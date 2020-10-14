«Ничего зазорного нет в том, что кто-то обратился за помощью»

Министр обороны Абхазии Владимир Ануа обратился с просьбой к министру обороны РФ Сергею Шойгу развернуть в Абхазии мобильный военный госпиталь для ковидных больных. В Оперативном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции говорят, что мобильный госпиталь будет большим подспорьем абхазским медикам.

Министр обороны Абхазии Владимир Ануа 12 октября направил письмо министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой «в экстренном порядке оказать помощь и направить временный полевой медицинский госпиталь на 500 койко-мест с медицинским медперсоналом, специализированным оборудованием и необходимыми медицинскими препаратами».

Владимир Ануа мотивировал просьбу резким ухудшением эпидемиологической ситуации в Абхазии и значительным ростом числа заболевших COVID-19. В сообщении говорится, что письму предшествовали консультации с руководством российского военного ведомства.

Ранее с требованием к руководству республики обратиться к России за помощью несколько раз выступала общественная организация ветеранов Отечественной войны «Аруаа». Председатель «Аруаа» Темур Гулия пояснил, зачем нужен мобильный военный госпиталь:

«Число заболевших уже больше двух тысяч, если я не ошибаюсь. И это не точные данные, многие люди находятся на самоизоляции в домашних условиях. Мы попросили руководство нашей страны, чтобы они, в свою очередь, обратились к руководству Российской Федерации. Мы знаем ситуацию в стране. К нам обращаются медики, они не могут публично заявить о конкретных проблемах и вопросах, которые не в состоянии решить наше правительство, нет таких возможностей на самом деле. Мобильный госпиталь быстро разворачивается, не нужно ничего строить долгое время. Приехали, установили, там сосредоточено все необходимое оборудование, кислород, ИВЛ, военные врачи, все там в комплексе. После принятия решения, я думаю, что вопрос нескольких дней, чтобы развернуть такого рода госпиталь в нашей стране, предположительно, на площадке агудзерской больницы. Это даст нам большие возможности для борьбы с коронавирусом».

Темур Гулия позитивно оценил обращение Владимира Ануа к Сергею Шойгу, он считает, что ситуация в Абхазии катастрофическая:

«Они тоже, видимо, продумывали обращение к российским коллегам. Заявление нашей организации, которое мы сделали до этого, и наше последнее заявление были услышаны, и, в конце концов, были приняты меры по обращению к руководству России. Это реальная проблема, реальная угроза национальной безопасности, поэтому сидеть сложа руки мы не можем. У меня много знакомых и родственников, которые лежат на самоизоляции и в госпитале. Я знаю очень много проблем и вопросов, которые не решены нашим руководством, но озвучивать их будет некорректно с моей стороны, потому что я знаю, что наше руководство не может эти проблемы решить, для этого нет никаких материальных, технических и финансовых возможностей. Поэтому мы обратились к ним, чтобы затем они уже обратились к нашим союзникам и партнерам, потому что ситуация не критическая, она уже катастрофическая. Мы это хорошо просматриваем, это отчетливо видно».

Представитель Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, депутат парламента и врач-хирург Алхас Джинджолия заявил, что рост заболеваемости будет продолжаться, и военный мобильный госпиталь действительно мог бы стать серьезным подспорьем для абхазских медиков:

«Если к госпиталю будет прилагаться еще и персонал – доктора, медсестры, это будет неоценимая поддержка. Рост заболеваемости будет, как говорят специалисты, еще в течение месяца, и он будет охватывать все большую часть населения. Такой эпидемиологический процесс, поэтому надо подстраиваться, надо успевать где-то доставать материальные и технические средства, препараты, обеспечивать персоналом. Целый ряд проблем, которые, скорее всего, всю дорогу будут сопутствовать росту заболеваемости и эпидемии. Нет страны, которая сама бы справилась. Так или иначе, все друг другу в какой-то степени помогают, так что ничего зазорного нет в том, что кто-то обратился к друзьям за помощью. Мобильный военный госпиталь быстро доставляется, быстро разворачивается, быстро приступает к работе. Если сейчас начинать строить, это займет месяцы. А мобильный комплекс – это надувные специальные палатки огромной площади, там есть оснащение свое, генераторы».

Алхас Джинджолия сообщил, что в г. Сухуме в двух больницах – 2-й городской и инфекционной – уже разворачиваются 50 дополнительных обсервационных коек, которые предназначены для больных с тяжелыми заболеваниями и сопутствующим ковидом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия