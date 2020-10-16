Вахтанг Мегрелишвили: «Чтобы решить вопрос территориальных конфликтов, нужны реформы в Грузии»

До парламентских выборов в Грузии остались две недели, в течение которых мы подготовим серию интервью с лидерами участвующих в них политических сил. О предвыборной программе партии «Гирчи», о видении развития страны в случае прихода в парламент и об избирателе, на которого она рассчитывает, расскажет один из лидеров – Вахтанг Мегрелишвили.

– К каким партиям в идеологическом плане вы причисляете свою партию?

– Мы – партия либертарианская. В экономическом плане мы – правая партия, в социальном смысле – тоже либеральная партия.

– Хорошо. На чем основана ваша платформа? Что вы предлагаете своему избирателю и на чем делаете акцент?

– Мы ставим главной проблемой то, что в Грузии, после того как распался Советский Союз, многие институты фактически передались нам по наследству, и мы не провели достаточных реформ. И это касается самых важных институтов: это судебная и правоохранительная системы, в экономическом плане это право собственности и государственная собственность, которые мы фактически сохранили после Советского Союза, и третье – это образование. В образовании мы точно сохранили советскую школу и советскую систему образования, так что наша партия самыми важными реформами считает реформы именно в этих трех областях.

– Следует ли понимать, что вы ориентируетесь на молодежь, что это ваш главный избиратель?

– Это так получилось. В принципе, наша партия существует уже пять лет, и самыми первыми сторонниками нашей партии в основном была молодежь, но сейчас возраст наших избирателей растет, мы как бы переходим в другие возрастные слои населения.

– Какие ресурсы вы намерены использовать, чтобы осуществить ваши проекты?

Впервые в Грузии мы можем стать парламентской партией, и наша цель – иметь фракцию, т.е. получить 5% голосов

– Знаете, мы – маленькая партия, мы даже сейчас не парламентская партия. Впервые в Грузии мы можем стать парламентской партией, и наша цель – иметь фракцию, т.е. получить 5% голосов. Естественно, с такой 5-процентной поддержкой мы не сможем сами, без партнерства с другими партиями осуществить те реформы, которые мы считаем нужными нашей стране, поэтому об этих реформах в течение текущего года у нас были дискуссии с другими оппозиционными партиями. По поводу принципов в образовании, экономике, правоохранительных органах, о которых я уже сказал, мы уже заключили соглашения с основными оппозиционными партиями страны, и мы фактически сейчас ждем результатов выборов, чтобы потом по этим направлениям начать работу уже в парламенте.

– А какое место в вашей программе занимает вопрос решения территориальных конфликтов, если он есть, конечно?

Мы думаем, что единственный способ вернуть этих людей из Абхазии и Южной Осетии – это то, что им должна понравиться модель жизни грузинского общества

– Мы считаем, что для нас этот вопрос сейчас, в 2020-м году, не может быть приоритетом. Но у нас есть видение, как можно эту проблему решить, и самым важным в этом нашем видении является то, что мы сами Грузию должны реформировать так, чтобы население на этих территориях было фактически в той же ситуации, в какой была Восточная Германия, когда ее от Западной Германии отделяла Берлинская стена, и в Восточной Германии люди рисковали жизнью, чтобы через эту стену попасть в Западную Германию. Мы думаем, что единственный способ вернуть этих людей из Абхазии и Южной Осетии – это то, что им должна понравиться модель жизни грузинского общества, и они должны посчитать это для самих себя более прагматичным, чем остаться в той ситуации, в которой они сейчас находятся. Т.е. мы больше делаем акцент на улучшении экономической ситуации в Грузии и вообще на реформировании. Фактически наша идея заключается в том, что постсоветская Грузия должна стать свободной и в экономическом, и политическом смысле страной западного типа.

– И как, по-вашему, должны развиваться отношения с Россией – как-то будут они сочетаться с внешнеполитическим вектором Грузии или от чего-то надо отказаться?

Наша цель в конечном итоге – стать полноправным членом западных структур – Евросоюза и НАТО

– Наша партия на 100 процентов ориентирована на Запад, так что мы к отношениям с Россией относимся очень осторожно. Мы считаем, что в такой ситуации, в какой Грузия находится сейчас, она не в состоянии самостоятельно, без западных стратегических партнеров вести отдельные переговоры с Россией. Так что мы думаем, что наша цель в конечном итоге – стать полноправным членом западных структур – Евросоюза и НАТО, – и в таком случае за этот период Грузия, пока она будет развиваться, должна быть в очень плотных отношениях с западными партнерами и через них осуществлять диалог с Россией.

– И последний вопрос: пандемия внесла какие-нибудь коррективы в вашу программу?

Становится все более понятным, что последнее развитие событий и ужесточение локдауна может быть использовано только в политических целях

– В нашу программу она не внесла никаких корректив, но мы увидели, что вообще мир уже находится не в той ситуации, в какой мы думали, что сейчас, в XXI веке, могут вот такие процессы развиться, а наше грузинское правительство точно использует пандемию в политических целях. В принципе, мы думаем, что те меры, которые принимает грузинское правительство, никакого отношения к здравоохранительным целям сейчас не имеют. Так что этот процесс вносит коррективы вообще в избирательный процесс в стране – не только (в цели) нашей партии, а в целом (в задачи) страны. Становится все более понятным, что последнее развитие событий и ужесточение локдауна сейчас, когда весь мир фактически изменил политику по отношению к коронавирусу, может быть только использовано в политических целях. И это проблема перед выборами.