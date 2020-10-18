За сутки на Северном Кавказе умерли 11 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 782

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 782.

По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском умерли пять человек больных COVID-19, Ставропольском – четыре, в Кабардино-Балкарии – два. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 1911 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 175 человек:

Ставропольский край +175 (18906 за все время эпидемии)

Краснодарский край +106 (15807)

Калмыкия + 89 (7869)

Дагестан + 88 (14944)

Кабардино-Балкария + 84 (8906)

Карачаево-Черкесия + 83 (8489)

Адыгея + 55 (4857)

Ингушетия + 51 (6614)

Северная Осетия + 45 (6508)

Чечня + 6 (2528)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 95428 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 18 октября, выявлено 1 399 334 человека с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).