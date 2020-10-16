«Лучшее решение сейчас – закрыть учебные заведения»

Вторая волна коронавируса заставила многие страны вновь прибегнуть к дистанционному образованию. Что думают о подобных мерах жители Цхинвала на фоне роста числа зараженных?

– Как вы считаете, следует ли переводить студентов и учащихся школ на дистанционное образование из-за роста числа зараженных коронавирусом?

Фатима: Если говорить в целом о нашей республике, то, я думаю, нет. Я считаю, у нас нет таких возможностей, чтобы перевести детей на дистанционное образование. А то, что у нас есть, – это не все усваивают, не все понимают и не у всех есть такие возможности. Я думаю, можно закрывать на карантин, но на дистанционное образование, я считаю, переходить не надо. Это не обучение, не могут дети так учиться. Весной, когда детей перевели на дистанционное обучение, они практически не учились, это ни к чему не привело, кроме того, что дети начали капризничать, ничего не понимали. Одним словом, дистанционное образование – это не образование.

Инал: Я, например, считаю, что это неправильно, потому что удаленка ничего не дает. Абсолютно ничего. А детям только это и надо – делать вид, что они на удаленке получают какое-то образование. Что школьникам, что студентам. Я просто знаю, что в школе, в наших условиях, – это самообман. Бессмысленная вещь. Я считаю, что карантин нужен, а обучение на удаленке – самообман. Просто карантин, а после карантина продолжить учебу.

Анна: Если вводить карантин на территории Южной Осетии, то это должен быть строгий карантин, а не так, как это было в этом году. Ввели карантин, а все дети гуляли на улице. В принципе, отменять учебу в школах и в университете не было надобности. И сейчас тоже дистанционная учеба – это не учеба. Это отставание от предмета, отставание от программы. Это очень негативно сказывается на учебе.

Майя: Я считаю, лучшее решение сейчас – это закрыть учебные заведения, и некоторые другие заведения, чтобы минимизировать количество больных, потому что, мне кажется, закрывать дорогу уже смысла нет. Больных уже достаточно много. Мне кажется, в больнице нет столько мест и нет таких условий, чтобы обеспечить больным в случае чего, если у кого-то будут серьезные осложнения. Мы должны в первую очередь думать об этом. У нас много пожилых людей с сопутствующими заболеваниями, которые нуждаются в хорошем уходе в случае чего.

Зарина: Что касается дистанционного обучения, у меня двоякое мнение. С одной стороны, дети находятся дома, в безопасности, и вирус их якобы не коснется. Но родители-то ходят на работу, и если они заразятся, заразится и ребенок. Что касается дистанционного обучения, лично на своем опыте могу сказать, что это очень отрицательно влияет на ребенка. Он очень сильно отстал от программы. Онлайн педагог не успевает, не контролирует, упускает очень многие моменты. У нас, например, пожилая учительница, и она не разбирается в этих видеопрограммах, мы учимся только во WhatsApp, и это еще хуже. Так что я против дистанционного обучения.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия