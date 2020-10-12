Вирус и эффект «точечных ударов»

За последние сутки в Грузии выявили 478 новых случаев инфицирования коронавирусом. Лидирует снова Аджария. Сразу за ней следует Тбилиси. Какое решение было принято на заседании межведомственного координационного совета, обсуждавшего сегодня возможность введения ограничений в столице, и как медики объясняют рост летальных случаев?

Широкомасштабные ограничения на этом этапе в столице введены не будут. Не планируется и разбивать палатки, в которых, например, в Батуми, тестировали всех желающих. По словам главы Центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, «воевать» с вирусом пока планируется «точечными ударами». Согласно решению, принятому сегодня в ходе заседания координационного совета, теперь медперсонал тестировать будут не раз в неделю или в 14 дней, как это было раньше, а каждые 72 часа:

«Это стратегически (важные) люди. Человека, контактировавшего с инфицированным, невозможно отправить в изоляцию на 12-14 дней, его необходимо постоянно тестировать. Заменить таких людей очень сложно. Одни из самых уязвимых – это мои коллеги, медперсонал, мы должны беречь их. Особенно работники скорой, чрезвычайной (помощи), реаниматологи, анестезиологи и, конечно, ковид-клиники».

Цифры за последние сутки выглядят так: из 478 новых случаев 196 выявили в Аджарии, 178 – в Тбилиси, 65 – в Имерети, 15 – в Квемо Картли, 13 – в Самегрело-Земо Сванети, шесть – в Шида Картли, четыре – в Мцхета-Мтианети и один – в Гурии. Количество проведенных ПЦР-тестов за последние 24 часа – 2940. В то же время в пятницу, 9 октября, количество выявленных случаев составило 527 при проведенных почти 10 тысячах тестирований.

Сегодня утром заявили о шести летальных случаях. Еще о двух смертях стало известно в течение дня. Общее количество смертей, зафиксированных с 21 сентября, – 74.

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, отвечая на вопрос о росте летальных случаев, сегодня сказала:

«Мы ежедневно объявляем количество критических пациентов, которые лечатся от СОVID-19 в масштабах страны. Рост смертности происходит именно за счет осложнений у тяжелых и критических пациентов. Это не имеет прямого отношения к ресурсам койко-фонда и дыхательных аппаратов», – сказала министр.

Глава группы клинического управления коронавирусом в стране, директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе сегодня заявил, что рост смертности, пусть речь идет и о единичных случаях, был ожидаемым. Максимальное количество смертей, зафиксированных за сутки, по его словам, – семь:

«Я со всей ответственностью говорю, что, несмотря на определенный рост, Грузия сохраняет за собой статус страны, в которой по сегодняшний день на миллион человек меньше всего скончавшихся среди 49 стран Европы и стран Северной Америки – за исключением двух небольших стран».

Тем не менее в Минздраве заявляют о намерении создать группы специалистов, которые будут курировать процесс лечения критических пациентов в клиниках страны. Именно они должны ответить на вопрос, имели ли место врачебные ошибки или несоответствующим образом оказанная медпомощь в случае с ковидными пациентами, скончавшимися в Грузии.

«Согласно тем данным, которыми я обладаю на сегодняшний день, серьезные ошибки, которые могли стать причиной смерти (пациента), зафиксированы не были. Но если вы ставите вопрос таким образом, – я не могу этого исключать. Эти 4-5 оперативных групп для этого и создаются, чтобы оценить ситуацию на месте: был ли смертельный исход неизбежен во всех случаях и воспрепятствовать ему не смог бы никто, даже Бог не спас бы их, или в каких-то случаях не все было сделано оптимально и можно было сделать что-то иначе и пациент бы выжил. Ответ на этот вопрос у нас будет через неделю – десять дней», – сказал Церцвадзе.

В каждую такую группу, по словам Тенгиза Церцвадзе, войдут три специалиста: реаниматолог, анестезиолог и администратор. Им будет поручено сотрудничать с клиниками, где лечат ковид. Всего таких клиник в настоящее время, сказал Церцвадзе, около 35-ти. Основной упор будет сделан на клиники, которые недавно начали принимать ковид-пациентов.