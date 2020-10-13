Тихановская требует от Лукашенко до 25 октября объявить об уходе

В самопровозглашенной республике Южная Осетия в ближайшее время установят памятник советскому вождю Иосифу Сталину.

Главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат североосетинского парламента Дзамболат Тедеев предложил установить памятник в своем родном селении Цорбис (Цорбиси). Он же профинансировал строительство площади в этом селении, которую планируют назвать в честь Сталина.

«Кавказ.Реалии» пишет, что памятник изготовлен в творческой мастерской известного в Северной Осетии скульптора Ибрагима Хаева.

«Изначально памятник делал, что называется, для себя. Но Дзамболат Тедеев решил выкупить мою работу», – рассказал Ибрагим Хаев.

В самом Владикавказе на Аллее славы установлен бюст Сталина. В скором времени появится еще один – в районе парка на ул. Павленко, где готовится к открытию монумент ушедшим на фронт жителям Осетинской слободки.

«Наше общество находится на грани потери национального самосознания. Именно во время правления Сталина вся видная интеллигенция осетинского народа была репрессирована, самые светлые умы Осетии были расстреляны только за то, что боролись за права осетинского народа, и были признаны контрреволюционерами. Почему в Осетии нет памятников национальным героям Кавказской войны?» – написал в ответ на новость об установке памятника в Южной Осетии телеграм-канал «Бонварнон», который ведет североосетинская молодежная общественная организация «Ныфс».

Для многих на постсоветском пространстве имя Сталина ассоциируется с жертвами ГУЛАГа (Главное управление исправительно-трудовых лагерей).

Появление памятников и бюстов Сталину негативно воспринимается среди жителей соседних республик: Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, а также Карачаево-Черкесии, Калмыкии, крымских татар и всех тех, кто прошел через тотальную депортацию в период правления Иосифа Сталина.