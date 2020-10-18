Умер глава российской администрации Ялты. У него был COVID-19

Во Франции в воскресенье проходят акции в память об учителе Самюэле Пати, убитом 16 октября в парижском пригороде. Его убийство полиция расследует как теракт.

Как сообщает Международное французское радио, наиболее крупные манифестации проходят в Париже, Лионе, Бордо, Страсбурге, Лилле, Нанте и Марселе.

В Париже тысячи людей пришли на площадь Республики. По свидетельству корреспондента RFI, такого многочисленного собрания в Париже не было давно. Заполнена площадь и прилегающие улицы. На акцию пришли премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр образования, мэр Парижа, другие видные политики.

Организаторами акции стала редакция сатирического издания Charlie Hebdo и профсоюз учителей. Некоторые участники держат в руках плакаты «Я Самюэль» или «Я учитель» - по аналогии со ставшим знаменитым лозунгом «Я Шарли» (Je suis Charlie), который появился после убийства журналистов издания радикальными исламистами в январе 2015 года. Собравшиеся выступают за свободу слова и соблюдение законов республики.

Жители Конфлан-Сент-Онорин, где произошло убийство, приносят цветы и свечи к колледжу, в котором преподавал Самюэль Пати.

Преподаватель истории и географии был убит в пятницу. Подозреваемый в убийстве - 18-летний уроженец Москвы, который с родителями давно жил во Франции, получив статус беженца. Он был застрелен полицией при попытке задержания после убийства. В социальных сетях он использовал радикальную исламистскую риторику. Известно, что учитель на одном из уроков незадолго до своей гибели демонстрировал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда, опубликованную ранее Charle Hedbo, чтобы обсудить с ними тему свободы слова.

По делу об убийстве задержаны уже 11 человек. Среди них и исламистский активист Абдельаким Сефриуи. Сообщается, что десять дней назад он сопровождал отца одной из учениц на встречу с руководством школы в Конфлан-Сент-Онорин и требовал уволить учителя в связи с демонстрацией карикатуры на пророка. Несколько дней назад Сефриуи опубликовал в YouTube видео с осуждением учителя.

В 2014 году Сефриуи участвовал в Париже в пропалестинских демонстрациях, скандировал лозунги в поддержку группировки ХАМАС. Ранее, начиная с 2004 года, он участвовал в акциях за строгое следование мусульманским традициям и обычаям в общественных местах.

Среди задержанных также четверо родственников 18-летнего экстремиста, убившего учителя.