Вузы Грузии переходят на частично дистанционное обучение

С 19 октября вузы Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди и Поти частично перейдут на очное обучение. В аудиториях будут проводить лабораторные и практические занятия. Об этом сегодня, 18 октября, сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Нуну Мицкевич.

Теоретические занятия и все другие компоненты учебных программ, находящихся в ведении вузов, по-прежнему будут реализовываться дистанционно. Замглавы Минобразования Грузии заверила, что во всех учебных учреждениях для студентов обеспечена безопасная среда. Мицкевич отметила, что вузы получили разрешение для возобновления работы от департамента инспектирования трудовых условий Минздрава.

«За несколько месяцев до начала учебного года мы начали работать с Минздравом над рекомендациями для обеспечения безопасности. Соответственно, определены все обязательные рекомендации, и они строго соблюдаются университетами. Это дистанция в один метр между партами, перемещение студентов во всех аудиториях в масках, использование дезинфицирующих средств, дезобарьеров, термоскрининг на входе в университетские пространства и так далее», - сказала Мицкевич.

На фоне пандемии коронавируса еще в марте образовательные учреждения Грузии начали переходить на дистанционную работу. По решению правительства, вузы начнут возвращаться к обычному режиму обучения с 19 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».