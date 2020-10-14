Парламент Кыргызстана избрал премьер-министром Садыра Жапарова

Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) избрал Садыра Жапарова премьер-министром страны. Об этом сообщает «Радио Азаттык».

Выступая перед депутатами, Жапаров заявил, что внесет новую программу правительства в законодательный орган позже. Он отметил, что пока вносит программу прежнего правительства. Структура также осталась без изменений. Но состав кабинета министров обновился почти полностью.

Ранее Жапаров подписал ряд кадровых решений. Он утвердил в должности председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция) Сагынбека Абдылдаева, председателем Государственной службы исполнения наказаний назначил Аската Эгембердиева.

Утром 14 октября стало известно, что президент Сооронбай Жээнбеков обратился к новоизбранному спикеру Жогоку Кенеша Канату Исаеву с письмом. В нем говорилось, что решения Жогорку Кенеша об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым 10 октября, возвращены аппаратом президента в парламент в виду имеющихся нарушений законодательства. Жээнбеков предложил рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Жогорку Кенеша в установленном порядке.

10 октября депутаты собрались на внеочередное заседание и одобрили программу, состав и структуру правительства Садыра Жапарова. Однако сразу после этого некоторые депутаты, политики и юристы заявили, что на заседании не было кворума, поэтому решение нелегитимное. Сторона Жапарова в свою очередь утверждала, что он избран законно. Вице-спикер Мирлан Бакиров подписал постановления об утверждении программы, состава и структуры правительства и отправил в аппарат президента. Но Сооронбай Жээнбеков не подписал указ о назначении и вернул документы в Жогорку Кенеш, посчитав, что кворума на заседании не было.