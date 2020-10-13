«Нужно открыто сказать, по каким пунктам, по каким статьям будут изменения»

Мы решили узнать у жителей Абхазии, понимают ли они, какую именно конституционную реформу предлагает Аслан Бжания. Версии разные, и все просят большей ясности от властей.

– Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о комиссии по конституционной реформе. Вы понимаете, с какой целью?

Дэвид Гобечия: Это вполне понятно, поскольку Аслан Бжания в своих предвыборных обещаниях на встречах говорил постоянно о конституционной реформе, о перераспределении полномочий. Это, скорее всего, одна из причин конституционной реформы. Второе – может быть, это связано с тем, что присланы документы из соседней страны, может быть, нужно как-то вопрос недвижимости… насколько я понимаю, это конституционный закон, и, может, будут сняты какие-то ограничения на продажу недвижимости. Но в любом случае я считаю, что нужно сказать, по каким пунктам, по каким статьям будут изменения. Открыто сказать об этом и устроить общественное обсуждение для того, чтобы все прошло спокойно, и обсуждать это со всеми. Но это все предположения, надо открыто сказать, чтобы избежать каких-то волнений в стране. Лучше обо всем четко и ясно заявить.

Асида Кортуа: То, что должна быть проведена конституционная реформа, я согласна. Но именно пункты, которые вынесли на обсуждение, хотелось бы, чтобы они получили большую огласку, чтобы мы, народ, понимали, с чем мы вообще будем иметь дело. Особенно два пункта, которые вызывают, я думаю, опасения у очень многих, – это пересмотр закона о гражданстве и закон о недвижимости. Разговоры об этом идут давно, хотелось бы, чтобы все эти проблемы решались не закулисно, не кулуарно, чтобы обсуждались с народом, чтобы это было более доступно и информации было больше. Единственное, что я могу пока пожелать. В любом случае, ничего не утаишь. Что бы ни было, перед тем, как выносить в парламенте, перед тем, как принимать законы, тем более, такого плана, я думаю, что лучше посоветоваться с народом.

Девушка: Я просто помню предвыборные речи президента – скорее всего, это коснется упразднения некоторых должностей. В частности, вице-президента. Возможно, должность вице-президента останется, будет упразднена должность премьер-министра. Возможно, будут перераспределены полномочия между исполнительной властью и законодательной властью. Часть отдадут законодательной власти. Но сам документ, конечно, ничего не отражает, кроме состава комиссии.

– В одном информационном агентстве была информация о том, что создана рабочая группа, в том числе, и по совершенствованию законодательства РА о гражданстве. Вы что-то слышали об этом?

Девушка: Прочла из преамбулы указа короткое сообщение, оно неинформативное, но я сделала вывод, что обращений граждан очень много, в связи с этим меняют закон. А в какой части, непонятно. Сам указ неинформативен. Я поняла, что речь идет о гражданстве, но в какой части, непонятно. В преамбуле указано, что в связи с обращениями граждан, но что именно просят граждане, мне непонятно.

Азамат Багателия: Президент, скорее всего, слышит, и до него доходит информация, я думаю, что очень важно, что он прислушивается к мнению народа. Это говорит о том, что вопрос обсуждается о необходимости перераспределения властных полномочий, сбалансированности всех ветвей власти, чтобы президент не был единоличным правителем государства. Вообще, государственное строительство является сложным политическим процессом, и для демократизации государства вот эти все реформы всех ветвей власти – это очень важная составляющая развития государства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия