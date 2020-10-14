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В Армении выявили рекордное число новых случаев коронавируса: 1058
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1058, в общем составив 58 624.
«Радио Азатутюн» пишет, что это рекордное число выявленных случаев за сутки с начала эпидемии коронавируса нового типа.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 385 и сейчас составляет 46 713.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1039.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 311 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10561, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 332 154 (2877 за сутки).
- Рекордное число новых случаев коронавируса за минувшие сутки было выявлено и в Грузии.
Другие новости дня
В России число новых случаев коронавируса впервые превысило 14 тысяч
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14 231 новый случай в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба. Об этом сообщает «Интерфакс».
Больше всего заболевших в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев вновь увеличилось и составило 4 573. Вылечились 1 970 человек, 52 пациента скончались.
Второе место по числу случаев COVID-19 за сутки занимает Санкт-Петербург: там выявлены 602 заболевших. Еще 429 случаев - в Московской области, 280 - в Ростовской области, 277 - в Нижегородской области, 211 - в Свердловской области, 199 - в Ханты-Мансийском АО, 195 - в Архангельской области и Красноярском крае, 179 - в Иркутской области.
Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых пациентов с коронавирусом увеличилось с 5 до 10 тысяч к началу октября, и за две недели достигло 14 тысяч случаев.
За сутки умерли 239 человек, вылечились еще 7 920 пациентов. В России всего зарегистрировано 1 млн 340 тыс. 409 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерли 23 205 человек, вылечились 1 млн 039 тыс. 705 человек.
Парламент Кыргызстана избрал премьер-министром Садыра Жапарова
Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) избрал Садыра Жапарова премьер-министром страны. Об этом сообщает «Радио Азаттык».
Выступая перед депутатами, Жапаров заявил, что внесет новую программу правительства в законодательный орган позже. Он отметил, что пока вносит программу прежнего правительства. Структура также осталась без изменений. Но состав кабинета министров обновился почти полностью.
Ранее Жапаров подписал ряд кадровых решений. Он утвердил в должности председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция) Сагынбека Абдылдаева, председателем Государственной службы исполнения наказаний назначил Аската Эгембердиева.
Утром 14 октября стало известно, что президент Сооронбай Жээнбеков обратился к новоизбранному спикеру Жогоку Кенеша Канату Исаеву с письмом. В нем говорилось, что решения Жогорку Кенеша об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым 10 октября, возвращены аппаратом президента в парламент в виду имеющихся нарушений законодательства. Жээнбеков предложил рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Жогорку Кенеша в установленном порядке.
10 октября депутаты собрались на внеочередное заседание и одобрили программу, состав и структуру правительства Садыра Жапарова. Однако сразу после этого некоторые депутаты, политики и юристы заявили, что на заседании не было кворума, поэтому решение нелегитимное. Сторона Жапарова в свою очередь утверждала, что он избран законно. Вице-спикер Мирлан Бакиров подписал постановления об утверждении программы, состава и структуры правительства и отправил в аппарат президента. Но Сооронбай Жээнбеков не подписал указ о назначении и вернул документы в Жогорку Кенеш, посчитав, что кворума на заседании не было.
- Политический кризис в Кыргызстане начался после парламентских выборов 4 октября. Акции протеста с требованием аннулировать результаты голосования переросли в беспорядки. В ночь на 6 октября демонстранты заняли Белый дом, в котором находится парламент и аппарат президента. В стране развернулась борьба за власть между различными политическими силами.
Азербайджан нанес удар по военной технике на территории Армении
Азербайджанские вооруженные силы в среду нанесли удар по военной технике на территории Армении. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.
«14 октября ВС Азербайджана нанесли удар по военной технике на территории Армении, только исходя из предположений, что данная техника может нанести удар по населенным пунктам Азербайджана. ВС Армении оставляют за собой право нанести удары по любому военному объекту в Азербайджане», – говорится в заявлении Минобороны.
По его данным, удар был нанесен в районе, который граничит с нагорнокарабахским городом Карвачар (Кельбаджар).
Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило «об уничтожении еще одного принадлежащего армянской стороне оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами», – пишет ТАСС.
В заявлении оборонного ведомства Азербайджана отмечается, что 14 октября в 08:36 по местному времени азербайджанские военные зафиксировали на приграничной территории Армении близ находящегося под контролем армянских вооруженных сил Кяльбаджарского района оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистическими ракетами, приведенный в стартовое состояние.
«Ракетный комплекс был нацелен на население и гражданскую инфраструктуру Гянджи, Мингячевира и других городов», - утверждается в заявлении. Сообщается, что комплекс «был уничтожен упреждающим ударом для обеспечения безопасности гражданского населения». Подчеркивается, что в месте расположения ракетного комплекса каких-либо гражданских объектов не было.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства. При этом он отметил, что боевые действия «ведутся не на территории Армении».
В Москве старшеклассников переведут на онлайн обучение
Ученики старших классов московских школ с 19 октября по 1 ноября будут переведены на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного 14 октября на сайте мэрии.
Учащиеся младших классов (с первого по пятый) продолжат учиться очно. Для них разблокируют транспортные карты школьника, действие которых было приостановлено с 9 октября.
По словам Собянина, подобная мера принимается в связи с тем, что ученики старших классов больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией — сейчас на их долю приходится две трети заболевших детей в Москве.
Кроме того, по словам Собянина , в течение двух-трех недель в отдельных классах введут "новый формат преподавания — тьюторство": в школы пригласят студентов и выпускников педагогических вузов, опытные учителя будут им помогать дистанционно. Такую меру введут для защиты от заражения COVID-19 педагогов старшего возраста и преподавателей с хроническими заболеваниями.
По распоряжению мэра, с 19 октября по 1 ноября в Москве также не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.
Частным и спортивным школам также рекомендовано перевести занятия для старшеклассников в дистанционный формат.
С 5 по 18 октября в московских школах были объявлены внеплановые двухнедельные каникулы. По словам Собянина, эта мера дала свой эффект, но в абсолютном выражении число зараженных продолжает расти, что вызывает "огромную тревогу".
- С середины сентября в России растёт число заражений коронавирусной инфекцией. Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новом антирекорде по заболеваемости СOVID-19. За последние сутки выявлены 13 868 случаев заражения, из них 4618 – в Москве.
- Ранее в связи с распространением инфекции власти города обязали работодателей перевести 30 процентов своих сотрудников на удалёнку, отправили школы на каникулы и заблокировали транспортные карты для пожилых людей и школьников.
Новый антирекорд в Грузии: 680 случаев коронавируса за сутки
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 109. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки в Грузии зафиксировано 680 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 13 521.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680.
Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 292 и достигло 7 159. В режиме карантина остаются 5 590 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 1 393 человека с подтвержденным коронавирусом.
Абхазские власти попросили Минобороны РФ развернуть полевой госпиталь
Министерство обороны самопровозглашенной республики Абхазия обратилось с просьбой к Минобороны РФ развернуть в Абхазии полевой госпиталь на 500 койко-мест. Об этом сообщает «Апсныпресс».
В письме, направленном 12 октября главой абхазского ведомства Владимиром Ануа на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу, говорится: «Обращаемся к вам с просьбой в экстренном порядке оказать нам помощь в направлении в Республику Абхазия временного полевого медицинского госпиталя на 500 койко-мест с медицинским медперсоналом, специализированным оборудованием и необходимыми медицинскими препаратами».
Просьба объясняется резким ухудшением эпидемиологической ситуации и значительным ростом числа заболевших COVID-19.
«Пользуясь случаем, министр обороны Абхазии засвидетельствовал своему российскому коллеге высокое уважение и поблагодарил за вклад в укрепление дружбы между нашими государствами. Направлению этого письма предшествовали консультации с руководством российского военного ведомства», – сообщили «Апсныпресс» в ведомстве.
- Накануне организация абхазских ветеранов «Аруаа» потребовала от абхазского руководства обратиться к президенту России Владимиру Путину. Ветераны считают, что в Абхазии необходимо развернуть мобильный госпиталь Минобороны России – «как это было сделано в Италии и Сербии».
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 2430 человек, 23 летальных случая.
- С 15 октября в Абхазии вводятся дополнительные ограничительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции, – распоряжение подписал президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания.
Индекс свободы интернета в России опустился ниже нуля
Российское общество защиты интернета, которое рассчитывает индекс свободы интернета в стране, опубликовало новое исследование за период с апреля по сентябрь этого года, согласно которому индекс впервые опустился ниже нуля.
В организации отметили, что в числе основных событий, повлиявших на это, – получение информации об электронных кошельках россиян Федеральной налоговой службой, введение цифровых пропусков и системы слежки за больными коронавирусом, указ Путина о едином регистре данных всех граждан России, подготовка законопроектов о получении права на блокировку СМИ без судебного решения, о праве правоохранительных органов без судебного решения прослушивать звонки и получать детализацию с сим-карт, а также о засекречивании информации, которая касается обороны страны.
В обществе защиты интернета отметили, что индекс систематически снижался каждый месяц на протяжении пяти лет.
Ранее стало известно, что за текущий год по требованию МВД России были заблокированы 32 тысячи сайтов, содержание которых, по мнению ведомства, разжигало расовую и религиозную вражду, и 2700 материалов, признанных российскими судами экстремистскими.
В феврале правозащитная группа "Агора" и общественная организация "Роскомсвобода" опубликовали доклад о свободе интернета в России, согласно которому в 2019 году зафиксированы почти полмиллиона случаев блокировок неугодной властям информации в интернете. Авторы доклада сделали вывод, что в руководстве страны "определились с основным вектором политики в отношении российского сегмента интернета – контроль, цензура и изоляция" и что конечной целью будет переход на китайско-северокорейскую модель интернета. Для этого в 2019 году были приняты законы о "суверенном интернете", подготовке инфраструктуры для изоляции Рунета от мировой сети и "неуважении к власти".
"Агора" и "Роскомсвобода" также отметили, что власти стали активнее использовать отключение интернета во время массовых протестных акций.
США осудили избрание России, Китая и Кубы в Совет по правам человека
Россия после четырёхлетнего перерыва вновь избрана членом Совета ООН по правам человека (СПЧ). Такое решение было принято после голосования на Генеральной Ассамблее ООН 13 октября, где Россию поддержали 158 из 193-х государств.
"Мы вернулись и готовы к конструктивному сотрудничеству", - сказано в сообщении в твиттере российской миссии при СПЧ.
Кроме России в СПЧ ООН были избраны ещё 14 стран, в том числе Китай, Куба и Узбекистан. Правозащитники не раз обвиняли власти этих государств в серьезных и систематических нарушениях прав человека. В преддверии голосования Human Rights Watch и Amnesty International предостерегли мировое сообщество от избрания в СПЧ Китая, России и Саудовской Аравии. Эту страну на голосовании 13 октября провалили.
Представитель Human Rights Watch Луи Шарбонно заявил Би-би-си, что в Совет "были избраны страны, которые нарушают права человека и которые не должны иметь отношения к СПЧ. Но к счастью, там нет права вето", - сказал Шарбонно.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что избрание России, Китая и Кубы в СПЧ подтверждает правильность решения президента Дональда Трампа выйти из Совета и использовать иные возможности для защиты всеобщих прав человека. "Перед принятием этого решения и после нашего выхода Соединенные Штаты призвали государства-члены ООН незамедлительно принять меры по реформированию Совета, прежде чем это станет непоправимым. К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня Генассамблея ООН снова избрала [в состав СПЧ] страны с ужасными показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу», - заявил Помпео.
Всего в Совет по правам человека входят 47 государств. Срок полномочий государства-члена составляет три года. Выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.
В Южной Осетии 21 новый случай коронавируса, заболела пресс-секретарь Бибилова
В Южной Осетии за сутки проведено 95 исследований на COVID-19, из них 21 тест показал положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Накануне коронавирус подтвердился у пресс-секретаря югоосетинского президента Дины Гассиевой.
«Я заболела COVID. Тест сегодня показал положительный ответ», – сообщила она. По словам Гассиевой, Анатолий Бибилов также сдал тест на коронавирус, «результат отрицательный».
Как сообщил глава президентской администрации Игорь Козаев, некоторые сотрудники уже переведены на дистанционный режим работы.
«По рекомендации Юго-Осетпотребнадзора введены ограничения при посещении здания президентской администрации – соблюдение обязательного масочного режима, социальная дистанция и другие», – уточнил он.
Сегодня же стало известно, что на двухнедельный карантин закрываются две цхинвальские школы – гимназия «Альбион», Лицей искусств, а также детские сады в поселках Знаури и Джава и две группы в цхинвальских детских садах №5 и №17. В пресс-релизе указано, что причина закрытия – случаи заболевания коронавирусом и сезонными ОРВИ.
- За весь период пандемии в Южной Осетии уже зарегистрировано 173 случая заболевания коронавирусом, со дня снятия ограничений на де-факто границе с Россией – 83.
Apple представила новые iPhone 12 c поддержкой сетей связи 5G
Корпорация Apple представила во вторник новый iPhone 12 c поддержкой 5G.
Это первый смартфон компании с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения.
Новый смартфон будет тоньше (на 11 поцентов) и легче (на 16 поцентов) своего предшественника. Диагональ iPhone - 15 с половиной сантиметра (6,1 дюйма). Он оснащен OLED-дисплеем и защищен покрытием Ceramic Shield. Reuters пишет о цене этой модели, начиная от 799 долларов.
Еще одной важной новинкой будет возможность зарядки с помощью беспроводной магнитной MagSafe, отмечает "Интерфакс". Двойная камера смартфона, как обещают, обеспечит улучшенный режим ночной съемки. iPhone 12 будет представлен в пяти цветах: черном, белом, красном, синем и зеленом. У смартфона еще три модификации – iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, также с диагональю 6,1 дюйма, и Pro Max - с диагональю 6,7 дюйма.
В штаб-квартире Apple в Купертино были представлены и другие новинки.
В Шуши ужесточаются правила безопасности: вечером будет объявлен комендантский час
С сегодняшнего дня в Шуши ужесточаются правила безопасности: вечером будет объявлен комендантский час.
С сегодняшнего дня в Шуши ужесточаются правила безопасности: вечером будет объявлен комендантский час.
Мэр Шуши Арцвик Саакян в беседе с Радио Азатутюн сказал: «Практически каждый день город Шуши обстреливается, три дня не было ракетных обстрелов, все остальные дни обстреливается. Мы уже знаем, что наш Дворец культуры разрушен, два снаряда были сброшены на церковь. Когда в свое время мы воевали, мы их святилища не трогали. Но они уже начали бомбить наши святилища, более чем 200-летюю церковь».
Мэр Шуши сообщил, что в результате сегодняшней бомбардировки была разрушена одна квартира, а размер общего ущерба городу еще не оценен.
На вопрос Радио Азатутюн, была ли организованная эвакуация из города или же те, кто хотел уехать, уехали сами, Саакян ответил: «Полностью организованно, люди сразу начали связываться со мной, и данные лица Республики Армения очень организованно связались со мной, а я всех записал, всех разместил, проводил, а в Республике Армения их приняли и разместили».
С ночи 26 сентября 5-тысячное население города Шуши укрывается в убежищах. Несколько дней назад, по словам мэра, часть населения - женщины, дети - перебрались в более безопасные места, многие - в Армению, однако большая группа жителей продолжает оставаться в убежищах. Там они едят, ночуют, смотрят романтические фильмы.
Участнику акции в Магасе против договора с Чечней дали срок в колонии
Еще один участник митинга в Магасе в марте прошлого года против соглашения о новой границе между Ингушетией и Чечней получил реальный срок.
Суд Железноводска, в Ставропольском крае, приговорил Мухарбека Маматова к лишению свободы на 9 месяцев. Как указал судья, Маматов совершил преступные действия, руководствуясь политическим мотивом. Об этом во вторник сообщил правозащитный центр «Мемориал».
Подсудимого признали виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Сам Мухарбек Маматов признал, что угрожал росгвардейцам, замахиваясь на них стулом, но политический мотив отрицал. Обвинение настаивало на наказании в один год и три месяца тюремного заключения.
С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Маматову предстоит провести в колонии общего режима примерно четырем месяца.
Адвокат Аслан Арчаков назвал приговор несправедливым и намерен его обжаловать.
Ранее, в сентябре, срок в 11 месяцев лишения свободы по той же статье получил блогер из Ингушетии Исропил Нальгиев. Его освободили в зале суда – в связи с отбытием срока в СИЗО.
Всего, как отмечает «Мемориал», в отношении участников митингов в Ингушетии вынесено уже 27 обвинительных приговоров.
Руководители Чечни и Ингушетии подписали договор о закреплении границы между регионами в сентябре 2018 года. Позднее в Магасе начались протесты, участники которых заявляли, что соглашение невыгодно для республики. В конце марта прошлого года протесты возобновились и закончились столкновениями с полицией.
Словакия предоставила Нагорному Карабаху гуманитарную помощь
Министерство иностранных дел Словакии через Международный комитет Красного Креста предоставило Нагорному Карабаху гуманитарную помощь в размере 25 тысяч евро. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил омбудсмен Карабаха Артак Бегларян, поблагодарив в этой связи министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока.
На прошлой неделе министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с главой дипломатического ведомства Словакии. Согласно официальному сообщению армянской стороны, Мнацаканян представил своему словацкому коллеге «ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, созданную вследствие широкомасштабных военных действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха». «В этом контексте министр Мнацаканян строго осудил преднамеренные нападения на гражданское население и инфраструктуры», - говорится в сообщении.
- Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября. Армянская сторона сообщила уже о гибели 532 военнослужащих. Омбудсмен непризнанного Карабаха Артак Бегларян заявил, что среди гражданского населения есть как минимум 31 погибший. Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает, что в результате действий армянской стороны погибли 42 мирных жителя, 206 ранены. Свои военные потери Азербайджан не раскрывает.
- После многочасовых переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России было достигнуто соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября. Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.
- Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность содействовать обмену телами погибших в ходе военных действий в Карабахе и пленными военнослужащими в зоне карабахского конфликта.
- Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда органы власти Нагорно-Карабахской автономной области, населенной преимущественно армянами, потребовали передать ее из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. Полномасштабный вооруженный конфликт начался после распада СССР. В результате боевых действий 1991-1994 года Азербайджан лишился контроля над большей частью Нагорного Карабаха и несколькими соседними районами. Независимость Нагорно-Карабахской республики, однако, не признана ни одной страной мира.
Сергей Лавров допустил прекращение диалога России с лидерами ЕС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил прекращение диалога между Москвой и лидерами Европейского союза.
Лавров заявил об этом сегодня, 13 октября, выступая на дискуссионной площадке «Валдай». «Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться», - приводит слова министра «Интерфакс».
Комментируя предполагаемое отравление оппозиционного политика Алексея Навального и позицию по тому делу Евросоюза, Сергей Лавров отметил необходимость для ЕС и Германии, где Навальный проходит курс реабилитации после выписки из клиники «Шарите», выполнить свои международно-правовые обязательства.
Ранее МИД России призывал ФРГ объясниться из-за ситуации с Навальным, отмечая «неупорное желание» Берлина это сделать, пишет РБК. Германские власти утверждают, что передали все сведения по линии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
12 октября сообщалось, что главы МИД стран-членов Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям за отравление Навального. В подготовленный ими санкционный список, как писала газета Le Monde, вошли девять человек из администрации президента России и структур безопасности страны.
Ранее лаборатории в Германии, Франции, Швеции и эксперты ОЗХО подтвердили отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией Навального нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок». Сам Алексей Навальный считает, что к попытке покушения не него причастен лично президент России Владимир Путин. В качестве доказательства своей позиции Навальный приводил то, что в России до сих пор не начато расследование по факту его экстренной госпитализации в августе.
Москва утверждает, что российские врачи в анализах Навального следов ядов не обнаружили. Следственный комитет отказался проверять отравление оппозиционера, российские суды подтвердили это решение.
Ситуация, связанная с отравлением Алексея Навального, лишь один из факторов, который способствовал ухудшение связей между ЕС и Россией. Резкое обострение началось после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Также на отношения, среди прочего, повлияло отравление «Новичком» в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Российские власти все обвинения в свой адрес называют необоснованными и недоказанными.
В Абхазии 87 из 238 тестов на COVID-19 показали положительный результат
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции прошли 238 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 87 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 175 человек, 147 пациентов с подтвержденным COVID-19, состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 26 - средней степени тяжести, выписаны 10 пациентов.
В гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 12 человек. Всего, выздоровевших, включая лечившихся амбулаторно, 1087 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2430 человек, 23 летальных случая.
Оперативный штаб в очередной раз призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В югоосетинском селе установят памятник Иосифу Сталину
В самопровозглашенной республике Южная Осетия в ближайшее время установят памятник советскому вождю Иосифу Сталину.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат североосетинского парламента Дзамболат Тедеев предложил установить памятник в своем родном селении Цорбис (Цорбиси). Он же профинансировал строительство площади в этом селении, которую планируют назвать в честь Сталина.
«Кавказ.Реалии» пишет, что памятник изготовлен в творческой мастерской известного в Северной Осетии скульптора Ибрагима Хаева.
«Изначально памятник делал, что называется, для себя. Но Дзамболат Тедеев решил выкупить мою работу», – рассказал Ибрагим Хаев.
В самом Владикавказе на Аллее славы установлен бюст Сталина. В скором времени появится еще один – в районе парка на ул. Павленко, где готовится к открытию монумент ушедшим на фронт жителям Осетинской слободки.
«Наше общество находится на грани потери национального самосознания. Именно во время правления Сталина вся видная интеллигенция осетинского народа была репрессирована, самые светлые умы Осетии были расстреляны только за то, что боролись за права осетинского народа, и были признаны контрреволюционерами. Почему в Осетии нет памятников национальным героям Кавказской войны?» – написал в ответ на новость об установке памятника в Южной Осетии телеграм-канал «Бонварнон», который ведет североосетинская молодежная общественная организация «Ныфс».
Для многих на постсоветском пространстве имя Сталина ассоциируется с жертвами ГУЛАГа (Главное управление исправительно-трудовых лагерей).
Появление памятников и бюстов Сталину негативно воспринимается среди жителей соседних республик: Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, а также Карачаево-Черкесии, Калмыкии, крымских татар и всех тех, кто прошел через тотальную депортацию в период правления Иосифа Сталина.
- Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» признал репрессии народов СССР актом геноцида (этот термин дважды применяется в законе).
- В 2009 году Европейский парламент утвердил 23 августа Днём памяти жертв нацизма и сталинизма.
- Постоянная комиссия по исторической памяти Совета по правам человека России опубликовала заявление, в котором осуждает установку памятников Иосифу Сталину на государственной или муниципальной земле.
- В общей сложности в Северной Осетии установлено около 30 бюстов Сталину. Здесь считают Сталина осетином по происхождению, выходцем из фамилии Дзугаевых.
- Грузинские коммунисты периодически выступают с требованием восстановить памятник Сталину и в городе Гори, который был демонтирован в 2010 году. С 2011 года в Грузии действует закон «Хартия свободы», запрещающий использовать коммунистическую и нацистскую символику.
На севере Ирана разбился беспилотный летательный аппарат
На севере Ирана, в граничащей с Азербайджаном провинции Ардебиль разбился беспилотник, сообщают местные информагентства. IRNA указывает, что это - «армянский или азербайджанский дрон».
«Пострадали сельскохозяйственные территории, информации о человеческих жертвах нет», – сообщает агентство MEHR, добавляя, что пока не ясно, с какой стороны был выпущен дрон.
Ранее официальный Тегеран строго предупредил Армению и Азербайджан не переносить карабахский конфликт на его территорию.
«Мы поговорили с правительствами двух стран и призвали их контролировать свои боевые действия», – сказал министр внутренних дел Абдолреза Рахмани Фазли, добавив, что если ситуация не улучшится, Иран предпримет необходимые шаги для обеспечения безопасности своих границ.
- Ранее в МВД Грузии сообщили, в кахетинских сёлах Удабно и Санавардо разбились два беспилотных летательных аппарата. Некоторые пользователи социальных сетей, изучив выложенные в соцсетях фотографии, успели установить, что дроны израильского производства, а значит, принадлежат Азербайджану. Другие не исключили, что они армянские.
- Обломки неизвестного снаряда нашли и в горах Агульского района Дагестана. Журналисты-расследователи пришли к выводу, что ракету могли выпустить из зенитно-ракетного комплекса С-300. Вероятно, ракета была выпущена, когда азербайджанская армия пыталась сбить цель в своем воздушном пространстве.
Тихановская требует от Лукашенко до 25 октября объявить об уходе
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что участники акций протеста против Александра Лукашенко объявляют ему так называемый Народный ультиматум - со сроком выполнения требований до 25 октября.
Как сказано в телеграм-канале Тихановской, до этой даты Лукашенко, официально провозглашённый президентом по итогам выборов 9 августа, которые его оппоненты не признают, должен объявить об уходе. Ещё два требования - прекращение насилия против участников акций протеста и освобождение всех политзаключённых.
Если эти требования не будут выполнены, то, как пишет Тихановская, 26 октября (в понедельник) "начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".
"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться" - пишет Тихановская. Она отвергла утверждения властей о "диалоге", назвав их действия "государственным террором". Она также вновь призвала сотрудников правоохранительных органов "перейти на сторону народа".
- Акции протеста против Лукашенко продолжаются с 9 августа, когда он был объявлен победителем президентских выборов. Его главная соперница Тихановская сейчас находится за границей, куда, по её утверждениям, была вынуждена выехать под давлением. Страны ЕС не признали легитимность победы Лукашенко, Тихановская - в качестве лидера оппозиции - встречалась с рядом европейских лидеров, призывая поддержать участников акций протеста.
- В последние дни власти вновь начали жёстко разгонять протесты в Минске и других городах. В воскресенье в Беларуси были задержаны более 400 человек, применялись водомёты и другие спецсредства. В понедельник в белорусской столице разогнали "Марш пенсионеров". Участники акций протеста в ряде районов Минска пытаются препятствовать задержаниям, организуют "цепи солидарности", сооружают из подручных средств баррикады.
- Лукашенко утверждает, что за протестами стоит Запад. Он заявляет, что готовит конституционную реформу. В субботу он в СИЗО в Минске встретился с группой политзаключённых, среди которых были его видные оппоненты и члены оппозиционного Координационного совета. В частности, на встрече были бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский - муж Светланы Тихановской. Подробности разговора не известны, однако, по всей видимости, речь шла в том числе о конституционной реформе. После него двое из 12 участников встречи были освобождены.
COVID-19: в Абхазии вводятся дополнительные ограничения
В Абхазии вводятся дополнительные ограничительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции, – распоряжение подписал президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания.
В частности, с 15 октября до 24 ноября запрещается проведение массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий. Запрет затронет деятельность учреждений культуры (театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов).
С 15 октября до 24 ноября будет приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений; общеобразовательных учреждений; образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов (секций); СПА-салонов, саун, массажных салонов.
В документе говорится о рекомендации по использованию в общественных местах средств индивидуальной защиты (медицинские маски).
Кроме того, речь идёт об освобождении работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1–4 класс включительно) от выполнения служебных обязанностей.
- С 5 октября в Абхазии уже запретили проводить массовые, спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия в помещениях, а также свадебные и иные торжественные мероприятия.
- Организация абхазских ветеранов «Аруаа» требует от абхазских властей обратиться к президенту России Владимиру Путину. Ветераны считают, что на территории Абхазии необходимо развернуть мобильный госпиталь Минобороны России – «как это было сделано в Италии и Сербии».
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 2343 человек. Выздоровели 854 человек, 23 летальных случая.
Грузия и Португалия — единственные сборные, не проигрывавшие в Лиге наций
Грузия и Португалия являются единственными сборными, которые ещё не проигрывали в Лиге наций УЕФА. Об этом пишет портал «Чемпионат».
В частности, Грузия провела в двух розыгрышах турнира девять матчей, в которых добилась шести побед, трижды сыграв вничью. Португалия сыграла восемь матчей: выиграла шесть встреч и дважды сыграла вничью.
В последних матчах сборная Грузии выиграла у Беларуси (1-0) и сыграла вничью со сборной Армении (2-2). Теперь Грузии предстоит два поединка против Северной Македонии (14 октября и 12 ноября).
Ноябрьский матч имеет для грузинской сборной особое значение. В случае победы, Грузия впервые попадёт в финальную часть чемпионата Европы.
Грузия поднялась на 47-е место в «Индексе паспортов»
Международная консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала 13 октября обновленный рейтинг паспортов мира — HPI. При его составлении учитывается индекс свободы передвижения, указывающий количество стран, в которые обладатель паспорта может въехать без визы, – пишет «Радио Свобода».
Грузия в рейтинге на 47-м месте. Граждане страны формально могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 116 стран. В январе сообщалось, что Грузия занимала 53-е место.
Однако авторы исследования отмечают, что пандемия коронавируса изменила само отношение людей к свободе передвижения, а соглашения между государствами о безвизовом въезде заменили временные закрытия границ и ограничения на въезд из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. «Привычная иерархия силы и возможностей паспортов терпит большие изменения», – говорится в публикации.
Уровень несоответствия формального положения фактическому эксперты продемонстрировали на примерах Сингапура, США и России. Если ещё в начале года Сингапур занимал первое место в первой пятерке (граждане страны имели возможность безвизового въезда в 190 государств), то на 1 октября этот показатель составил менее 80 стран. Таким образом, сохранив почетное второе место, в действительности рейтинг паспорта Сингапура не отличался особо от рейтинга паспортов Намибии и Лесото.
Паспорт США в январе текущего года позволял посещать без других разрешительных документов 185 стран мира. Сейчас это число - менее 75 (уровень Малави и Танзании). При этом формально в рейтинге он занимает седьмое место.
Что касается России, то в настоящее время её паспорт позволяет без визы посетить менее 50 стран мира (уровень Камеруна, Гаити и Южного Судана). При этом в январе россияне могли без виз прибыть в 119 разных государств. В официальном же рейтинге Россия со 117 формально открытыми странами делит 48-е место с Боснией и Герцеговиной.
Первое место в Индексе паспортов занимает Япония. Её граждане могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 страну.
В комментарии составители рейтинга отмечают, что "произошел сдвиг от свободы передвижения, считающейся прерогативой граждан с некогда могущественными паспортами, к осознанию того, что теперь это необходимая роскошь для тех, кто желает получить первоклассное образование, возможности для бизнеса и качественное медицинское обслуживание".
- В июле «Эхо Кавказа» писало, что грузинский паспорт во время пандемии стал «сильнее» американского (по данным консалтинговой компании Arton Capital).
Колесникова отказалась участвовать во встрече с Лукашенко в СИЗО
Один из лидеров белорусской оппозиции, арестованная Мария Колесникова отказалась участвовать во встрече политзаключённых с Александром Лукашенко, которая прошла в субботу 10 октября в СИЗО КГБ Беларуси в Минске.
Об отказе Колесниковой во вторник рассказал в эфире "Эха Москвы" её адвокат. По его словам, в пятницу к Колесниковой в СИЗО города Жодино, где она находится, приезжали двое "миловидных мужчин" с предложением встретиться с Лукашенко. Колесникова ответила, что не согласна ехать с этими людьми, не зная, кто они, и сказала, что "в Жодино в изоляторе ей спокойнее". Кроме того, она выразила сомнение в смысле диалога с Лукашенко сейчас, напомнив о том, что практически все лидеры оппозиции или арестованы, или вынуждены были покинуть страну.
Саму Колесникову тоже пытались силой заставить покинуть Беларусь, однако на границе она порвала свой паспорт. После этого её арестовали, предъявив обвинение в призывах к смене власти.
На встрече с Лукашенко присутствовали 12 человек, в том числе его видные оппоненты и члены оппозиционного Координационного совета. В частности, на встрече были бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский - муж находящейся за границей Светланы Тихановской, которую многие оппоненты Лукашенко считают подлинным победителем выборов президента 9 августа. Как утверждается, на встрече Лукашенко разрешил Тихановскому - впервые после ареста в мае - позвонить жене. Также всех участников встречи свозили в баню.
В воскресенье двое из участников встречи с Лукашенко были отпущены из СИЗО под домашний арест. По государственному телевидению показали их заявления, которые можно трактовать как призыв сотрудничать с Лукашенко при подготовке конституционной реформы. Об этой реформе шла речь и на встрече Лукашенко с политзаключёнными, однако, как следует из слов сообщавших о её содержании адвокатов, какой-либо договорённости достигнуто не было - участники встречи просто обменялись мнениями.
- С 9 августа, когда было объявлено о победе Лукашенко на президентских выборах, в Беларуси продолжаются протесты. В последние дни власти вновь начали их жёстко разгонять. В воскресенье в Минске и других городах были задержаны более 400 человек, применялись водомёты и другие спецсредства. В понедельник в белорусской столице разогнали "Марш пенсионеров". Участники акций протеста в ряде районов Минска пытаются препятствовать задержаниям, организуют "цепи солидарности", сооружают из подручных средств баррикады.
- Мария Колесникова - активистка штаба Виктора Бабарико - получила известность как участница так называемого "женского трио", образовавшегося перед выборами после того, как единственным реальным оппонентом Лукашенко на выборах стала Светлана Тихановская. После 9 августа она какое-то время была одним из немногих оппозиционных лидеров, остававшихся в Беларуси на свободе.
Армянская сторона опубликовала неточный список погибших: 10 военнослужащих живы
Армия обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что опубликованные 12 и 13 октября списки погибших военнослужащих содержали ряд неточностей. Об этом пишет «Радио Азатутюн».
В частности, согласно сообщению, в указанные списки по ошибке включили 10 солдат, которые, как выяснилось, живы. Армия обороны извинилась за ошибку.
Таким образом, с учетом обнародованных ранее данных, с 27 сентября и по сей день армянская сторона сообщила уже о гибели 532 военнослужащих.
Омбудсмен Карабаха Артак Бегларян накануне заявил, что среди гражданского населения есть как минимум 31 погибший.
Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает, что в результате действий армянской стороны погибли 42 мирных жителя, 206 ранены. Свои военные потери Азербайджан не раскрывает.
- 9 октября в Москве прошли многочасовые переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана - Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Ереван и Баку согласились прекратить огонь в зоне боевых действий с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, после чего обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
В Тбилиси вновь заявили, что транзит военных грузов в Армению и Азербайджан приостановлен
Замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия вновь заявил, что транзит военных грузов в Армению и Азербайджан через территорию Грузии приостановлен.
Он прокомментировал ряд сообщений, якобы перевозки военных грузов осуществляются посредством гражданских авиарейсов.
«Согласно той документации, которая находится в распоряжении Грузии, полёты, которые осуществляются через территорию страны, носят лишь гуманитарный и гражданский характер, что полностью соответствует стандартам ICAO (Международная организация гражданской авиации – ред.)», - заявил Дарсалия.
Дарсалия заявил, что ответственность за соблюдение норм международного права несут конкретные авиаперевозчики и владельцы груза.
«В случае обнаружения нарушений, при наличии веских доказательств, Грузия отреагирует соответствующим образом, нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом, в том числе перед ICAO», – отметил Дарсалия.
- На фоне возобновления военных действий в Нагорном Карабахе власти Грузии запретили транспортировку грузов военного назначения через территорию страны сухопутными и воздушными маршрутами в направлении Армении и Азербайджана.
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