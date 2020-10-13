В Грозном убиты четверо предполагаемых боевиков, погибли трое силовиков

В Октябрьском районе Грозного утром 13 октября был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе спецоперации убиты четыре человека: власти утверждают, что это боевики.

«Интерфакс» сообщает, что в ходе перестрелки погибли трое сотрудников правоохранительных органов.

Спустя полчаса спецоперация в зоне проведения контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного была завершена. Дом, в котором были блокированы предполагаемые боевики, силовиками был сожжен, – пишет «Кавказ.Реалии».

По информации РИА Новости, сегодняшний режим КТО в Грозном – первый за несколько лет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что участники незаконных вооруженных формирований «планировали ряд террористических актов на территории региона».

«В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений», – написал Кадыров.

Как сообщало «Эхо Кавказа», ранее в ходе спецоперации в Серноводском районе Чечни были ликвидированы двое предполагаемых боевиков. По предварительной информации, это – уроженец ингушского села Нестеровская Рустам Борчашвили 1978 года рождения, и уроженец чеченского села Янди Казбек Байдуллаев 1988 года рождения. Сообщается, что они входили в группировку Аслана Бютукаева.

Накануне еще двое мужчин были убиты в Кизилюртовском районе Дагестана. По утверждению силовиков, они открыли огонь по наряду полиции из машины.