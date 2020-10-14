Алиев пообещал Еревану «тяжелый ответ» в случае атаки на трубопроводы

Если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень серьезным, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы сделали предупреждение по этому поводу. Европейские страны, которые начнут получать газ по трубопроводу TANAP в 2021 году, также должны предупредить Армению. TANAP – не только наш проект, у него есть и другие акционеры. У TAP есть европейские акционеры. И эти проекты являются исключительно важными для энергобезопасности Европы. Вот почему мы все должны быть заинтересованы, чтобы избежать повреждения этих трубопроводов», – заявил Алиев в интервью Haber Turk, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее Азербайджан обвинил Армению в попытке обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Пресс-секретарь Минобороны Армении отметила, что это – «наглая ложь». «Мы неоднократно заявляли, что нефтегазовая инфраструктура не является нашей мишенью, однако, вне зависимости от места расположения, все те военные объекты и цели, откуда будет вестись огонь в направлении Арцаха, будут уничтожены», – отметила она.

Британская компания BP сообщила, что ведет работу по усилению безопасности сотрудников и объектов по проектам в Азербайджане.