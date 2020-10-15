«Вопрос не этнический». В Абхазии отвечают Лаврову

МИД Абхазии прокомментировал заявление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о том, что вопросы нарушения имущественных прав этнических русских и этнических грузин в Абхазии будут предметом постоянного внимания российского руководства. По словам главы абхазского МИДа Даура Кове, проблема имущественных споров существует, но она «не имеет этнического измерения». Заявление Сергея Лаврова вызвало резонанс в абхазском обществе.

Во время пресс-конференции министра иностранных дел главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин задал вопрос о нарушении имущественных прав русских в Абхазии: «Есть страны, полностью от нас зависящие, – Абхазия, Таджикистан, Белоруссия… Значит, в Абхазии выгнали всех русских бабушек, старушек из квартир, вы знаете эту проблему, постоянно там наше посольство этим занимается, по-человечески обидно, берут и вышвыривают. Я про русских людей говорю, про интересы русскоязычных, что хотят, то и делают, и мы ничего не можем сделать».

Отвечая на его вопрос, глава МИД Сергей Лавров пообещал, что Россия вернется к вопросам нарушения имущественных прав этнических русских и этнических грузин:

«Все это у нас на повестке дня. И собственность этнических русских, да и этнических грузин, граждан Российской Федерации в Абхазии, является предметом нашего постоянного внимания, и я надеюсь, что сейчас, когда пертурбации в Абхазии вроде бы улеглись, мы обязательно вернемся к этой теме, хотя нас немножко удивляет, что эта проблема остается неурегулированной. Мы будем продвигать наши отношения теперь, я думаю, после всех этих событий чуть-чуть более энергично…»

Этот фрагмент беседы активно обсуждается в обществе, и его прокомментировал сегодня глава МИД Абхазии Даур Кове.

По его словам, Владимир Сунгоркин формулировал свой вопрос «на основе недостоверной или искаженной информации, и прозвучало эмоциональное высказывание журналиста о якобы целенаправленном нарушении имущественных прав граждан России». Даур Кове уточнил, что имущественные споры возникают в Абхазии среди самых разных национальностей, в том числе, и среди абхазов. Эта проблема не имеет этнического измерения и должна решаться так, как она обычно и решается, – через соответствующие государственные структуры. Одной из таких государственных структур является специально созданная при президенте Абхазии Комиссия по защите имущественных прав граждан России, являющаяся постоянно действующим органом.



«Что же касается граждан России грузинской национальности, то необходимо отметить, что у всех государственных органов Республики Абхазия существует единый подход к представителям любых национальностей, в том числе и к грузинам. Единственным ограничением, предусмотренным законодательством РА при решении жилищных вопросов, является ограничение для граждан, которые боролись или борются против независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия, участвовали в боевых действиях или оказывали содействие оккупационным войскам», – заявил Кове.

Высказывание Сергея Лаврова прокомментировала депутат парламента Натали Смыр, которая уверена, что негатива к этническим русским в Абхазии нет, но вот с этническими грузинами, которые являются гражданами России, ситуация весьма сложная:

«Я думаю, что это не соответствует действительности, потому что на самом деле отношение к русскому народу у нас в Абхазии самое наилучшее. Таких случаев не так много, я, например, точно знаю, что много решений судов было вынесено в пользу русских людей, ранее проживавших в Абхазии. Я думаю, что в этом проблемы нет. Но в вопросе грузин с российским гражданством, вот здесь я бы немножечко предостерегла нас, потому что большое количество грузин имеют российское гражданство, и я думаю, что абсолютно неверно ставить вопрос, что какая-то часть воевавших может теперь требовать свое имущество».

Реакция на интервью была и в социальных сетях. В частности, многие высказывали возмущение тем, что масштабы проблемы сильно преувеличены и им придан национальный характер.

Так, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава считает, что нарушение имущественных прав русского и русскоязычного населения Абхазии не носит массовый характер:

«Эти вопросы – квартирные, недвижимости – они не носят в Абхазии массовый характер. Комиссия (правительственная) занималась этими вопросами, и в последний раз озвучивалась цифра 50 спорных моментов, а преподносится так, как он (Владимир Сунгоркин), этот главный редактор говорил, как будто массово кого-то откуда-то выгоняют. Такая постановка вопроса, конечно, настораживает. Естественно, такого в Абхазии нет и не будет, я уверен, потому что русское население, и не только русское, и белорусы, и украинцы, и поляки, многие воевали за эту независимость, многие внесли свой вклад. И во время блокады мы помним, как помогал Конгресс русских общин, поэтому превращать небольшую проблему в какую-то глобальную и придавать ей национальный оттенок, я с этим категорически не согласен, это – большая ошибка».

Вопрос нарушения имущественных прав в Абхазии, по мнению Аристава, является следствием криминогенной ситуации и правовой практики: «Если мы посмотрим криминальную статистику, за собственность очень много даже абхазов убитых. И эта проблема, касающаяся собственности, она в Абхазии не носит национальный характер. Что касается грузин с российскими паспортами, это когда-то обсуждалось. Естественно, возникает вопрос: мы же, граждане Абхазии, тоже с двойным, российским, гражданством, и грузины с гражданством России… Какой выход у России, если два гражданина России будут спорить? Я думаю, это вопрос не МИДа, это вопрос правовой практики, и он должен решаться в соответствии с законодательством Республики Абхазия».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия