Родственники Джабиева спросили с президента

Одного из подозреваемых по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева – Николая Цховребова, вызвали на допрос. В сети между тем распространилась запись эмоционально заряженной встречи родственников Инала Джабиева с президентом Анатолием Бибиловым 6 октября.

Сегодня Николая Цховребова, одного их подозреваемых в покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева, вызывали на повторный допрос. Об этом депутату парламента Давиду Санакоеву сообщила его мать Алла Габатова. Цховребов, который был задержан с Иналом Джабиевым и Герсаном Кулумбеговым, проходит еще и потерпевшим по делу об избиении молодых людей сотрудниками правоохранительных структур. С 4 сентября он лечится дома и после избиений пока полностью не восстановился. Продолжает Давид Санакоев:

«Она (Алла Габатова) попросила, чтобы они пришли к ним домой, потому что ему очень сложно ходить. Он передвигается на двух костылях, а тем более нужно было подняться на второй этаж прокуратуры, а там лестницы довольно крутые. Она попросила, но они отказали наотрез и сказали, что если он не придет, то мы будем вынуждены его насильно привести, то есть сделать привод. Тогда они ответили, что, наверное, придут сами. Я тоже к половине одиннадцатого подошел к прокуратуре. Пришел, чтобы посмотреть, что там будет происходить. Заходить мы не стали, чтобы нас не обвинили в том, что мы вмешиваемся в дела следствия. Насколько я знаю, пока они никаких результатов (экспертизы) не показали ей, как мне сказала Габатова, ей пообещали, что результаты принесут домой. Ну, потому что ему реально было трудно подниматься по лестнице, и это все видели. Насколько я знаю, пока их с делом не ознакомили, результатов экспертизы тоже пока нет. Хотя их из-за этого и приглашали сегодня. И еще его допросили, повторно допросили. Он еще раз подтвердил свои показания, как мне сказала мать».

В социальных сетях появилась аудиозапись встречи президента Анатолия Бибилова с родственниками убитого Инала Джабиева, которые пробились к нему на встречу 6 октября после посещения кладбища на сороковой день смерти молодого человека. Общение с президентом в его кабинете в присутствии генерального прокурора Урузмага Джагаева выдалось крайне эмоциональным. «Эхо Кавказа» предлагает небольшой фрагмент этой встречи:

«Голос матери Инала Джабиева: Интересно, что они просят у Бога, убийцы, те, кто ходит на святилище Джеры жуар, что они просят? Это нормально – сделай плохие дела, потом иди к Богу и проси, чтобы он тебя простил? Но этого никто не простит – ни Бог, никто. Они не понимают этого, не понимают.

Голос родственницы: Вот по телевизору сказали, что под личный контроль вы это (дело) берете. Генпрокурор Джагаев и президент Южной Осетии должны были каждые два часа контролировать то, как с задержанными работают следователи. Я не права? Даже не каждые два часа, каждый день следователь должен был приходить на совещание и докладывать, как они работают с ними, какие показания задержанные дают. Простите, но покажите мне, пожалуйста, бумагу, где Инал подписал, что он это делал, что он причастен к покушению. Есть у вас такая бумага или хотя бы доказательства? Есть? Да? Покажите нам! А потом, у меня сейчас вопрос не к Бибилову, к генпрокурору, покажите мне, пожалуйста, уголовный кодекс и где там написано, что можно убивать человека без суда и следствия».

Еще одна запись, которая разошлась в сети, – это отрывок выступления вдовы Инала Джабиева Оксаны в дискуссии с участием представителей политических сил и общественности в минувшую пятницу. Особенно остро она отреагировала на сообщения официальных СМИ после встречи родственников Джабиева с президентом 6 октября, в которых акцент был сделан на поручении генпрокурору «лично встречаться с супругой Джабиева, как представителю потерпевшей стороны, и предоставлять документы в рамках возбужденного уголовного дела по делу о смерти Джабиева». Продолжает Оксана Джабиева:

«Бить нельзя, убивать – тем более, скала он (президент). (неразборчиво)… А его убили. И кто должен ответить?! Ты же сам сказал, что под личный контроль берешь покушение на Наниева, в котором, может быть, только на 30 процентов можно быть уверенным, что покушение действительно было. Под твоим личным контролем убили Инала, сейчас ты тоже под личный контроль взял расследование, и что это может значить? Ничего! На сегодняшний день не показывают ни одной бумаги, якобы нельзя, может быть только ознакомление. Почему нет? Если в УПК написано, что все запрашиваемые потерпевшей стороной бумаги должны быть ей предоставлены. Почему их нам не показывают? Ко мне лично, говорит генпрокурор, приходи, я дам приказ, чтобы тебе показывали бумаги. Но я сказала, что никуда не пойду: есть ходатайства, я – законопослушный гражданин. Иначе скажут, что меня подкупили, со мной договорились. Вот чтобы таких разговоров не было, я буду писать ходатайства, а вы его удовлетворите, и таким образом я буду в курсе».

По информации Оксаны Джабиевой, родители и родственники задержанных силовиков по делу о смерти ее мужа тоже неспроста приходили до них к главе государства:

«Оказывается, они беспокоятся, эти восемь задержанных, что их никто ни о чем не спрашивает. Не проводят допросов. И они просили передать президенту: почему нас не допрашивают? Значит, они хотят что-то сказать, но им не дают этого делать. Пусть, говорят, к нам допустят родственников Джабиева, и мы все расскажем, кто и что с ним делал. Но нас и к Иналу не пускали, кто нас пустит к ним?!»

Во время пятничного общения политиков, родственников Джабиева и общественности прозвучал и упрек гражданских активистов в адрес оппозиционных сил: ситуация, по их словам, «ушла в разговоры», хотя есть запрос на продолжение мирных акций протеста. Политики ответили согласием, пока только на словах.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия