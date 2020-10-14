Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» пытается предсказать возможные варианты развития событий на Кавказе в статье под названием «Карабах как возможный предвестник большой кавказской войны». «Момент для начала агрессии выбран в расчете на сложную по многим параметрам обстановку в мире – резкое обострение внутриполитической ситуации в США с предвыборным противостоянием лагерей Трампа и Байдена, напоминающим уже гражданскую войну. По мнению российских экспертов, сторонники Байдена считают Трампа практически единомышленником Путина, поэтому их устраивает новая карабахская война, которая ослабит позиции сразу и России, и Трампа. События в Беларуси, история с отравлением Навального, а теперь война в Карабахе и, может быть, госпереворот в Бишкеке – весь этот комплекс событий, так или иначе, входит в круг интересов Запада в антироссийском контексте. Так что Москве нужен мир в регионе, причем мир, которого должна добиться именно Россия», – считает автор статьи и напоминает о Карском договоре, которому в 2021 году исполнится 100 лет, тогда же его срок и истекает. Он непосредственно затрагивает и Армению, и Азербайджан, и Грузию, поэтому, уверен автор, многое зависит от поведения Турции. Что касается Южной Осетии, тревогу должно вызывать стремление Грузии к охвату всего периметра грузино-южноосетинской границы полицейскими постами. «Российской стороной это будет рассмотрено как провоцирование эскалации конфликта, реагирование на которое не входит в ее интересы на данном сложном этапе. А пресечь экспансию собственными силами, как видим, у нас не всегда получается. Когда война буквально под боком, а собственных вооруженных сил у страны фактически нет, Южной Осетии следует подумать о плане», – считает «Республика».

Блогер Алан Парастаев комментирует новость о планах по установке памятника Сталину в селе Цорбис Южной Осетии. Это родное село главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева, на его же средства и установят монумент. Кроме этого, обустроят площадь и сквер вокруг памятника. Блогер перечисляет все, с чем у него ассоциируется имя Сталина: репрессии и геноцид осетин 20-го года. «Это тот, кто похоронил идею воссоединение Осетии, идею присоединения Южной ее части к РСФСР, но еще и оттяпал для Грузии целый район Северного Кавказа, то бишь Северной Осетии», – считает Парастаев и удивляется, что ни один из этих и еще десятка других аргументов на большую часть осетинской общественности не действует. «Поэтому у меня сложилось твердое убеждение, что Сталин для осетин – это не реальный персонаж, а мечта, героически миф, не имеющий практически ничего общего с исторической реальностью, в основу которого поставлена совершенно ложная идеологема – "принял страну с сохой, а с оставил с ядерной бомбой", и вторая, вышеупомянутая, о том, что он осетин», – пишет блогер и с сожалением отмечает, что авторитет республики пострадает в глазах международного сообщества. «Но зато у нас будет обустроенный сквер или даже площадь в селе Цорбис. Будьте позитивны!» – пишет Парастаев.

Газета «Южная Осетия» публикует открытое письмо директора ЮОНИИ Роберта Гаглойты. В нем он обращает внимание на далекую от науки тему – а именно, что югоосетинские автовладельцы не могут застраховать свой автомобиль в республике. Гаглойты пишет, что, когда обратился в ОАО СК «Югоосетгосстрах» за страховкой, ему сообщили, что не подписана лицензия на право выдачи страховых полисов на автомобиль, хотя вся необходимая документация подготовлена и представлена правительству. «Может, настало уже время, чтобы в Государстве Алания можно было на государственном уровне, цивилизованно, с соблюдением всех норм выдачи документов, своевременно, вместе с удостоверением права на вождение, технического паспорта автомобиля получить и этот (не хочу сказать, злосчастный) страховой полис! Я не знаю, кто «инициатор» обезличивания системы автострахования в РЮО, но это – антигосударственно», – пишет Гаглойты.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия