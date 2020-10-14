Азербайджан нанес удар по военной технике на территории Армении

Азербайджанские вооруженные силы в среду нанесли удар по военной технике на территории Армении. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.

«14 октября ВС Азербайджана нанесли удар по военной технике на территории Армении, только исходя из предположений, что данная техника может нанести удар по населенным пунктам Азербайджана. ВС Армении оставляют за собой право нанести удары по любому военному объекту в Азербайджане», – говорится в заявлении Минобороны.

По его данным, удар был нанесен в районе, который граничит с нагорнокарабахским городом Карвачар (Кельбаджар).

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило «об уничтожении еще одного принадлежащего армянской стороне оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами», – пишет ТАСС.

В заявлении оборонного ведомства Азербайджана отмечается, что 14 октября в 08:36 по местному времени азербайджанские военные зафиксировали на приграничной территории Армении близ находящегося под контролем армянских вооруженных сил Кяльбаджарского района оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистическими ракетами, приведенный в стартовое состояние.

«Ракетный комплекс был нацелен на население и гражданскую инфраструктуру Гянджи, Мингячевира и других городов», - утверждается в заявлении. Сообщается, что комплекс «был уничтожен упреждающим ударом для обеспечения безопасности гражданского населения». Подчеркивается, что в месте расположения ракетного комплекса каких-либо гражданских объектов не было.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства. При этом он отметил, что боевые действия «ведутся не на территории Армении».