Армения и Азербайджан договорились о перемирии с 00:00 часов 18 октября

Госинспекция оштрафовала на 10 тысяч лари (более 3,1 тысячи долларов) тбилисский бар «Сахелосно», в котором функционирует избирательный штаб оппозиционной партии «Гирчи». Об этом сообщил глава департамента инспектирования условий труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 с 16 октября в Тбилиси и Имеретии запрещена работа всех ресторанов, баров и развлекательных заведений в ночное время – с 22:00. До сих пор меры, принимаемые для предотвращения распространения коранавируса, не касались избирательного процесса. Партии проводили избирательные встречи везде, где хотели, и с любым числом участников, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Бар «Сахелосно» расположен в парке Рике, в самом центре столицы. Он пользуется большой популярностью среди грузинской молодежи. Еще 15 октября на странице заведения в фейсбуке появилось сообщение о том, что постановление правительства их не касается, и «Сахелосно» продолжит работу в обычном режиме.

Накануне вечером, 16 октября, в заведении находились сотни посетителей, когда там появились инспекторы Минздрава. Между сотрудниками ведомства и активистами «Гирчи» произошла перепалка.

«При инспектировании бара «Сахелосно» было установлено, что осуществляется запрещенная постановлением правительства деятельность, и он функционирует после 22:00. В том числе, нарушены были все рекомендации, которые предусмотрены Министерством здравоохранения. Соответственно, мы приняли решение и оштрафовали компанию на 10 тысяч лари», - заявил Перадзе в комментарии Общественному вещателю.

В «Гирчи» заявили, что они не собираются выплачивать штраф. Политики планируют обжаловать санкцию через суд. Более того, партия обвиняет госведомства в воспрепятствовании агитации и избирательной кампании. «Мы объяснили, что это предвыборный штаб «Гирчи», что у нас обычная политическая встреча, однако почему-то они решили, что это непременно объект питания. Это дело мы обязательно обжалуем. Эти 10 тысяч лари мы платить не будем – ни бар, ни «Гирчи»», - заявил журналистам член партии Герман Сабо.

Избирательная кампания ультралиберальной партии «Гирчи» значительно отличается от стратегий, которые выбирают другие политические объединения в Грузии. Так, например, для обеспечения высокой явки на выборах «Гирчи» объявила о розыгрыше автомобиля Tesla. Электрокар достанется кому-то из проголосовавших граждан, независимо от его политических симпатий.

Лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе на парламентских выборах 31 октября выдвинут от оппозиции единым кандидатом в мажоритарные депутаты в Дидубе-Чугуретском районе Тбилиси.