Иване Норакидзе: «Надежда на Россию в урегулировании конфликтов ничего хорошего нам не приносит»

Мы продолжаем серию интервью с лидерами партий, участвующих в предстоящих парламентских выборах. Отвечая на наши вопросы, сегодня партию «Граждане – Алеко Элисашвили» представляет Иване Норакидзе.

– К каким партиям вы причисляете себя по идеологии?

– В экономическом смысле мы больше «правые», в социальных вопросах больше склоняемся к «левым», есть вопросы, в которых мы консервативны. Мы считаем, что в XXI веке придерживаться какой-то одной идеологии – это не самое главное. Главное – как в конкретном случае лучше подойти к конкретной проблеме. Мы думаем, что наша главная идеология – это успех нашей страны.

– Что предлагает избирателю ваша партия?

– Наш главный план стоит «на двух ногах». Первая – это системная реформа образования Грузии, вторая – развитие сельского хозяйства. До сих пор мы топчемся на одном и том же месте, потому что на самом деле у нас советская система образования, которая не соответствует сегодняшним требованиям, и в первую очередь мы хотим изменить именно это.

– Что вы скажете о социальных проектах и ресурсах для их осуществления?

В Грузии очень много беженцев и их социальные проблемы до сих пор не решены должным образом. Мы думаем, что в первую очередь нужно заботиться об этих людях

– В социальном плане, конечно, у нас нет иллюзий, что за два-три года можно решить все вопросы, так что остается только заботиться о (развитии) бизнеса. Наша проблема состоит и в том, что в Грузии очень много беженцев и их социальные проблемы до сих пор не решены должным образом. Мы думаем, что в первую очередь нужно заботиться об этих людях. Все последние исследования ООН, ЮНИСЕФ указывают на то, что у нас и дети в очень трудном экономическом положении, и много семей. Конечно, государство должно брать ответственность за этих людей и заботиться о них, а не только говорить о том, что нужно развивать образование и бизнес. Бизнес нужно развивать для того, чтобы много денег накопилось в бюджете, чтобы потом помогать тем, кому пока самому не удалось встать на ноги и самому обеспечивать свои нужды.

– Повлияла ли на вашу программу пандемия?

Антикризисный план в первую очередь предусматривает помощь людям, которые потеряли работу, найти новое занятие

– Как только она началась, мы в партнерстве с нашими иностранными друзьями, партнерами внутри страны разработали антикризисный план. В первую очередь мы посчитали, насколько сегодня бюджет Грузии способен способствовать скорейшему оздоровлению грузинской экономики. Антикризисный план в первую очередь предусматривает помощь людям, которые потеряли работу, найти новое занятие. В Грузии многое зависит от туристического бизнеса, который практически остановился, и больше ста тысяч человек остались без работы. И мы думаем, что надо как можно быстрее развивать сельское хозяйство, – это даст возможность этим людям побыстрее начать работу в его отраслях и не зависеть от бюджетных средств.

– Каков ваш подход к решению территориальных конфликтов?

– У нас такой принцип: в первую очередь нужно вернуть не территории, а доверие тех людей, которые проживают там. Несколько раз со стороны абхазского руководства прозвучала заинтересованность в диалоге с грузинскими властями, но со стороны грузинских властей не было предпринято соответствующих шагов.

– Ваша партия придерживается прозападной ориентации?

Мы считаем главной целью партии, целью Грузии – обеспечить уход нынешней власти после выборов 31 октября. А при новой власти начать все заново, в первую очередь строить дружбу и доверие с Цхинвали и Абхазией

– Наша главная цель – это полноценная интеграция в Евросоюз, это в первую очередь, и также полноценная интеграция в Североатлантический альянс (НАТО). Мы считаем, что без этого невозможно развивать Грузию до такой степени, чтобы она была привлекательной страной как для Абхазии, так и для Цхинвали. Другими словами, когда они увидят, что Грузия – это сильная страна, которая способна, во-первых, защитить своих граждан, а во-вторых, обеспечить их всеми нуждами, вот тогда у них появится желание быть опять с нами и быть в составе Грузии. Но при нынешней власти, я думаю, это невозможно. Поэтому мы считаем главной целью партии, целью Грузии – обеспечить уход нынешней власти после выборов 31 октября. А при новой власти начать все заново, в первую очередь строить дружбу и доверие с Цхинвали и Абхазией.

– Отказываетесь ли вы при этом от развития отношений с Россией?

– Исторический опыт Грузии показал, что в урегулировании конфликтов надежда только на Россию ничего хорошего нам не приносит. С Россией мы в итоге должны наладить дипломатические отношения, но не за счет того, что мы забудем о наших людях, которые проживают там, и будем готовы на все, лишь бы не было войны с Россией. Россия должна учитывать, что Грузия – независимая, суверенная страна, и мы вправе выбирать, с кем какие отношения иметь. Они должны смириться с тем, что Россия уже не великая держава, мы уже не в Советском Союзе. Мы не их младшие братья – мы уже самостоятельные, можем быть полноценными партнерами, а не какими-то, не знаю, рабами или такой маленькой страной, что с ней можно сделать все, и им все сойдет с рук.

– На поддержку какого избирателя вы рассчитываете?

Мы рассчитываем на поддержку тех избирателей, которые считают, что нынешняя власть уже исчерпала свои возможности

– Мы больше всего рассчитываем на поддержку тех избирателей, которые считают, что нынешняя власть уже исчерпала все свои возможности достичь чего-то во благо страны, тех избирателей, которые видят, какой кризис сейчас царит в Грузии и то, что этот кризис не только из-за коронавируса. Этот кризис начался гораздо раньше. И тех избирателей, которые уже не поддерживают предыдущую власть («Нацдвижение»), увидели, что и та власть исчерпала все возможности решить эти конфликты и вообще повести страну вперед. Вот на этих избирателей мы рассчитываем.