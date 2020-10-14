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Алиев пообещал Еревану «тяжелый ответ» в случае атаки на трубопроводы
Если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень серьезным, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы сделали предупреждение по этому поводу. Европейские страны, которые начнут получать газ по трубопроводу TANAP в 2021 году, также должны предупредить Армению. TANAP – не только наш проект, у него есть и другие акционеры. У TAP есть европейские акционеры. И эти проекты являются исключительно важными для энергобезопасности Европы. Вот почему мы все должны быть заинтересованы, чтобы избежать повреждения этих трубопроводов», – заявил Алиев в интервью Haber Turk, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Ранее Азербайджан обвинил Армению в попытке обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
Пресс-секретарь Минобороны Армении отметила, что это – «наглая ложь». «Мы неоднократно заявляли, что нефтегазовая инфраструктура не является нашей мишенью, однако, вне зависимости от места расположения, все те военные объекты и цели, откуда будет вестись огонь в направлении Арцаха, будут уничтожены», – отметила она.
Британская компания BP сообщила, что ведет работу по усилению безопасности сотрудников и объектов по проектам в Азербайджане.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
- Армянская сторона сообщила уже о гибели 532 военнослужащих. Омбудсмен Карабаха Артак Бегларян заявил, что среди гражданского населения есть как минимум 31 погибший.
- Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает, что в результате действий армянской стороны погибли 43 мирных жителя, 214 ранены. Свои военные потери Азербайджан не раскрывает.
Другие новости дня
Навальный рассказал, что его лечение в Германии в 50 тысяч евро оплатили Чичваркин, Алексашенко и Иванов
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, что его лечение в Германии обошлось в 49,9 тысяч евро, эту сумму оплатили бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов.
В немецкую больницу Charité его частным бортом доставили на деньги бизнесмена Бориса Зимина. По словам политика, перелет обошелся в 79 тысяч евро.
"Во сколько обойдется дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идет хорошо. Но в любом случае, расходы также взял на себя Евгений Чичваркин", – написал он.
Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию. Политик лечился в клинике Charité, куда его перевезли из омской больницы с признаками отравления. Второго сентября в организме политика нашли следы "Новичка", а канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от России объяснений того, что произошло. Российские власти категорически отрицают причастность к отравлению оппозиционного политика.
25 сентября группа сенаторoв США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением политика. Документ предусматривает санкции против российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" Навального. Сам Навальный в интервью BBC, "Медиазоне" и немецкой газете Bild призвал Евросоюз ввести санкции в отношении людей из окружения российского президента Владимира Путина.
Комитет постоянных представителей ЕС 14 октября согласовал санкции в отношении шести человек и одной организации, ответственных за отравление Навального.
Алиев объявил о взятии восьми сёл в Физулинском и Ходжавендском районах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанскими войсками еще восьми населенных пунктов в ходе наступления на позиции армянских сил.
«Отважная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!», – написал он в социальной сети Twitter.
Ранее президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что «на каких-то участках противнику удалось вклиниться в линию фронта и продвинуться вглубь».
Сегодня утром стало известно, что Азербайджан нанёс по военной технике на территории Армении. После этого в Ереване заявили, что оставляют за собой право нанести удары по любому военному объекту в Азербайджане.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
- Армянская сторона сообщила уже о гибели 532 военнослужащих. Омбудсмен Карабаха Артак Бегларян заявил, что среди гражданского населения есть как минимум 31 погибший.
- Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает, что в результате действий армянской стороны погибли 43 мирных жителя, 214 ранены. Свои военные потери Азербайджан не раскрывает.
Пашинян: продолжается «террористическая война Азербайджана и Турции против армянского народа»
Армения отказалась от формулы переговоров, которая игнорируют право Карабаха на самоопределение. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к народу.
Пашинян отметил, что уже 18 дней продолжается «террористическая война Азербайджана и Турции против армянского народа».
«Сегодня для нас крайне важно понять военно-политическую ситуацию. Но для этого нужно понять причины и условия войны. В предыдущие годы переговорный процесс по Карабаху достиг точки, где, по сути, перед армянским народом ставилось требование отказаться от собственных прав», – заявил глава армянского правительства.
Он отметил, что Азербайджан требовал сдать 5 из 7 районов (территории вокруг Нагорного Карабаха - ред.), представить график сдачи остальных двух районов и зафиксировать, что любой статус Карабаха должен быть в составе Азербайджана.
При этом, как подчеркнул Пашинян, в предложенной формуле сдача территорий должна была происходить не в обмен на статус, а в обмен на мир. «В противном случае, Азербайджан грозился решить вопрос войной», – сказал он.
По словам Пашиняна, когда Армения пыталась зафиксировать, что без четкого статуса Карабаха невозможно урегулирование, Азербайджан отклонял любое серьезное обсуждение связанное со статусом.
«Наше правительство, получившее в наследство эту переговорную базу, отказалось от обсуждений вопроса в такой форме, посчитав это неприемлемым», – добавил он.
В ходе обращения Пашинян заявил, что по Карабаху не должно быть «Мюнхенского сговора».
Международные силы и организации не реагируют на происходящее, считая, что формула «территории в обмен на мир» будет приемлемой, заявил он.
«Это очень похоже на «Мюнхенский сговор» 1938 года, когда, якобы для мира, территории Чехословакии были передана Германии. Что было после этого, знают все. Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии», – добавил он.
Вместе с тем, Пашинян подчеркнул, что у «турецко-азербайджано-террористического» союза блицкриг в Карабахе не получился.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение.
- Армянская сторона сообщила уже о гибели 532 военнослужащих. Омбудсмен Карабаха Артак Бегларян заявил, что среди гражданского населения есть как минимум 31 погибший.
- Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает, что в результате действий армянской стороны погибли 43 мирных жителя, 214 ранены. Свои военные потери Азербайджан не раскрывает.
Аслан Бжания: «Чужую землю мы ни у кого не отбираем и свою не отдадим»
В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня состоялась встреча Аслана Бжания с представителями Евросоюза и ОБСЕ.
Как пишет «Апсныпресс», в ходе встречи обсуждалась повестка предстоящего раунда Женевских дискуссий по стабильности и безопасности, эпидемиологическая ситуация в Абхазии, а также возможная помощь Евросоюза в предотвращении распространения COVID-19.
«Я рассчитываю на то, что итоги сегодняшней встречи, а также встречи в Совете безопасности принесут нам пользу в установлении мира и доверия между конфликтующими сторонами. Насколько я понимаю, основная ваша миссия состоит в этом. Мы не хотим усугубления ситуации. Мы не хотим войны. Чужую землю мы ни у кого не отбираем и свою не отдадим. На протяжении 12 лет мы пытаемся донести до мировой общественности на площадке Женевских дискуссий нашу позицию. Мы по-прежнему настаиваем на подписании Договора о неприменении силы. И надеемся, что Евросоюз будет способствовать подписанию договора между конфликтующими сторонами. Насколько вам известно, в Грузии сейчас развернуты государственные программы, такие как «Шаг вперед», основой которых является установление мира в регионе в качестве фундамента прогресса. Однако стрельбой из пушек созидательные процессы не могут быть реализованы. Мы знаем это на практике. Поэтому Договор о неприменении силы должен стать главным направлением наших переговоров», – заявил Аслан Бжания.
«Апсныпресс» публикует и слова специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара.
«Спасибо, что нашли время для встречи с нами. Я надеюсь на то, что нам удастся обсудить вопросы, в решении которых заинтересованы все стороны. Мы со стороны Европейского союза проявляем заинтересованность в стабильности в регионе. Мы рассчитываем на предоставление нам возможности оказания дальнейшей помощи Абхазии», – заявил Клаар.
- О встрече с представителями ЕС и ОБСЕ сегодня сообщили и в абхазском внешнеполитическом ведомстве.
Абхазский МИД: ЕС передаст Сухуми вакцины от сезонного гриппа
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара.
Как сообщили в абхазском ведомстве, Кове рассказал об обстановке с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация достаточно сложная и ежедневно фиксируется рост заболевших.
Кове также отметил, что «в этих непростых условиях государство делает все возможное, для того, чтобы предотвратить еще большее распространение инфекции».
«Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар проинформировал министра о том, что на просьбу МИДа предоставить вакцины от сезонного гриппа, Евросоюз готов пролоббировать предоставление определенного количества вакцины в начале ноября текущего года», – сказано в заявлении МИД.
В ходе встречи также обсуждалась повестка предстоящего раунда Женевских дискуссий. Ранее в МИД Грузии заявили, что 51-й раунд Женевских дискуссий, намеченный на 6-7 октября, сорвали представители России.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 2430 человек, 23 летальных случая.
- В сентябре сообщалось, что Абхазия запросила у России 20 тысяч доз вакцины от коронавируса.
Гамкрелидзе: этот вирус будет большим убийцей, чем СПИД, туберкулез, малярия, гепатит
Коронавирус убьет больше людей в мире, чем четыре самых крупных инфекционных заболевания. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Гамкрелидзе отметил, что пандемия продлится как минимум до будущей весны, поэтому маски надо носить везде – и в закрытых помещениях, и на воздухе, – пишет «Новости-Грузия»
«Неверны утверждения о том, что коронавируса не существует, что это выдумка, и что он проходит как насморк. Миллион человек уже стали его жертвой и, к сожалению, согласно прогнозу, до будущей весны будет еще один миллион… То есть этот вирус будет большим убийцей, чем СПИД, туберкулез, малярия, гепатит – это четыре самых большие инфекции-убийцы. Коронавирус всех их обгонит. Даже после утверждения вакцины, для процесса вакцинации понадобится время, чтобы прививку сделали 5-6 миллиардов человек. Так что до тех пор, пока появятся вакцина и лекарство, остается только одно средство – маски», – подчеркнул он.
- За сутки в Грузии зафиксировано 680 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 13 521. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 109.
Лавров заявил, что США «продвигают свои интересы в республиках Закавказья»
США ведут себя грубо и беспардонно в ряде стран постсоветского пространства, Россия такими методами действовать не будет, – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Они ведут себя грубо, невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого народа самим выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве, в ходе двух Майданов, все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ», – сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что американская сторона то же самое делает и в Молдове.
«Мы видим это. Даже по публичным высказываниям американского посла. Они продвигают свои интересы и в республиках Закавказья, мы это тоже видим и знаем. Но я убежден, что мы такого рода методами действовать не должны», – отметил министр.
В России число новых случаев коронавируса впервые превысило 14 тысяч
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14 231 новый случай в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба. Об этом сообщает «Интерфакс».
Больше всего заболевших в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев вновь увеличилось и составило 4 573. Вылечились 1 970 человек, 52 пациента скончались.
Второе место по числу случаев COVID-19 за сутки занимает Санкт-Петербург: там выявлены 602 заболевших. Еще 429 случаев - в Московской области, 280 - в Ростовской области, 277 - в Нижегородской области, 211 - в Свердловской области, 199 - в Ханты-Мансийском АО, 195 - в Архангельской области и Красноярском крае, 179 - в Иркутской области.
Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых пациентов с коронавирусом увеличилось с 5 до 10 тысяч к началу октября, и за две недели достигло 14 тысяч случаев.
За сутки умерли 239 человек, вылечились еще 7 920 пациентов. В России всего зарегистрировано 1 млн 340 тыс. 409 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерли 23 205 человек, вылечились 1 млн 039 тыс. 705 человек.
Парламент Кыргызстана избрал премьер-министром Садыра Жапарова
Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) избрал Садыра Жапарова премьер-министром страны. Об этом сообщает «Радио Азаттык».
Выступая перед депутатами, Жапаров заявил, что внесет новую программу правительства в законодательный орган позже. Он отметил, что пока вносит программу прежнего правительства. Структура также осталась без изменений. Но состав кабинета министров обновился почти полностью.
Ранее Жапаров подписал ряд кадровых решений. Он утвердил в должности председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция) Сагынбека Абдылдаева, председателем Государственной службы исполнения наказаний назначил Аската Эгембердиева.
Утром 14 октября стало известно, что президент Сооронбай Жээнбеков обратился к новоизбранному спикеру Жогоку Кенеша Канату Исаеву с письмом. В нем говорилось, что решения Жогорку Кенеша об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым 10 октября, возвращены аппаратом президента в парламент в виду имеющихся нарушений законодательства. Жээнбеков предложил рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Жогорку Кенеша в установленном порядке.
10 октября депутаты собрались на внеочередное заседание и одобрили программу, состав и структуру правительства Садыра Жапарова. Однако сразу после этого некоторые депутаты, политики и юристы заявили, что на заседании не было кворума, поэтому решение нелегитимное. Сторона Жапарова в свою очередь утверждала, что он избран законно. Вице-спикер Мирлан Бакиров подписал постановления об утверждении программы, состава и структуры правительства и отправил в аппарат президента. Но Сооронбай Жээнбеков не подписал указ о назначении и вернул документы в Жогорку Кенеш, посчитав, что кворума на заседании не было.
- Политический кризис в Кыргызстане начался после парламентских выборов 4 октября. Акции протеста с требованием аннулировать результаты голосования переросли в беспорядки. В ночь на 6 октября демонстранты заняли Белый дом, в котором находится парламент и аппарат президента. В стране развернулась борьба за власть между различными политическими силами.
В Армении выявили рекордное число новых случаев коронавируса: 1058
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1058, в общем составив 58 624.
«Радио Азатутюн» пишет, что это рекордное число выявленных случаев за сутки с начала эпидемии коронавируса нового типа.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 385 и сейчас составляет 46 713.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1039.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 311 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10561, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 332 154 (2877 за сутки).
- Рекордное число новых случаев коронавируса за минувшие сутки было выявлено и в Грузии.
Азербайджан нанес удар по военной технике на территории Армении
Азербайджанские вооруженные силы в среду нанесли удар по военной технике на территории Армении. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.
«14 октября ВС Азербайджана нанесли удар по военной технике на территории Армении, только исходя из предположений, что данная техника может нанести удар по населенным пунктам Азербайджана. ВС Армении оставляют за собой право нанести удары по любому военному объекту в Азербайджане», – говорится в заявлении Минобороны.
По его данным, удар был нанесен в районе, который граничит с нагорнокарабахским городом Карвачар (Кельбаджар).
Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило «об уничтожении еще одного принадлежащего армянской стороне оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами», – пишет ТАСС.
В заявлении оборонного ведомства Азербайджана отмечается, что 14 октября в 08:36 по местному времени азербайджанские военные зафиксировали на приграничной территории Армении близ находящегося под контролем армянских вооруженных сил Кяльбаджарского района оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистическими ракетами, приведенный в стартовое состояние.
«Ракетный комплекс был нацелен на население и гражданскую инфраструктуру Гянджи, Мингячевира и других городов», - утверждается в заявлении. Сообщается, что комплекс «был уничтожен упреждающим ударом для обеспечения безопасности гражданского населения». Подчеркивается, что в месте расположения ракетного комплекса каких-либо гражданских объектов не было.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства. При этом он отметил, что боевые действия «ведутся не на территории Армении».
В Москве старшеклассников переведут на онлайн обучение
Ученики старших классов московских школ с 19 октября по 1 ноября будут переведены на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного 14 октября на сайте мэрии.
Учащиеся младших классов (с первого по пятый) продолжат учиться очно. Для них разблокируют транспортные карты школьника, действие которых было приостановлено с 9 октября.
По словам Собянина, подобная мера принимается в связи с тем, что ученики старших классов больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией — сейчас на их долю приходится две трети заболевших детей в Москве.
Кроме того, по словам Собянина , в течение двух-трех недель в отдельных классах введут "новый формат преподавания — тьюторство": в школы пригласят студентов и выпускников педагогических вузов, опытные учителя будут им помогать дистанционно. Такую меру введут для защиты от заражения COVID-19 педагогов старшего возраста и преподавателей с хроническими заболеваниями.
По распоряжению мэра, с 19 октября по 1 ноября в Москве также не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации.
Частным и спортивным школам также рекомендовано перевести занятия для старшеклассников в дистанционный формат.
С 5 по 18 октября в московских школах были объявлены внеплановые двухнедельные каникулы. По словам Собянина, эта мера дала свой эффект, но в абсолютном выражении число зараженных продолжает расти, что вызывает "огромную тревогу".
- С середины сентября в России растёт число заражений коронавирусной инфекцией. Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новом антирекорде по заболеваемости СOVID-19. За последние сутки выявлены 13 868 случаев заражения, из них 4618 – в Москве.
- Ранее в связи с распространением инфекции власти города обязали работодателей перевести 30 процентов своих сотрудников на удалёнку, отправили школы на каникулы и заблокировали транспортные карты для пожилых людей и школьников.
Новый антирекорд в Грузии: 680 случаев коронавируса за сутки
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 109. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки в Грузии зафиксировано 680 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 13 521.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680.
Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 292 и достигло 7 159. В режиме карантина остаются 5 590 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 1 393 человека с подтвержденным коронавирусом.
Абхазские власти попросили Минобороны РФ развернуть полевой госпиталь
Министерство обороны самопровозглашенной республики Абхазия обратилось с просьбой к Минобороны РФ развернуть в Абхазии полевой госпиталь на 500 койко-мест. Об этом сообщает «Апсныпресс».
В письме, направленном 12 октября главой абхазского ведомства Владимиром Ануа на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу, говорится: «Обращаемся к вам с просьбой в экстренном порядке оказать нам помощь в направлении в Республику Абхазия временного полевого медицинского госпиталя на 500 койко-мест с медицинским медперсоналом, специализированным оборудованием и необходимыми медицинскими препаратами».
Просьба объясняется резким ухудшением эпидемиологической ситуации и значительным ростом числа заболевших COVID-19.
«Пользуясь случаем, министр обороны Абхазии засвидетельствовал своему российскому коллеге высокое уважение и поблагодарил за вклад в укрепление дружбы между нашими государствами. Направлению этого письма предшествовали консультации с руководством российского военного ведомства», – сообщили «Апсныпресс» в ведомстве.
- Накануне организация абхазских ветеранов «Аруаа» потребовала от абхазского руководства обратиться к президенту России Владимиру Путину. Ветераны считают, что в Абхазии необходимо развернуть мобильный госпиталь Минобороны России – «как это было сделано в Италии и Сербии».
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 2430 человек, 23 летальных случая.
- С 15 октября в Абхазии вводятся дополнительные ограничительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции, – распоряжение подписал президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания.
Индекс свободы интернета в России опустился ниже нуля
Российское общество защиты интернета, которое рассчитывает индекс свободы интернета в стране, опубликовало новое исследование за период с апреля по сентябрь этого года, согласно которому индекс впервые опустился ниже нуля.
В организации отметили, что в числе основных событий, повлиявших на это, – получение информации об электронных кошельках россиян Федеральной налоговой службой, введение цифровых пропусков и системы слежки за больными коронавирусом, указ Путина о едином регистре данных всех граждан России, подготовка законопроектов о получении права на блокировку СМИ без судебного решения, о праве правоохранительных органов без судебного решения прослушивать звонки и получать детализацию с сим-карт, а также о засекречивании информации, которая касается обороны страны.
В обществе защиты интернета отметили, что индекс систематически снижался каждый месяц на протяжении пяти лет.
Ранее стало известно, что за текущий год по требованию МВД России были заблокированы 32 тысячи сайтов, содержание которых, по мнению ведомства, разжигало расовую и религиозную вражду, и 2700 материалов, признанных российскими судами экстремистскими.
В феврале правозащитная группа "Агора" и общественная организация "Роскомсвобода" опубликовали доклад о свободе интернета в России, согласно которому в 2019 году зафиксированы почти полмиллиона случаев блокировок неугодной властям информации в интернете. Авторы доклада сделали вывод, что в руководстве страны "определились с основным вектором политики в отношении российского сегмента интернета – контроль, цензура и изоляция" и что конечной целью будет переход на китайско-северокорейскую модель интернета. Для этого в 2019 году были приняты законы о "суверенном интернете", подготовке инфраструктуры для изоляции Рунета от мировой сети и "неуважении к власти".
"Агора" и "Роскомсвобода" также отметили, что власти стали активнее использовать отключение интернета во время массовых протестных акций.
США осудили избрание России, Китая и Кубы в Совет по правам человека
Россия после четырёхлетнего перерыва вновь избрана членом Совета ООН по правам человека (СПЧ). Такое решение было принято после голосования на Генеральной Ассамблее ООН 13 октября, где Россию поддержали 158 из 193-х государств.
"Мы вернулись и готовы к конструктивному сотрудничеству", - сказано в сообщении в твиттере российской миссии при СПЧ.
Кроме России в СПЧ ООН были избраны ещё 14 стран, в том числе Китай, Куба и Узбекистан. Правозащитники не раз обвиняли власти этих государств в серьезных и систематических нарушениях прав человека. В преддверии голосования Human Rights Watch и Amnesty International предостерегли мировое сообщество от избрания в СПЧ Китая, России и Саудовской Аравии. Эту страну на голосовании 13 октября провалили.
Представитель Human Rights Watch Луи Шарбонно заявил Би-би-си, что в Совет "были избраны страны, которые нарушают права человека и которые не должны иметь отношения к СПЧ. Но к счастью, там нет права вето", - сказал Шарбонно.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что избрание России, Китая и Кубы в СПЧ подтверждает правильность решения президента Дональда Трампа выйти из Совета и использовать иные возможности для защиты всеобщих прав человека. "Перед принятием этого решения и после нашего выхода Соединенные Штаты призвали государства-члены ООН незамедлительно принять меры по реформированию Совета, прежде чем это станет непоправимым. К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня Генассамблея ООН снова избрала [в состав СПЧ] страны с ужасными показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу», - заявил Помпео.
Всего в Совет по правам человека входят 47 государств. Срок полномочий государства-члена составляет три года. Выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.
В Южной Осетии 21 новый случай коронавируса, заболела пресс-секретарь Бибилова
В Южной Осетии за сутки проведено 95 исследований на COVID-19, из них 21 тест показал положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Накануне коронавирус подтвердился у пресс-секретаря югоосетинского президента Дины Гассиевой.
«Я заболела COVID. Тест сегодня показал положительный ответ», – сообщила она. По словам Гассиевой, Анатолий Бибилов также сдал тест на коронавирус, «результат отрицательный».
Как сообщил глава президентской администрации Игорь Козаев, некоторые сотрудники уже переведены на дистанционный режим работы.
«По рекомендации Юго-Осетпотребнадзора введены ограничения при посещении здания президентской администрации – соблюдение обязательного масочного режима, социальная дистанция и другие», – уточнил он.
Сегодня же стало известно, что на двухнедельный карантин закрываются две цхинвальские школы – гимназия «Альбион», Лицей искусств, а также детские сады в поселках Знаури и Джава и две группы в цхинвальских детских садах №5 и №17. В пресс-релизе указано, что причина закрытия – случаи заболевания коронавирусом и сезонными ОРВИ.
- За весь период пандемии в Южной Осетии уже зарегистрировано 173 случая заболевания коронавирусом, со дня снятия ограничений на де-факто границе с Россией – 83.
Apple представила новые iPhone 12 c поддержкой сетей связи 5G
Корпорация Apple представила во вторник новый iPhone 12 c поддержкой 5G.
Это первый смартфон компании с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения.
Новый смартфон будет тоньше (на 11 поцентов) и легче (на 16 поцентов) своего предшественника. Диагональ iPhone - 15 с половиной сантиметра (6,1 дюйма). Он оснащен OLED-дисплеем и защищен покрытием Ceramic Shield. Reuters пишет о цене этой модели, начиная от 799 долларов.
Еще одной важной новинкой будет возможность зарядки с помощью беспроводной магнитной MagSafe, отмечает "Интерфакс". Двойная камера смартфона, как обещают, обеспечит улучшенный режим ночной съемки. iPhone 12 будет представлен в пяти цветах: черном, белом, красном, синем и зеленом. У смартфона еще три модификации – iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, также с диагональю 6,1 дюйма, и Pro Max - с диагональю 6,7 дюйма.
В штаб-квартире Apple в Купертино были представлены и другие новинки.
В Шуши ужесточаются правила безопасности: вечером будет объявлен комендантский час
С сегодняшнего дня в Шуши ужесточаются правила безопасности: вечером будет объявлен комендантский час.
С сегодняшнего дня в Шуши ужесточаются правила безопасности: вечером будет объявлен комендантский час.
Мэр Шуши Арцвик Саакян в беседе с Радио Азатутюн сказал: «Практически каждый день город Шуши обстреливается, три дня не было ракетных обстрелов, все остальные дни обстреливается. Мы уже знаем, что наш Дворец культуры разрушен, два снаряда были сброшены на церковь. Когда в свое время мы воевали, мы их святилища не трогали. Но они уже начали бомбить наши святилища, более чем 200-летюю церковь».
Мэр Шуши сообщил, что в результате сегодняшней бомбардировки была разрушена одна квартира, а размер общего ущерба городу еще не оценен.
На вопрос Радио Азатутюн, была ли организованная эвакуация из города или же те, кто хотел уехать, уехали сами, Саакян ответил: «Полностью организованно, люди сразу начали связываться со мной, и данные лица Республики Армения очень организованно связались со мной, а я всех записал, всех разместил, проводил, а в Республике Армения их приняли и разместили».
С ночи 26 сентября 5-тысячное население города Шуши укрывается в убежищах. Несколько дней назад, по словам мэра, часть населения - женщины, дети - перебрались в более безопасные места, многие - в Армению, однако большая группа жителей продолжает оставаться в убежищах. Там они едят, ночуют, смотрят романтические фильмы.
Участнику акции в Магасе против договора с Чечней дали срок в колонии
Еще один участник митинга в Магасе в марте прошлого года против соглашения о новой границе между Ингушетией и Чечней получил реальный срок.
Суд Железноводска, в Ставропольском крае, приговорил Мухарбека Маматова к лишению свободы на 9 месяцев. Как указал судья, Маматов совершил преступные действия, руководствуясь политическим мотивом. Об этом во вторник сообщил правозащитный центр «Мемориал».
Подсудимого признали виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Сам Мухарбек Маматов признал, что угрожал росгвардейцам, замахиваясь на них стулом, но политический мотив отрицал. Обвинение настаивало на наказании в один год и три месяца тюремного заключения.
С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Маматову предстоит провести в колонии общего режима примерно четырем месяца.
Адвокат Аслан Арчаков назвал приговор несправедливым и намерен его обжаловать.
Ранее, в сентябре, срок в 11 месяцев лишения свободы по той же статье получил блогер из Ингушетии Исропил Нальгиев. Его освободили в зале суда – в связи с отбытием срока в СИЗО.
Всего, как отмечает «Мемориал», в отношении участников митингов в Ингушетии вынесено уже 27 обвинительных приговоров.
Руководители Чечни и Ингушетии подписали договор о закреплении границы между регионами в сентябре 2018 года. Позднее в Магасе начались протесты, участники которых заявляли, что соглашение невыгодно для республики. В конце марта прошлого года протесты возобновились и закончились столкновениями с полицией.
Словакия предоставила Нагорному Карабаху гуманитарную помощь
Министерство иностранных дел Словакии через Международный комитет Красного Креста предоставило Нагорному Карабаху гуманитарную помощь в размере 25 тысяч евро. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил омбудсмен Карабаха Артак Бегларян, поблагодарив в этой связи министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока.
На прошлой неделе министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с главой дипломатического ведомства Словакии. Согласно официальному сообщению армянской стороны, Мнацаканян представил своему словацкому коллеге «ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, созданную вследствие широкомасштабных военных действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха». «В этом контексте министр Мнацаканян строго осудил преднамеренные нападения на гражданское население и инфраструктуры», - говорится в сообщении.
- Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября. Армянская сторона сообщила уже о гибели 532 военнослужащих. Омбудсмен непризнанного Карабаха Артак Бегларян заявил, что среди гражданского населения есть как минимум 31 погибший. Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает, что в результате действий армянской стороны погибли 42 мирных жителя, 206 ранены. Свои военные потери Азербайджан не раскрывает.
- После многочасовых переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России было достигнуто соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября. Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.
- Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность содействовать обмену телами погибших в ходе военных действий в Карабахе и пленными военнослужащими в зоне карабахского конфликта.
- Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда органы власти Нагорно-Карабахской автономной области, населенной преимущественно армянами, потребовали передать ее из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. Полномасштабный вооруженный конфликт начался после распада СССР. В результате боевых действий 1991-1994 года Азербайджан лишился контроля над большей частью Нагорного Карабаха и несколькими соседними районами. Независимость Нагорно-Карабахской республики, однако, не признана ни одной страной мира.
Сергей Лавров допустил прекращение диалога России с лидерами ЕС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил прекращение диалога между Москвой и лидерами Европейского союза.
Лавров заявил об этом сегодня, 13 октября, выступая на дискуссионной площадке «Валдай». «Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться», - приводит слова министра «Интерфакс».
Комментируя предполагаемое отравление оппозиционного политика Алексея Навального и позицию по тому делу Евросоюза, Сергей Лавров отметил необходимость для ЕС и Германии, где Навальный проходит курс реабилитации после выписки из клиники «Шарите», выполнить свои международно-правовые обязательства.
Ранее МИД России призывал ФРГ объясниться из-за ситуации с Навальным, отмечая «неупорное желание» Берлина это сделать, пишет РБК. Германские власти утверждают, что передали все сведения по линии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
12 октября сообщалось, что главы МИД стран-членов Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям за отравление Навального. В подготовленный ими санкционный список, как писала газета Le Monde, вошли девять человек из администрации президента России и структур безопасности страны.
Ранее лаборатории в Германии, Франции, Швеции и эксперты ОЗХО подтвердили отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией Навального нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок». Сам Алексей Навальный считает, что к попытке покушения не него причастен лично президент России Владимир Путин. В качестве доказательства своей позиции Навальный приводил то, что в России до сих пор не начато расследование по факту его экстренной госпитализации в августе.
Москва утверждает, что российские врачи в анализах Навального следов ядов не обнаружили. Следственный комитет отказался проверять отравление оппозиционера, российские суды подтвердили это решение.
Ситуация, связанная с отравлением Алексея Навального, лишь один из факторов, который способствовал ухудшение связей между ЕС и Россией. Резкое обострение началось после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Также на отношения, среди прочего, повлияло отравление «Новичком» в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Российские власти все обвинения в свой адрес называют необоснованными и недоказанными.
В Абхазии 87 из 238 тестов на COVID-19 показали положительный результат
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции прошли 238 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 87 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 175 человек, 147 пациентов с подтвержденным COVID-19, состояние 21 человека оценивается как тяжелое, 26 - средней степени тяжести, выписаны 10 пациентов.
В гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 12 человек. Всего, выздоровевших, включая лечившихся амбулаторно, 1087 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2430 человек, 23 летальных случая.
Оперативный штаб в очередной раз призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В югоосетинском селе установят памятник Иосифу Сталину
В самопровозглашенной республике Южная Осетия в ближайшее время установят памятник советскому вождю Иосифу Сталину.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат североосетинского парламента Дзамболат Тедеев предложил установить памятник в своем родном селении Цорбис (Цорбиси). Он же профинансировал строительство площади в этом селении, которую планируют назвать в честь Сталина.
«Кавказ.Реалии» пишет, что памятник изготовлен в творческой мастерской известного в Северной Осетии скульптора Ибрагима Хаева.
«Изначально памятник делал, что называется, для себя. Но Дзамболат Тедеев решил выкупить мою работу», – рассказал Ибрагим Хаев.
В самом Владикавказе на Аллее славы установлен бюст Сталина. В скором времени появится еще один – в районе парка на ул. Павленко, где готовится к открытию монумент ушедшим на фронт жителям Осетинской слободки.
«Наше общество находится на грани потери национального самосознания. Именно во время правления Сталина вся видная интеллигенция осетинского народа была репрессирована, самые светлые умы Осетии были расстреляны только за то, что боролись за права осетинского народа, и были признаны контрреволюционерами. Почему в Осетии нет памятников национальным героям Кавказской войны?» – написал в ответ на новость об установке памятника в Южной Осетии телеграм-канал «Бонварнон», который ведет североосетинская молодежная общественная организация «Ныфс».
Для многих на постсоветском пространстве имя Сталина ассоциируется с жертвами ГУЛАГа (Главное управление исправительно-трудовых лагерей).
Появление памятников и бюстов Сталину негативно воспринимается среди жителей соседних республик: Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, а также Карачаево-Черкесии, Калмыкии, крымских татар и всех тех, кто прошел через тотальную депортацию в период правления Иосифа Сталина.
- Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» признал репрессии народов СССР актом геноцида (этот термин дважды применяется в законе).
- В 2009 году Европейский парламент утвердил 23 августа Днём памяти жертв нацизма и сталинизма.
- Постоянная комиссия по исторической памяти Совета по правам человека России опубликовала заявление, в котором осуждает установку памятников Иосифу Сталину на государственной или муниципальной земле.
- В общей сложности в Северной Осетии установлено около 30 бюстов Сталину. Здесь считают Сталина осетином по происхождению, выходцем из фамилии Дзугаевых.
- Грузинские коммунисты периодически выступают с требованием восстановить памятник Сталину и в городе Гори, который был демонтирован в 2010 году. С 2011 года в Грузии действует закон «Хартия свободы», запрещающий использовать коммунистическую и нацистскую символику.
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