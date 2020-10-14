Человек, стоявший у истоков Всемирного абхазо-абазинского конгресса

Вчера утром всю Абхазию облетела весть о том, что в Москве на 83-м году жизни скончался абхазский и российский общественно-политический деятель Тарас Шамба.

На сайте президента Абхазии Аслана Бжания опубликован текст его телеграммы:

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким по случаю кончины известного государственного деятеля, большого патриота Абхазии, кавалера ордена «Ахьдзь-Апша» I степени Тараса Мироновича Шамба. Уход из жизни человека, который всю свою жизнь посвятил служению Абхазии, является большой утратой для нашего народа. Тарас Миронович был одним из тех, кто участвовал в создании суверенного абхазского государства, укреплял его государственные институты, отстаивал интересы Абхазии на всех уровнях. Смерть такого замечательного человека с болью отзовется в сердце каждого гражданина Абхазии».

29 июля Тарас Миронович отметил свое 82-летие. Возраст почтенный, но тем не менее весть о его кончине произвела в абхазском обществе шокирующее впечатление: во-первых, потому что он до самого последнего времени выглядел очень бодрым, полным сил и энергии, во-вторых – потому что его унесла коронавирусная пандемия, та самая, о которой с начала года трубят мировые СМИ и в существование которой до сих пор отказываются верить особо упрямые индивидуумы. Кстати, вчера вечером автор этого материала получил по электронной почте письмо от знакомого абхаза, живущего в Москве, который в конце сентября около недели находился в Абхазии:

«У меня жесточайший ковид! Начался на второй день в Москве. Сегодня он сожрал Тараса Шамба! Состояние ужасное! Береги семью, ради бога!»

Пандемия наложила свой отпечаток и на церемонию прощания с усопшим. Как сообщают СМИ, прощание с Тарасом Шамба намечено провести завтра, 15 июля, с 12 до 14 часов в Центральной клинической больнице Управления делами президента России.

Тарас Шамба родился в 1938 году в Сухуме в семье известного абхазского юриста Мирона Михайловича Шамба, который в разное время работал и прокурором, и судьей, в частности, председателем Верховного суда Абхазии, возглавлял коллегию адвокатов Абхазии. Вместе с супругой Лидией Эшба они вырастили двоих сыновей, Тараса и Сергея (последний младше брата на 13 лет, ныне секретарь Совбеза Абхазии, ранее был министром иностранных дел, премьер-министром Абхазии) и дочь Этери.



Окончил сухумскую 10-ю среднюю школу. В 1963 году – юридический факультет Московского госуниверситета, в 1971-м – Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1975-м – Академию общественных наук при ЦК КПСС. В 1975 защитил кандидатскую диссертацию, в 1985 – докторскую. Регалии и звания его можно перечислять долго. Академик восьми российских общественных академий, почетный адвокат и заслуженный юрист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа. Сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа.

В Википедии в статье о Тарасе Шамба упоминается, что он «в 1980-е годы дважды отклонил предложение возглавить Абхазский обком КПСС» и имеет «неофициальный пожизненный титул «народный президент Абхазии». Но особо хочется остановиться на его роли в создании и становлении Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа.

Еще в годы падения «железного занавеса» у абхазов и абазин, двух близкородственных народов, живущих по обе стороны Главного Кавказского хребта, большая часть которых во второй половине XIX века в результате катастрофы махаджирства оказалась на чужбине, в Османской империи, зародилась мысль о создании международной общественной организации, которая объединила бы представителей всего этого разбросанного по миру этноса. Была намечена дата проведения учредительного форума такой организации, но тут грянула грузино-абхазская война. Абхазский народ в конце лета – начале осени 1992 года оказался буквально на краю пропасти… Но происходившее в первых числах октября оказалось похожим для абхазов на сказку: сперва в результате двух стремительных наступательных операций абхазского ополчения оказались освобождены от войск Госсовета Грузии Гагра и ее окрестности, а также выход к границе с РФ, а затем в прифронтовой Гудауте появились невиданные здесь ранее автобусы, привезшие в сражающуюся Абхазию зарубежных делегатов на первый учредительный Всемирный конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа. Заседания конгресса прошли 7-8 октября в Доме культуры крупнейшего абхазского села Лыхны, где это было наиболее безопасно ввиду близости Гумистинского фронта и продолжающихся боевых действий. И президентом Международной ассоциации абхазо-абазинского (абаза) народа, как тогда называлась эта организация, был избран Тарас Шамба, что выглядело весьма закономерно – учитывая, в частности, и то, что у него был опыт руководства московской абхазской диаспорой (он организовал первое абхазское землячество в Москве в 1958 году, когда еще сам был студентом).

Но прошло, как известно, еще около года, пока не была победоносно завершена Отечественная война народа Абхазии. Вскоре после ее окончания Тарас Миронович предложил автору этих строк возглавить пресс-службу МАААН, а также редактировать ее журнал «Абаза». Участвуя в последующих конгрессах Ассоциации – в Сухуме и Пицунде, Черкесске, в рабочих поездках руководителей МАААН по городам, селам и аулам, готовя первые номера названного журнала (они выходили на абхазском, абазинском и русском языках), доводилось многократно наблюдать за тем, как мгновенно располагал и притягивал к себе людей Тарас Миронович, как неизменно становился душой любой компании…

В течение более 25 лет он возглавлял эту международную организацию, наладив ее отношения с потомками абхазских и абазинских махаджиров, живущих в самых разных странах, прежде всего, в Турецкой Республике. В июне 2013 года он возглавлял большую делегацию абхазов и абазин, которые были приглашены в Брюссель в Европарламент для участия в конференции, тема которой звучала так: «Абхазия и Европа: пути взаимопонимания и сближения».

В декабре 2017 года на VII Всемирном абхазо-абазинском конгрессе, проходившем в Сухуме, Тарас Миронович, возраст которого подошел тогда к восьмидесятилетнему рубежу, был избран почетным президентом международной организации, а руководителем ее стал абазин Мусса Экзеков.

Вот как откликнулись вчера на печальное известие председатель совета старейшин Адыгской (Черкесской) диаспоры г. Москвы Юрий Агирбов и председатель московского культурного общества «Абаза» Мурадин Урчуков:

«Тарас Шамба являлся ярким примером того, как надо без устали трудиться, любить мир со всеми его радостями и бедами, быть преданным и стойким на трудном пути, внимательным и почтительным к старшим, знать меру во всем и оставаться интернационалистом при любых обстоятельствах. Тарас Шамба был одним из тех, кто открыто признавал общность абхазо-абазинского народа. Все эти годы мы с восхищением смотрели за его деятельностью по объединению абхазов и абазин – в каком бы месте земного шара они ни находились, – и это ему удавалось. Мы искренне признательны ему за все. Для каждого абазина Тарас Миронович – это легенда, это всенародная любовь. И сегодня скорбят не только абхазы и абазины, но и весь адыгский народ, который он любил всем сердцем».

Появилось и множество частных интернет-откликов. Вот один из них, ученого и публициста, участницы Отечественной войны народа Абхазии Анны Бройдо:

«Ушел из жизни мой названный дядя Тарас Миронович Шамба. Сколько добра, тепла, ласки от него исходило! Как всегда мог поддержать и словом, и делом. Какое у него было чудесное чувство юмора! Мы всегда при встрече обменивались свежими анекдотами и дружно хохотали. А в последние полгода Тарас Миронович освоил WhatsApp – ох, тут уж мы развернулись! Дня не проходило у нас без обмена смешными и трогательными картинками и видео. Последнее время редко получалось бывать в Москве – мы скучали, Тарас Миронович все сокрушался, что никак не выберемся «посидеть в кабаке» и вдоволь наговориться... Он был образцом достойнейшего человека, мужчины, прекрасным семьянином, выдающимся ученым, профессором, Президентом Всемирной ассоциации абхазо-абазинского народа, старейшиной и стержнем нашей московской диаспоры. Но об этом пусть другие скажут свое слово. А я горько переживаю потерю старшего друга и родственника, которого уже никогда при встрече не поцелую по-абхазски, в плечо...»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия