В Чечне девять чиновников освобождены от занимаемых должностей

У лидера оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамуки Хазарадзе подтвердился коронавирус. Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбуке. «Вчера вечером я прошел ПЦР-тест, поскольку у меня была температура. Тест на COVID-19 был положительным… С сегодняшнего дня я перешел в самоизоляцию», - пишет он.

Лидер «Лело» сообщил, что в настоящее время у него нет температуры, и он чувствует себя хорошо. Через 48 часов Хазарадзе повторно пройдет тестирование, чтобы «на 100% быть уверенным» в диагнозе.

Политик также критикует правящую партию «Грузинская мечта». По его мнению, из-за «некомпетентности, непрофессионализма и безответственности» правительства каждый гражданин страны оказался в опасности, передает агентство «Новости-Грузия».

«Крах «Грузинской мечты» в борьбе с Covid-19 затронул тысячи людей как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения экономики… Однако я хочу призвать всех не бояться и не поддаваться панике! Справиться Covid-19 и победить его легко», - пишет он.

Хазарадзе дал понять, что «Лело» продолжит активную избирательную кампанию, несмотря на его болезнь. «Впереди две важнейшие недели. В этой битве – победа наша. В этой битве отступление немыслимо. 31 октября мы победим – и ковид-инфекцию, и правительство «мечты»», - добавил он.

Хазарадзе 53 года. Он является основателем крупнейшего коммерческого банка в Грузии – TBC Bank. 13 октября партия «Лело», которая была создана в конце 2019 года, представила его своим кандидатом в премьер-министры Грузии.