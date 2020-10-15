«Жесткий разговор на повышенных тонах» Бибилова и «народников»

В Южной Осетии продолжается общественно-политический кризис, вызванный противостоянием исполнительной и законодательной ветвей власти. Согласно неофициальной информации, которую подтвердили источники «Эха Кавказа», президент Анатолий Бибилов вызвал на ковер депутатов от «Народной партии». Разговор, по информации тех же источников, проходил на «повышенных тонах». Напомним, депутаты бойкотируют заседания парламента, требуя отставки генерального прокурора и объективного расследования дела Инала Джабиева.

На фоне противостояния части депутатов и главы государства вокруг требования отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева парламентарии обсуждают новый виток конфронтации: Анатолий Бибилов вызвал на ковер представителей «Народной партии». Это не первый случай, когда глава государства прибегает к личному общению с «бузотерами». Последний раз депутаты говорили о попытках давления со стороны президента, когда в конце прошлого года выносили на голосование вопрос о вынесении вотума недоверия двум министрам – юстиции и внутренних дел. Сами «народники», которые, по имеющейся информации, побывали в Дзауской резиденции президента, не делают публичных заявлений, однако детали той встречи их коллегам-парламентариям хорошо известны. Преувеличили информацию о ней на одной из анонимных страниц в социальных сетях, так как драки с участием 40 охранников, как утверждают источники «Эха Кавказа», не было, но был «жесткий разговор на повышенных тонах».

Накануне в соцсетях было распространено сообщение: «Правительство РЮО в отставке готовит очередную инсинуацию». Прочитать его можно было и на странице лидера политической партии «Ныхас» Алана Гаглоева, что для публики стало косвенным доказательством достоверности: «Сегодня на заседание правительства в 10 часов вынесены вопросы реструктуризации – вместо районных больниц планируется создать бюджетные учреждения. Все делается с целью того, чтобы работники районных больниц (примерно 600 человек) не смогли получать заработную плату, ожидая одобрения парламента, который не выходит на сессии по известным причинам. А именно по причине того, что выполняет требование общества об отставке генпрокурора Джагаева и объективного расследования дела Джабиева И.».

Авторы послания обратились к членам правительства с просьбой «не вносить еще больший раскол в общество».

Попытки обвинить депутатов в невыплатах заработных плат сотрудникам двух ведомств – Госархива и Лесхоза, власти уже предпринимали. Суть проблемы «Эху Кавказа» объяснил депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев:

«В Москве они (власти) договорились, чья инициатива я не знаю - нашей стороны или российской, но договорились о том, что люди, которые состоят на госслужбе, у них должно быть повышение зарплат. И повышение будет только после того, как сократится количество госслужащих. И поэтому они делают реорганизацию, и часть работников, которые состоят на госслужбе, они переводят в так называемые ГБУ – государственные бюджетные учреждения. И они оказываются не на госслужбе. Им тоже повышают зарплату, но незначительно. Таким образом, у нас на госслужбе оказывается меньшее количество людей, а на этом (ГБУ) – больше. Как бы то ни было, сокращения пойдут, и бюджетников тоже сокращают, а эти люди все равно ими (бюджетниками) станут. Но все знают, что будет оптимизация, это было сказано, повторюсь, российскими коллегами, и вот они сейчас этим и занимаются. Уже по такой же схеме реорганизовали Госархив, работников Лесхоза. Такой же подход был применен к работникам здравоохранения. Но так как они не успевали, они постановлением правительства продлили сроки реорганизации учреждений Министерства здравоохранения, и эти люди получают зарплату по «старому» бюджету, у них проблем с этим нет. То же самое они должны сделать для архива и Лесхоза».

Когда законодательный орган возобновит работу, продолжил Санакоев, депутаты проголосуют за соответствующий закон. «Но понимая, что парламент пока не выходит на сессии, руководство, видимо, решило свалить все на нас», – отметил он.

Ближе к вечеру депутату стало известно, что вопрос реорганизации районных медицинских учреждений действительно стоял в повестке дня совещания правительства, однако был удален из списка рассматриваемых. Свой план реорганизации, по неофициальным данным, югоосетинская сторона должна представить российским коллегам до 1 ноября этого года.

Никаких признаков завершения разгоревшегося политического кризиса в обществе пока не наблюдают: президент Анатолий Бибилов, как и группа депутатов, продолжает настаивать на своем. Парламентарии уверены: пока не уйдет в отставку Урузмаг Джагаев, объективного расследования дела Инала Джабиева не будет. Депутаты бойкотируют работу законотворческого органа с 1 сентября.

В беседе с журналистами спикер Алан Тадтаев, который представляет партию власти «Единую Осетию», заявил: «Выход (из кризиса) я вижу только в создании комиссии по проведению согласительных процедур, что прописано в Конституции. На встрече с депутатами президент озвучил это, предложил перейти к согласительным процедурам, но пока никаких предложений со стороны тех депутатов, которые бойкотируют работу парламента, я не получал. Вместе с тем они также продолжают бойкотировать работу, не приходят на заседания комитетов, президиума. Это незаконно, нигде такое не прописано».

Депутаты между тем подчеркивают, что вся полнота ответственности за разразившийся политический кризис лежит на президенте, и говорят, что не намерены отказываться от своих требований.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия