Президент Кыргызстана принял решение уйти в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», – заявил Жээнбеков, добавив, что никакая власть не стоит целостности страны и согласия в обществе.

Политик отметил, что накануне парламент утвердил состав правительства, он подписал указы о соответствующих назначениях.

«Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает», – отметил Жээнбеков.

Он призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.