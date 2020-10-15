Самоизоляция вместо карантина: новые правила для прибывающих в страну граждан Грузии

В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса, сообщил президент Владимир Путин 14 октября во время совещания с членами правительства.

"Начать я хотел бы с другого – с приятной информации о том, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса – "ЭпиВакКорона", – сказал он.

По его словам, на подходе третья вакцина – Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов РАН.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что центр "Вектор" получил регистрационное удостоверение. По ее словам, клинические исследования проводились на ста добровольцах.

"В отличие от первой российской вакцины Sputnik V, которая является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса, новая вакцина создана на основе одной из перспективных синтетических платформ, является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус. Должна сказать, что вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности", – сказала она.

Путин также первым сообщил о регистрации в России "первой в мире вакцины" против коронавируса – Sputnik V. По его словам, одним из добровольцев, которые на себе испытали эту вакцину, стала его дочь. Говоря о вакцине от института "Вектор", он сказал, что это будет "замечательный препарат", а созданные в России вакцины не уступают другу другу и будут конкурировать по безопасности и эффективности.

Группа ученых ранее направила открытое письмо российским коллегам и редактору авторитетного научного журнала Lancet по поводу статьи о результатах испытаний вакцины против коронавируса Sputnik V. В нем ученые выразили сомнение в надежности данных, которые были представлены в статье.

16 июля Великобритания, США и Канада обвинили хакеров, поддерживаемых властями России, в попытке похитить исследования мировых научных и фармацевтических организаций, посвященные вакцине и лечению коронавирусной инфекции.