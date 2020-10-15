Обзор абхазской прессы

Создание реабилитационного центра для несовершеннолетних до 18 лет, вступивших в конфликт с законом, повлияло бы позитивно на имидж страны, в которой защищены права детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. «Абхазия-Информ» со ссылкой на сайт chp-apsny.org публикует статью журналиста Индиры Барциц, посвященную теме подростковой преступности.

По информации сотрудников Детского фонда Абхазии, обвиняемых подростков часто лишают свободы в досудебный период, и такое содержание под стражей может длиться дольше положенного времени, хотя это противоречит законам.

«При этом условия содержания в местах предварительного заключения, как правило, не соответствуют никаким нормам, попросту говоря – ужасные. Подростки в местах лишения свободы могут подвергаться жестокому обращению, психологическому давлению и даже пыткам, после которых они дают признательные показания против себя. Этому необходимо положить конец и не делать вид, что таких проблем у нас нет», – считает председатель Детского фонда Асида Ломия.

Автор публикации пишет, что в Абхазии нет судов по делам несовершеннолетних. Нет адвокатов, специализирующихся на рассмотрении дел только несовершеннолетних правонарушителей. Поэтому часто выносятся приговоры в виде лишения свободы даже за относительно мелкие правонарушения. Индира Барциц напоминает, что есть опыт постсоветских стран, в которых появились центры, где дети получают психологическую, медицинскую и правовую помощь. В таких учреждениях подростки постепенно проходят этапы адаптации и раскрепощаются. Представители Детского фонда Абхазии надеются, что президент РА мог бы выступить с социальной инициативой о создании реабилитационного центра для несовершеннолетних.

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Пресс-служба МВД Абхазии сообщила «Нужной газете» подробности о ходе расследования уголовного дела по факту разбойного грабежа в торговом помещении магазина «Гумиста». 5 октября текущего года четверо неустановленных лиц в масках и камуфляжной форме, вооруженные огнестрельным оружием, проникли в помещение магазина «Гумиста» и завладели сумкой с денежными средствами и ювелирными изделиями. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле марки Toyota Mark X.

На основании всей собранной информации, подкрепленной первичными объяснениями двух реализаторов павильонов на территории магазина «Гумиста» и видеоматериалом с места происшествия, следственный отдел УВД по г. Сухуму возбудил уголовное дело по факту разбоя. В тот же день сотрудники уголовного розыска обнаружили сожженный автомобиль в районе Турбазы, на ул. Армейской.

«Но в деле есть один немаловажный нюанс. Заявление о совершении преступления владельцы торговых точек магазина «Гумиста» не подают, изменив свои первичные объяснения. Более того, предполагаемые потерпевшие категорично не сотрудничают со следствием, чем могут препятствовать ходу расследования данного уголовного дела», – сообщает пресс-служба МВД. Уполномоченный орган МВД расследует уголовное дело без «потерпевших».

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Блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook написал пост, посвященный пандемии. Он не считает, что открытые границы – ключевой фактор активного распространения болезни. «Болезнь так или иначе пришла бы к нам, даже если бы мы жили в условиях абсолютной блокады. Распространение вируса связано с нашими торжествами и поминками, нашей бестолковостью. Наша расхлябанность и безответственность убивают нас и без болезней».

Тенгиз Джопуа считает, что все это можно было предвидеть. По его словам, когда снимали ограничения, стоило оставить запреты на массовые мероприятия, оставить запреты на свадьбы, запреты посещать похороны. «Надо было требовать от людей ходить в масках, и при их отсутствие категорически не допускать посещения торговых объектов и государственных учреждений. Болезнь нас не обошла бы стороной и в этом случае, но темпы роста заболевших были бы более низкими, и система здравоохранениям с вываленным языком хоть как-то справлялась бы. Сегодня она с ее хроническими проблемами низкого профессионализма, отсутствием современного материально-технического оснащения медленно умирает вместе со своими пациентами в Гудаутском госпитале. Виноваты наши врачи? Нет! Виноваты те, кто вместо КТ и МРТ покупал внедорожники, кто вместо ИВЛ и реанимобилей тратил государственный бюджет на безвозвратные кредиты родным и близким, на идиотские выборы, на дорогие квартиры и дома и прочее. А если еще глубже копнуть, то деньги на качественную систему здравоохранения мы положили в свой карман, когда выбирали депутатов, президентов, когда нас покупали и наше молчание. Теперь махать руками и искать виноватых поздно. Теперь у нас надежда только на иммунитет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия