COVID-19: где правда, а где ложь?

«Институт исследования демократии» (DRI) опубликовал исследование «Кампания по дезинформации, касающаяся COVID-19». Авторы документа изучили грузинские информационные ресурсы на предмет распространения фейковых новостей, и таковых оказалось сотни.

Над отчетом «Институт исследования демократии» работал весь сентябрь. За этот месяц аналитики НПО изучили 102 статьи, опубликованные на 15-ти интернет-страницах, и 435 фото- и видеоматериалов и статусов, опубликованных на 10 страницах в социальной сети Facebook. В основном на фоне обсуждения пандемии на перечисленных онлайн-платформах активно велась антизападная и в то же время пророссийская дезинформационная кампания, говорит представитель «Института исследования демократии» Кетеван Мургулия:

«В центре особого внимания прокремлевских СМИ оказалась такая тема, как анонсирование российской вакцины, в частности, со стороны президента РФ Владимира Путина. Распространяется ложная информация об эффективности и безопасности этой вакцины».

Речь идет о российской вакцине от коронавируса «Спутник 5». О ней писали такие издания, как Sputnik Грузия и «Сакинформ», зачастую слово в слово копировав заявления российских чиновников об эффективности и безопасности вакцины, сказано в исследовании НПО. Однако реальность совершенно иная:

«Российская вакцина не прошла самый масштабный и важный третий этап исследований (на иммуногенность, эффективность и безопасность вакцины). Заявление Владимира Путина об эффективности российской вакцины на всех этапах ее тестирования с самого начала было скептически воспринято исследовательскими организациями. Директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фауч заявлял, что отказ от прохождения третьей фазы исследования свидетельствует о высоком риске ее неэффективности. Руководитель Центра Лугара Паата Имнадзе и глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе также скептически высказывались в отношении «Спутника 5», – говорится в исследовании.

В то же время на фоне разговоров об эффективности российской вакцины пророссийские СМИ не упускают возможности выдвинуть конспирологические теории о Билле Гейтсе, Детском фонде ООН, Великобритании и США:

«Дезинформация заключается в том, что вирус был создан правящей элитой Пентагона и служит укреплению гегемонии США в развивающихся странах. Распространяется и информация о том, что Детский фонд ООН использует Грузию для тестирования вакцин как второсортную страну. Некоторые ресурсы пишут о том, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс создал вакцину с целью модифицировать человеческие гены и будто у него есть план, согласно которому он должен привить 7 миллиардов человек».

На самом деле процесс вакцинации носит добровольный характер, а желающих сделать прививку регистрируют во всем мире, в том числе США и Великобритании, отмечается в исследовании. Что касается Билла Гейтса, он говорил о том, что вакцина будет доступна для 7 миллиардов человек и будет добровольной, отмечают в НПО.

Специалисты «Института исследования демократии» обнаружили также немало статей, в которых говорится, что ношение медицинских масок опасно для человеческого здоровья и психологического состояния, говорит Кетеван Мургулия:

«Участились конспирологические теории касательно медицинских масок, ведутся разговоры о том, что они представляют опасность для людей. Всемирная организация здравоохранения активно работает над разработкой рекомендаций, и ношение масок – одна из них, это один из самых эффективных методов превенции».

Во избежание негативного влияния на общество ложной информации все сведения касательно пандемии должны подавать обществу полноценно и объективно только ответственные за контроль ситуации люди, говорит эксперт по вопросам здравоохранения Марина Берадзе:

«Распространение ложной информации особенно опасно в вопросах здравоохранения. Даже наши политики, которые часто делают критические заявления, сейчас сдерживаются в высказываниях касательно вопросов здравоохранения. Любое лечение на 50% зависит от настроя человека. Однако, когда с помощью подобных ложных информаций создаются определенные настроения в обществе, естественно, это оказывает плохое влияние на людей, которые могут нанести вред своему здоровью», – говорит Марина Берадзе и призывает общество перепроверять информацию в надежных и ответственных источниках, иначе высока вероятность навредить не только своему физическому, но и психическому здоровью, отмечает эксперт.