления, для изменения баланса между законодательной и исполнительной ветвями власти. Что-то удалось осуществить, а какие-то проекты поправок застряли в парламенте. Но теперь у нас другой президент и другая комиссия, и очень хочется понять, что не устраивает Аслана Бжания в нашей Конституции и что он собирается менять. Ну, хотя бы в общих чертах. Но нынешний президент не снизошел до объяснений. Впрочем, я не думаю (исходя из ряда заявлений официальных политиков), что Бжания решил продолжить дело Хаджимба и изменить баланс ветвей власти в пользу законодателей.

Почему, собственно, общественность должна гадать, разглядывая список фамилий, которые обозначены в указе? Я решила спросить об указе у человека, который по долгу службы должен знать о том, что президенту не нравится в Конституции. Вопрос простейший: что собирается менять президент в Конституции? Я даже варианты предложила – перераспределение полномочий между парламентом и президентом, уменьшение численности чиновничьего аппарата и даже «хоть что-нибудь».

Заместитель главы администрации президента, представитель президента в парламенте, глава одной из рабочих групп «по совершенствованию законодательства Республики Абхазия о гражданстве» Саида Бутба сообщила, что этот вопрос еще не обсужден между президентом и назначенным им главой комиссии по реформе Конституции, председателем Ассоциации женщин Абхазии Нателой Акаба (кстати, очень гендерный выбор для конституционной комиссии). Главный юрист президента попыталась переадресовать мои вопросы к председателю, с которым, по ее же словам, вопрос еще не обсужден.

А вот «что-нибудь» от заместителя главы администрации президента выглядело следующим образом: «Я думаю, что мы будем определять примерно стратегию реформирования Конституции, систему власти и управления. Мы обсудим это на первом заседании с участием всех членов комиссии, определимся, какие перспективные направления. Какие будут видения президента, в чем он будет видеть необходимость и актуальность реформирования системы власти и управления, думаю, это будет все обозначено. Думаю, что это все пока бессмысленно», – сказала заместитель администрации президента Саида Бутба.

Я ничего не поняла. Только вспомнила предшественника Саиды Бутба Дмитрия Шамба, который (при всех президентах) не только не переадресовывал журналистов к другим источникам, но еще и умудрялся убедительно объяснить смысл самого бессмысленного решения главы государства.

Из крайне законспирированного набора слов представителя президентской администрации я смогла сделать только два вывода: либо президент скрывает свои планы даже от ближайшего окружения, либо и его ближайшее окружение скрывает планы главы государства от общественности. В этих условиях нашему брату-журналисту и общественности остается догадываться, зачем глава государства создал этот междусобойчик, в который не приглашены даже представители оппозиционных партий.

Гадать есть на чем: на распоряжениях президента, которыми сопровождается его указ, – о создании рабочих групп «по совершенствованию законодательства Республики Абхазия о гражданстве» и «формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации». Большинство в обеих группах составляют единомышленники Бжания, поэтому «фантазируем» дальше: в задачи первой группы входит расширение круга лиц, которые могут получить абхазское гражданство, а в задачи второй – разрешение на продажу национального и общественного достояния.

Я не знаю, собирается ли Бжания имитировать работу над этими вопросами, дабы выторговать какие-то блага у стратегического партнера или закадычного врага, или серьезно рассчитывает, что ему удастся решить вопросы, представляющие общественный интерес, кулуарно? Если второе, то я в замешательстве от кратковременности памяти наших политиков. Напоминаю: никому еще этого не удалось, потому как в нашей стране не все решают президент и парламент. Без одобрения общественности все заговоры политиков гроша ломаного не стоят и никакой референдум никому не поможет. Так как общественный интерес обычно защищают активные граждане страны, а не статисты, которых загоняют для участия в плебисците.

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