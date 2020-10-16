Мечту не откладывают

По мере приближения выборов все чаще в Грузии слышны призывы перенести их из-за роста заболеваемости COVID-19. Проводить выборы, когда избиратели из-за страха заражения могут не пойти на участки, говорят сторонники переноса, – значит поставить под сомнение легитимность выборов.

Хотя количество заболевших СОVID-19 второй день подряд вплотную приближается к тысяче случаев, правительство не планирует перенос выборов.

«Нет никаких причин думать о переносе выборов», – заявил премьер-министр Георгий Гахария после последнего заседания кабинета министров.

Основные политические силы также хранят молчание по этому вопросу, опасаясь, что перенос выборов сыграет на руку властям. Но многие эксперты предупреждают, что темпы распространения коронавируса могут оказаться обратно пропорциональными явке избирателей на участки.

Сегодня и оппозиционные депутаты предложили перенести выборы на более поздний срок. Кандидат в мажоритарные депутаты «Лело», депутат Леван Коберидзе потребовал провести открытые парламентские дебаты по этому вопросу.

Его поддерживает депутат Леван Гогичаишвили. Легитимность выборов определяется свободной и равной избирательной средой, и если это условие по причине взрывного распространения инфекции будет нарушено, сам результат выборов будет поставлен под сомнение, заявил депутат:

«Мы лишены возможности беспрепятственного общения с избирателями, люди боятся заразиться коронавирусом. Вторая проблема – правительство фактически пустило процесс на самотек. Мы входим в ту фазу, когда, возможно, на следующей неделе не сможем физически госпитализировать серьезно больных пациентов. Существует механизм отсрочки выборов – это объявление чрезвычайного положения. Этот рычаг в руках властей. Я призываю их взять на себя эту ответственность ради безопасности наших граждан».

Эту позицию разделяет исполнительный директор «Справедливых выборов» (ISFED) Элене Нижарадзе.

«Меня интересует мнение ответственных лиц о том, насколько безопасно для здоровья людей проводить выборы в такой ситуации. Следует иметь в виду, что в день выборов, помимо посещения избирательных участков, многие люди должны находиться в помещении почти 24 часа», – написала она сегодня в Facebook.

Если власти отложат выборы до весны, то существует серьезный риск, что власть не сможет удержать свой сегодняшний рейтинг, поясняет политолог Корнелий Какачия:

«До весны пандемия серьезно отразится на благосостоянии людей. И правительство это, похоже, учитывает. Поначалу власти вели предвыборную кампанию как эффективные менеджеры, успешно справившиеся с пандемией, но сейчас эта риторика больше не работает. На этом этапе «Грузинская мечта» пытается любой ценой привести избирателей к урнам и скрыть проблемы до выборов, задействовав все ресурсы».

Что касается оппозиции, то, по мнению политолога, она, израсходовав солидный финансовый ресурс, также не заинтересована в переносе выборов. Тем более на этом фланге всерьез рассчитывают, что смогут продемонстрировать более солидный результат, чем в 2016 году.

Есть еще один вопрос – как будут голосовать инфицированные СОVID-19 из клиник, а также находящиеся на самоизоляции избиратели. По официальным данным, таких в стране около 15 тысяч, и если принять во внимание темпы распространения инфекции, то недели через две их число может удвоиться. ЦИК Грузии пока ответа не дает. По крайней мере, в его сегодняшнем постановлении лишь говорится, что на избирательные участки не будут допущены лица без масок.

В этих условиях многие наблюдатели приходят к выводу, что ситуация играет на руку властям: на фоне распространения вируса вероятность того, что неопределившийся избиратель, готовый потенциально проголосовать за оппозицию, в день голосования вообще не выйдет из дома. Это поможет правящей политической силе использовать административный ресурс, заключают эксперты.